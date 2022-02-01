Главные новости 31 января: Россия продолжает наращивать войска, МВД предотвратило массовые беспорядки
Пентагон утверждает, что Россия продолжает эскалацию, ситуацию вокруг Украины обсудили в Совбезе ООН, МВД говорит, что предотвратило массовые беспорядки, - главные новости 31 января.
Пентагон: Россия наращивает войска и может вторгнуться в любой момент
По данным американского военного ведомства, у Путина есть множество вариантов для вторжения, и некоторые из них он может использовать в ближайшее время.
В Украину продолжает прибывать иностранная помощь: США послали пятую партию с 84 тоннами боеприпасов для ВСУ, Польша предоставит оборонные боеприпасы, Латвия собирается направить к нам своих военных инструкторов.
Президент Владимир Зеленский на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом говорит, что "наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике".
Депутаты в Раде получили пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации.
Заседание Совбеза ООН
США, Великобритания и Польша высказались в поддержку Украины. Китай вообще не хотел говорить о нашей ситуации – мол, сейчас нужна "тихая, а не мегафонная дипломатия". Представитель РФ цитировал Зеленского о том, что никакой угрозы вроде бы нет. Представитель Украины отвечал, что нужно смотреть не на слова России, а на ее действия.
Порошенко был в ГБР, но свидетельства давать не стал
Пятый президент заявил, что не будет давать никаких показаний по "угольному" делу.
Группа лиц планировала массовые беспорядки. Среди них – скандальный экс-полковник Голубан
По данным МВД, задержанные планировали организовать беспорядки у ОП, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Во время акции "должна была пролиться кровь" - "титушки" собирались организовать драку со стражами порядка. Среди задержанных – скандальный экс-полковник Юрий Голубан, известный тем, что о сотрудничестве с ним ранее заявлял террорист Ходаковский.
"Слуге народа" Кузьминых подписали подозрение
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу "Слуги народа" Сергею Кузьминымх в получении взятки в 558 тыс. грн.
Невакцинированных медиков и чиновников начали отстранять от работы
С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Минздрава об отстранении невакцинированных чиновников, коммунальщиков и медиков. Работать не пустят тех, кто не получил ни одной дозы вакцины. Также им не будут платить зарплату.
С завтрашнего дня подорожают пластиковые пакеты
Вот цены, которые будут действовать с 1 февраля: 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
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- ну он же в нато просится!
высшее, техническое у него... а мозг засран((
так и шефиры, шофёры, перевороты на таких рассчитаны...
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Якби їх в Україну - першими були б "слуги" на чолі з "Монікою Зєлінскі"...
МВД не предотвратило, а сказало, что предотвратило.
Это из серии покушения на Шефира. Шоу для дебилов.
https://www.youtube.com/watch?v=BZ8IXfz0K7c
Отож, не появились ли у них снова такие бредни?
"элементарно Ватсон , деньги пахнут, сказал отбросив фунты Холмс.
вот эти - провозились в жопе, с Сургута в Лондон, через Минск." (с)
это кремль который как гопник запугивает весь мир..
Ростов не резиновый