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Новости Война
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Главные новости 31 января: Россия продолжает наращивать войска, МВД предотвратило массовые беспорядки

Главные новости 31 января: Россия продолжает наращивать войска, МВД предотвратило массовые беспорядки

Пентагон утверждает, что Россия продолжает эскалацию, ситуацию вокруг Украины обсудили в Совбезе ООН, МВД говорит, что предотвратило массовые беспорядки, - главные новости 31 января.

Пентагон: Россия наращивает войска и может вторгнуться в любой момент

По данным американского военного ведомства, у Путина есть множество вариантов для вторжения, и некоторые из них он может использовать в ближайшее время.

В Украину продолжает прибывать иностранная помощь: США послали пятую партию с 84 тоннами боеприпасов для ВСУ, Польша предоставит оборонные боеприпасы, Латвия собирается направить к нам своих военных инструкторов.

Президент Владимир Зеленский на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом говорит, что "наша стратегия – говорить не о войне, а об экономике".

Депутаты в Раде получили пакеты с секретными инструкциями на случай чрезвычайной ситуации.

Заседание Совбеза ООН

США, Великобритания и Польша высказались в поддержку Украины. Китай вообще не хотел говорить о нашей ситуации – мол, сейчас нужна "тихая, а не мегафонная дипломатия". Представитель РФ цитировал Зеленского о том, что никакой угрозы вроде бы нет. Представитель Украины отвечал, что нужно смотреть не на слова России, а на ее действия.

Порошенко был в ГБР, но свидетельства давать не стал

Пятый президент заявил, что не будет давать никаких показаний по "угольному" делу.

Группа лиц планировала массовые беспорядки. Среди них – скандальный экс-полковник Голубан

По данным МВД, задержанные планировали организовать беспорядки у ОП, а также в Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях. Во время акции "должна была пролиться кровь" - "титушки" собирались организовать драку со стражами порядка. Среди задержанных – скандальный экс-полковник Юрий Голубан, известный тем, что о сотрудничестве с ним ранее заявлял террорист Ходаковский.

"Слуге народа" Кузьминых подписали подозрение

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу "Слуги народа" Сергею Кузьминымх в получении взятки в 558 тыс. грн.

Невакцинированных медиков и чиновников начали отстранять от работы

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Минздрава об отстранении невакцинированных чиновников, коммунальщиков и медиков. Работать не пустят тех, кто не получил ни одной дозы вакцины. Также им не будут платить зарплату.

С завтрашнего дня подорожают пластиковые пакеты

Вот цены, которые будут действовать с 1 февраля: 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок; 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок; 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Автор: 

беспорядки (334) вакцина (3815) Пентагон (1469) Порошенко Петр (19618) россия (96192) Совбез ООН (1123) Голубан Юрий (19) Кузьминых Сергей (39) пластик (4)


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Топ комментарии
+6
Что с покушением на Шефира,с организаторами первого переворота?*** ну конченые,на кого эти вбросы расчитаны?
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31.01.2022 23:44 Ответить
+4
Давайте быть честными.

МВД не предотвратило, а сказало, что предотвратило.

Это из серии покушения на Шефира. Шоу для дебилов.
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01.02.2022 00:07 Ответить
+3
Кажуть, що ********* випадково прикусила язика і тепер знаходиться в реанімації з тяжким отруєнням.
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31.01.2022 23:50 Ответить
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Что с покушением на Шефира,с организаторами первого переворота?*** ну конченые,на кого эти вбросы расчитаны?
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31.01.2022 23:44 Ответить
знакомый "избиратель зеленськаго" мне сегодня сказал:

- ну он же в нато просится!

высшее, техническое у него... а мозг засран((

так и шефиры, шофёры, перевороты на таких рассчитаны...
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31.01.2022 23:53 Ответить
Кажуть, що ********* випадково прикусила язика і тепер знаходиться в реанімації з тяжким отруєнням.
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31.01.2022 23:50 Ответить
У Японії створили робота із штучним інтелектом для затримання зловмисників.

\
Якби їх в Україну - першими були б "слуги" на чолі з "Монікою Зєлінскі"...
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31.01.2022 23:51 Ответить
Давайте быть честными.

МВД не предотвратило, а сказало, что предотвратило.

Это из серии покушения на Шефира. Шоу для дебилов.
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01.02.2022 00:07 Ответить
профі з провокацій та знавець цієї кухні має іншу думку
https://www.youtube.com/watch?v=BZ8IXfz0K7c
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01.02.2022 00:36 Ответить
Навязывается вывод, что все кому не нравится зеленая плесень это злоумышленники. Технологии управления сознанием людей.
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01.02.2022 00:22 Ответить
Да какая нахрен технология управления сознанием? Все это было многие столетия назад.
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01.02.2022 01:03 Ответить
В середине февраля число военных РФ в Беларуси достигнет нескольких десятков тысяч. Это создает серьезные риски для Европы. Такое заявление 31 января на заседании Совбеза ООН сделала представитель США Линда Томас-Гринфилд. Встреча транслировалась на официальном канале международной организации в YouTube. "Сегодняшняя российская агрессия грозит не только Украине, но и всей Европе", - сказала Томас-Гринфилд.
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01.02.2022 00:22 Ответить
При СССР говорили, что во время войны Жукову по силам было "дойти" до Атлантики. И что зря этого не сделали.
Отож, не появились ли у них снова такие бредни?
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01.02.2022 00:43 Ответить
Какой Жуков на Атлантике?. Паттон был на голову выше по воинским талантам, умел воевать невероятно быстро эффективно и без значительных потерь. Паттон был убежден что надо давить СССР после Германии,что это такое же зло как и нацисты, эти идеи испугали Рузвэльта и Эйзенхауер а потом Паттон странно погиб. Дали б волю Паттону не было бы сегодня мировой занозы Хутина на остатках Империи и никто бы не чествовал мясника и вора Жукова
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01.02.2022 06:25 Ответить
"Тактика салями"
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01.02.2022 01:05 Ответить
Наличие росийских оккупационных войск грозит самой Беларуси . Остальным поговорить.
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01.02.2022 01:37 Ответить
Да, армия Беларуси 65000 чел, из них 20 тысяч штатских. Сколько из оставшихся 45 000 военных пророссийски настроенны время покажет, но их достаточно в Беларусии.
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01.02.2022 06:29 Ответить
Может показаться странным, но решать "хотят ли русские войны?" сейчас будут в Лондоне..... Великобритания за один день отменила войну, пообещав забрать недвижимость российских чиновников и олигархов в Лондоне... Да и Белый дом подтвердил, что подобные санкции готовы и в США..
"элементарно Ватсон , деньги пахнут, сказал отбросив фунты Холмс.
вот эти - провозились в жопе, с Сургута в Лондон, через Минск." (с)
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01.02.2022 00:52 Ответить
бред. отобрать недвижимость можно только по решению суда . война не начнеться по другим причинам .
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01.02.2022 01:40 Ответить
почему бред!? раз это заявляют Бриты значить они знают как ..
это кремль который как гопник запугивает весь мир..
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01.02.2022 13:26 Ответить
Зелёный режим, похоже, испугался неизбежного Майдана.
Ростов не резиновый
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01.02.2022 01:19 Ответить
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01.02.2022 02:47 Ответить
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01.02.2022 02:49 Ответить
Кацапам нужна Одесса для моря и выхода до Румынии и нужен Херсон чтоб отобрать воду и електрику у нас.
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01.02.2022 05:31 Ответить
Херсон им не нужен, им нужна Каховка, где расположена ГНС качающая воду из водохранилища в крымский канал. Но туда из Крыма кремлевские старперы не полезут . Во первых Крым так устроен что из него очень сложно наступать, а вот захватить легко. Во вторых это лишний резонанс вокруг полуострова, зачем им нужно чтобы Эрдоган, например, посылал свой флот к агрессивному полуострову
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01.02.2022 06:36 Ответить
 
 