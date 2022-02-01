Граждане США и Дании готовы воевать за Украину. Половина немцев - нет, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига".
В опросе участвовали 1695 британцев, 1206 французов, 2065 немцев, 1025 датчан, 1006 шведов, 1053 испанца, 1015 итальянцев и 1000 американцев.
Исследователи спросили: должны ли США и европейские страны использовать свои вооруженные силы для защиты Украины?
35% американцев высказались за использование своей армии для защиты Украины, против – 28%. И республиканцы (за – 43%, против – 28%), и демократы (за – 39%, против – 25%) поддержали участие в боевых действиях в случае начала войны.
В Европе только Дания поддержала использование прямой военной силы для защиты Украины: 38% – за, 29% – против.
Британцы: 30% – за, 32% – против. При этом консерваторы настроены более решительно: за – 35%, против – 29%. Лейбористы: за – 31% и против – 34%.
Во Франции 36% – против отправки военных для защиты Украины, 26% – за; в Италии: 40% – против, 21% – за.
В Германии: 52% – против (больше всех среди опрошенных стран), 23% – за.
В опросе YouGov предложили оценить вероятность вторжения России в Украину в ближайшие два года.
Американцы более всех склонны предполагать, что вторжение случится (62%) и в два раза чаще, чем опрошенные европейские страны, говорят, что вторжение "весьма вероятно" (35%).
Шведы думают, что война приближается (58%), с ними согласны около половины датчан (53%) и половина немцев (51%).
Почти половина (49%) британцев также считают вероятным вторжение России в Украину, а также около 46% испанцев, 43% французов и 40% итальянцев.
YouGov – британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных со штаб-квартирой в Великобритании, работающая в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://politics.segodnya.ua/politics/ukrainckim-mirotvortsam-podnimut-zarplatu-do-3600-dollarov-238582.html
Смерть свинособакам які мріють про наші землі!
Й ось це саме з москаля Петра пійшло , бо був він освітченим лише на москальському фоні . Просто в Нідерландах він жив у провінції Goland .
Це байки , нібито той Петро був "прозахідний" . Крім зброї , флоту (вйськового) його на сході нічого не хвилювало . Й він хапавсся виключно за технології військові (або подвіного напрямку) .
Как я, например, поясню тому Гансу Кристиану, куда ему бежать и что делать? Пусть он даже воин с лучшим опытом.
Слаживание - основное. Без языка - какое слаживание?
Але ось я особисто , коли мій інтелектуалний товарищ (головний інженер одного з КБ) запевняв в 2014 році , мовляв нам в Україні требо в ЕС , наші справжні друзі вони це європейці , а мовляв "твої янки" , яких ти так нахвалюєш вони такі ж самі як оті москалі - вони імперіалісти й експансіоністи .
Й мовляв їх "справедливо" не ******* тіж ісламісти та "латінос" ... Він був дивний фан Франції . Я до речі теж люблю культуру Франції й в Парижі й Ніці бував більше , ніж будь де .
Але я йому казав йще тоді -- подивись на фільм з "Більмондо" - "Ля Професіналь" . Він створенний по фабулі реальних подій и там прототайпом був людожер Бокассо . Якщо Більмондо (а він дійсно завжди був навіть правійший за "галістів") так призирливо ставиться до традицій французької зовнішньої політики , то який же телепень може брати французів за зразок справедивості й відстоювань т.з. "європейських цінностей" ?!
Це не французи та німці так себе проявили й тільки зараз . Вони такими були йще років 50 тому .
Й давайте згадаймо звіти "повернувся" аятула Хамені ?!
Де жив Лиїс Карвалол , коли совєти його обміняли на Буковського - ні не в Москві , а в Парижу .
Й Бокассо , коли його турнули втік знов таки до Франції .
Самосу дуже гостинно приймала 4-та Республіка ...
Коли після 20-го з"їзду Хрушьов офіційно розповів людям про злочини Сраліна ... то ітілійськи комуняки вмить відмовились від контактів з КПРС . Усі соціал-демократи , соціалісти Европи (особливо британські, дацькі , нідерландські й скандинавські) засудили радянщину й сталінізм .
Ось тільки французькі й не тільки краснодупі комуняки , але й соціалісти відмовилися засуджувати навіть не радянську владу , а хоча б сталінізм .
Про Голодомор я вже не кажу . Найбільший протестний вереск й спростування були саме з Парижу .
На сьогодні у тій же Франції навіть галісти вже давно в подавній більшості питань більш ліві ніж СДПГ у Німетчині . У Франції вже давно нема сил , які підтримують "європейські цінності" . Вони їх користують -- це так , але ставляться призирливо .