Граждане США и Дании готовы воевать за Украину. Половина немцев - нет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Лига".

В опросе участвовали 1695 британцев, 1206 французов, 2065 немцев, 1025 датчан, 1006 шведов, 1053 испанца, 1015 итальянцев и 1000 американцев.

Исследователи спросили: должны ли США и европейские страны использовать свои вооруженные силы для защиты Украины?

35% американцев высказались за использование своей армии для защиты Украины, против – 28%. И республиканцы (за – 43%, против – 28%), и демократы (за – 39%, против – 25%) поддержали участие в боевых действиях в случае начала войны.

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В Европе только Дания поддержала использование прямой военной силы для защиты Украины: 38% – за, 29% – против.

Британцы: 30% – за, 32% – против. При этом консерваторы настроены более решительно: за – 35%, против – 29%. Лейбористы: за – 31% и против – 34%.

Во Франции 36% – против отправки военных для защиты Украины, 26% – за; в Италии: 40% – против, 21% – за.

В Германии: 52% – против (больше всех среди опрошенных стран), 23% – за.

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В опросе YouGov предложили оценить вероятность вторжения России в Украину в ближайшие два года.

Американцы более всех склонны предполагать, что вторжение случится (62%) и в два раза чаще, чем опрошенные европейские страны, говорят, что вторжение "весьма вероятно" (35%).

Шведы думают, что война приближается (58%), с ними согласны около половины датчан (53%) и половина немцев (51%).

Почти половина (49%) британцев также считают вероятным вторжение России в Украину, а также около 46% испанцев, 43% французов и 40% итальянцев.

YouGov – британская международная интернет-компания по исследованию рынка и анализу данных со штаб-квартирой в Великобритании, работающая в Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.