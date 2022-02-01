Украина в случае вторжения РФ может мобилизовать до 2,5 млн человек

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина в случае вторжения России имеет возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек.

Об этом он сказал Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Они (россияне. – Ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллиона человек", - сказал Данилов.

Он отметил, что на территории Украины сосредоточены около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент", но утверждал, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

Читайте: Данилов: Никаких причин для паники нет

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.