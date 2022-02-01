Украина в случае вторжения РФ может мобилизовать до 2,5 млн человек
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина в случае вторжения России имеет возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек.
Об этом он сказал Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
"Они (россияне. – Ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллиона человек", - сказал Данилов.
Он отметил, что на территории Украины сосредоточены около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент", но утверждал, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.
Кроме того, секретарь СНБО добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.
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Меня мобилизуют? Кто?
Во-первых, с нашим счастьем и раскачками, все схлопнется моментально. Ни э/э, ни интернета, ни связи.
Во-вторых, вначале эвакуация семьи подальше на запад, потом все остальное.
В-третьих, ТрО только на бумаге. Единственное, что дало - знаком с такими же как я, проживающими неподалеку.
Вот узким коллективом и потанцуем. А умеем мы все.