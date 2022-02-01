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Новости Война
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Украина в случае вторжения РФ может мобилизовать до 2,5 млн человек

Украина в случае вторжения РФ может мобилизовать до 2,5 млн человек

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина в случае вторжения России имеет возможность мобилизовать до 2,5 миллиона человек.

Об этом он сказал Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

"Они (россияне. – Ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллиона человек", - сказал Данилов.

Он отметил, что на территории Украины сосредоточены около 120 тысяч российских военных, и Москва может устроить провокации "в любой момент", но утверждал, что для начала полноценного вторжения понадобится масштабная подготовка, которую будет легко заметить.

Читайте: Данилов: Никаких причин для паники нет

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что до 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с российскими наемниками на востоке Украины и до 1 миллиона украинцев имеют охотничьи лицензии.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96192) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+44
Первый шаг должен быть - нейтрализация пятой колонны: Мураев, Бондаренко, журнашлюхи - все должны внезапно исчезнуть.
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01.02.2022 03:04 Ответить
+28
Мобілізувати може й так, але вбивати русню готові набагато більше!
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01.02.2022 02:19 Ответить
+23
В местном "Rotary International" имел беседу с репортёром-международником, специализирующемся на Европе. Умный, знающий, циничный. Обойти самую острую тему последних недель ожидаемо не удалось.

Хотите сторонний взгляд прожжённого журналиста, который всё называет своими именами? Дальше от первого лица. Поехали...
* * *
Знаешь, почему мы ушли из Афганистана? Потому, что основную задачу для себя там выполнили. Денежные потоки на финансирование терроризма из того региона теперь под нашим контролем. Наркотрафик (ха-ха-ха) тоже. На компре завербовано тысячи людей - они не сдадут именно потому, что на компре. Попытаются прийти с повинной - будут уничтожены своими же. Страх - лучший мотиватор вербовочной работы. И самое главное - талибы всё это понимают, поэтому будут держать себя в рамках.

Мы пытались обучить афганцев всему - от военного дела до демократии. Хотели научить их пользоваться самой дорогой удочкой, которую мы могли себе позволить. Но они этой удочкой ковыряли в носу и гоняли баранов, а от нас требовали всё больше рыбы. Они не мотивированы, а те, кто мотивирован, мотивирован исключительно религиозным страхом. Афган 18-го века и Афган 21-го века гораздо ближе друг к другу, чем США 60-х годов 20-го века и США 20-х годов 21-го века. Оно нам надо?

Украина... Вы в корне отличаетесь от Афгана - вы европейцы по духу и бунтари по жизни. Но самая большая проблема в том, что у вас нет национального единства по главному вопросу. Скажу откровенно: Украина не такая важная для США страна, как это кажется. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления, позволить Путину взять под свой контроль ещё 2-3 восточные украинские области, и все большие игроки остались бы при своих. Это всё херня, что он пошёл бы на запад Украины и в Европу - там, где практически нет элит, ориентированных на Москву, невозможно удержать власть на штыках. Это должен понимать даже такой упырь, как Путин.

Но Вашингтон идёт на поддержку вашей страны из принципа, а иногда даже вопреки внутриполитическим рейтингам. Вон Трамп сейчас ездит по стране и обвиняет Байдена в том, что тот слишком много внимания уделяет Украине в то время, как нужно полностью переключиться на миграционный кризис и восстановление американской экономики послековидного периода.

Просто Байден, когда у вас ещё был президентом Порошенко, понял, насколько важно для тех, кто называет себя украинцами, а не ориентированными на Москву выходцами из СССР, сохранить свою страну и уберечь её от российской оккупации. По-моему, даже слово дал, что если его изберут главой Белого дома, не пойдёт на соглашательство с Москвой.

Но сейчас у вас этот (дословно) fucking jester, который сам не понимает чего хочет. То ему нужно срочно в НАТО, то подайте прямые переговоры с Путиным, то Америка нагнетает напряжённость, то дайте побольше оружия, то не раздражайте Путина, то срочно введите против него санкции. Наши журналисты его не любят - он не кажется умным, но кажется таким, который ведёт двойную игру. Он хочет быть хорошим для всех и сидеть на 5 стульях сразу - но так не бывает.

Белый дом сейчас знает, что делает - он играет с Москвой в долгую и в шахматы. Где сопутствующими фигурами и Китай, и Новая Европа, и старая Европа, и Турция, и Ближний Восток и ещё много других игроков. У которых своё мнение и свои профиты в этой игре. Партия всё равно будет за США, но при этом нужно сохранить на доске максимум союзных фигур. А ваш fucking jester требует играть в Чапаева (дословно было сказано: в боулинг). Вынь, вылож, прими в НАТО, введи санкции, а то договоримся с Путиным и отдадимся Китаю. Детский сад.

Поэтому я и боюсь, что даже такой опытный политик, как Байден, однажды может сказать себе (дословно): "Да пошли они в жопу - буду я рисковать своим рейтингом ради тех, кто не ценит поддержку главного партнёра и не знают, чего хотят." Там, конечно, Конгресс своё слово скажет, но слово президента тоже не двойка в покере.

Что дальше? Это были эмоции. Давление на Россию продолжится. Оружие будет идти в режиме нон-стоп. Санкции в режиме стэнд-бай. Главное, чтобы те, кто за США и НАТО между собой окончательно не разоср***. Вот зачем Шестой устроил этот спектакль в отношении Пятого? У нас последний копирайтер в редакции понимает, что это личная ненависть, и законом тут не пахнет. Наверное потому, что знает: на следующих выборах Вашингтон поддерживать Зе не будет. Мало того, существует шанс, что наша Фемида привяжет его к делам по Коломойскому. Есть данные, что Зе это понимает, и его люди уже сейчас ищут неформальные контакты с Трампом.

На кого ставит Белый дом? Порошенко, Кличко... Пожалуй, всё. А на кого ещё? Остальные связаны или с Москвой или с финансово-промышленными кругами, ориентированными на Москву. Да и не взлетит никто из новых проамериканских за это время. Так что будем убеждать их объединять усилия.

Превентивные санкции? Есть информация, что 18 февраля ударят по одному значимому сектору российской экономики в качестве предупреждения - сейчас советуемся с европейцами. Дальше будем смотреть. А британцы пойдут ещё дальше. Им терять ещё меньше, поэтому они ударят посильнее. Вплоть до заморозки российского бизнеса на всей территории островов и увеличения поставок ценной оборонной номенклатуры.

Нет, не думаю, что после сигналов последних трёх недель Путин будет пытаться дёргаться в военном плане. Хотя ракеты подтянет, конечно, ближе к западу. Потом сделает откат и, используя пятую колону в Украине, продолжит курс на её внутреннюю дестабилизацию. Впрочем, прогнозировать мысли такого человека бесполезно.

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01.02.2022 05:45 Ответить
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Мобілізація 2.5 млн це 2.5 млн комплектів одягу, взуття, екіпірування, зброї. А також харчування (2500 Кал на кожного на добу), водопостачання (3млн літрив питної води щодобово). Це працюючий зв'язок, органи влади, структура військоматів, які виконають мобілізаційне завдання. Коротше, як тільки чую, що мобілізуємо півкраїни, то починаю розуміти, що нормальних поанів у влади немає.
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01.02.2022 08:19 Ответить
Не понятно чего ждёт Украина почему не объявить военное положение уже сейчас и реально готовится к отражению агрессии.
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01.02.2022 08:23 Ответить
Дядя, ты дурак? Объявить всегда можно, а сколько его держать? Месяц, год? Пока войска не отведут? Так это до бесконечности ждать можно. Интенсивных боевых действий на данный момент нет. Хочешь в комендантском часе сидеть постоянно? Мало нам этой истории с каждодневным "завтра война, зуб даю", давай введем военное полодение со всеми прелестями - комендантский час, конфискация имущества по первому требованию, перевод всей деятельности на военные рельсы - без необходимости на данный момент. ***** только это и нужно, разваливать экономику просто подогнав танчики. Сидеть под греческим прокси оно конечно весело и интересно, но мыслишки у тебя прокацапленые.
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01.02.2022 08:41 Ответить
Сходи похмелись тебя отпустит
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01.02.2022 11:56 Ответить
Не пью перед работой
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01.02.2022 12:40 Ответить
А "95 квартал" піде воювати за Україну? А Юзики і Володі Криворізькі готові стати в стрій? Чи вони вже мають квитки сдриснути у теплі краї?
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01.02.2022 08:34 Ответить
они в строю возле кухни будут, с тарелками размером с ведро! и еще они на складах хорошо служить умеют...
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01.02.2022 10:26 Ответить
и не начнется паника на улицах?
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01.02.2022 08:39 Ответить
И куда он столько людей мобилизует?
Вы сначала обеспечьте текущие потребности армии, в которой уже 3 года обмундирование не закупалось.
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01.02.2022 08:39 Ответить
Нарешті і блаЗЄнського мобілізують в чині вЄрховноВо клоунокомандующЄво. Чи ні?
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01.02.2022 08:52 Ответить
Ну, это он про меня сказал. И опыт, и ТрО, и оружие (не охотничья лицензия, а разрешение на оружие - нефиг гнать пургу с лицензиями).
Меня мобилизуют? Кто?
Во-первых, с нашим счастьем и раскачками, все схлопнется моментально. Ни э/э, ни интернета, ни связи.
Во-вторых, вначале эвакуация семьи подальше на запад, потом все остальное.
В-третьих, ТрО только на бумаге. Единственное, что дало - знаком с такими же как я, проживающими неподалеку.
Вот узким коллективом и потанцуем. А умеем мы все.
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01.02.2022 09:01 Ответить
Согласен, но одна неувязка-семьи подальше на Запад! Для меня єтот вопрос самій больной. Куда и как? Если начнется, простреливаеміми будут все пути!
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01.02.2022 09:55 Ответить
Да. Вопрос, *****, риторический. Ну, мечтать никто не запрещал. У меня четких решений нет. На плечах три женщины со своими тараканами и упертостью ))
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01.02.2022 10:02 Ответить
Бывший донбасский рэкетир расфантазировался. В реальности, даже для 100 тыс. теробороны есть проблемы с обеспечением касками, бронежилетами, обмундированием. Или клоун бросит 2 млн. мобилизованных, как совок в 1943г украинцев "пиджачников" с половинкой кирпича??
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01.02.2022 09:07 Ответить
А уклоніст теж піде???? Чи він законом про резерв першої черги прикрив обмочені штани...
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01.02.2022 09:09 Ответить
в нього броня))
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01.02.2022 09:54 Ответить
Ну да, как Сталин? С одной винтовкой на четверых и под танки, с криками политруков, за их спинами, "за Родину, за ..."
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01.02.2022 09:38 Ответить
"Зелена" влада готова дебілізувати і це робить на відмінну і більше, як 2,5 мільйона українців. Чим будете захищати Україну? Де ракетні комплекси "Нептун"? Де "Богдани" "Верби" та інша новітня техніка? Всі гроші вкатали в російсько-білоруський бітум і дороги?
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01.02.2022 10:11 Ответить
Не нужны сейчас миллионы (бестолково и глупо), нужно СРОЧНО начать мобилизацию не дожидаясь вторжения 550 тыс. резервной армии из лиц от 27 до 54 лет (молодым пацанам и старым пердунам там сейчас не место) на ПЕРЕПОДГОТОВКУ (на срок в 3 месяца) с сохранением рабочих мест и денежным довольствием (не меньше средней зарплаты по стране), ДОБРОВОЛЬЦЫ преветсвуются (им на 25% платить больше, чем тем, кто по повестки из военкомата)!
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01.02.2022 10:13 Ответить
Сколько среди них детей судей, прокуроров и чиновников. Про депутатов просто молчу
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01.02.2022 11:08 Ответить
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