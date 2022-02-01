"Чехия полностью поддерживает Украину и исключает любые формы российской агрессии", - премьер Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел переговоры с послом Украины в Чешской Республике Евгением Перебийнисом, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и кризис на украинско-российской границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Radio Prague International.

По словам Фиалы, Чешская Республика полностью поддерживает Украину и исключает любые формы российской агрессии.

"Я встретился с украинским послом Евгением Перебийнисом, чтобы вместе обсудить отношения наших стран и кризис на украинско-российской границе. Я заверил господина посла, что Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любые формы российской агрессии против его страны", - написал премьер Чехии в Твиттере.

Также сообщается, что во вторник, 1 февраля, Совет государственной безопасности Чехии обсудит возможные последствия российской агрессии против Украины на своем первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Чехии приняло решение направить в Украину 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон (более 1,5 млн евро). Фиала заявил, что Чехия поддерживает Украину и уверена в дипломатическом разрешении конфликта.

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