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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Чехия полностью поддерживает Украину и исключает любые формы российской агрессии", - премьер Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел переговоры с послом Украины в Чешской Республике Евгением Перебийнисом, в ходе которых обсуждались двусторонние отношения и кризис на украинско-российской границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Radio Prague International.

По словам Фиалы, Чешская Республика полностью поддерживает Украину и исключает любые формы российской агрессии.

"Я встретился с украинским послом Евгением Перебийнисом, чтобы вместе обсудить отношения наших стран и кризис на украинско-российской границе. Я заверил господина посла, что Чехия полностью поддерживает Украину и отвергает любые формы российской агрессии против его страны", - написал премьер Чехии в Твиттере.

Также сообщается, что во вторник, 1 февраля, Совет государственной безопасности Чехии обсудит возможные последствия российской агрессии против Украины на своем первом заседании после назначения правительства Петра Фиалы.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Чехии приняло решение направить в Украину 4000 артиллерийских снарядов на сумму около 37 миллионов крон (более 1,5 млн евро). Фиала заявил, что Чехия поддерживает Украину и уверена в дипломатическом разрешении конфликта.

Также читайте: Россия пытается шантажировать Европу и показывает, что готова к вооруженному конфликту, - премьер Чехии Фиала

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россия (96246) Чехия (1742) Перебийнис Евгений (75) Фиала Петр (81)


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Ну а тепер пора (за прикладом Хорватії) витягти "***********" Зємана на сцену Правда він уже в стадії "кефир клистир и тёплый сортир" але за пляшку "боровички" ще щось "пробекать" зможе! Наприклад - про відкликання чеських солдат з НАТО!
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01.02.2022 07:20 Ответить
Зато президент Чехии даёт приказы уничтожать вещественные доказательства шпионажа России и сдаёт государственные интересы страны
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01.02.2022 07:56 Ответить
Всему миру всё ясно про Россию и без доказательств.
Чехи как и поляки прекрасно понимают, что будет,
если кремль опять возьмётся за своё "братское освобождение" народов.
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01.02.2022 08:46 Ответить
Дякуємо, браття!
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01.02.2022 08:53 Ответить
Фіала розумна людина, його влада твердо підтримує Україну без варіантів.
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01.02.2022 09:06 Ответить
 
 