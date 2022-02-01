Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, ранен мирный житель, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - сообщили в штабе.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - об этом сообщает пресс-центр ОС.