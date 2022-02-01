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Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, ранен мирный житель, - штаб ООС

Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, ранен мирный житель, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

"В направлении Светлодарска оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего огнестрельное ранение получил гражданский местный житель.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу", - сообщили в штабе.

Недалеко от Песков российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - подчеркнули в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - об этом сообщает пресс-центр ОС.

Войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе, ранен мирный житель, - штаб ООС 01

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обстрел (27961) ранение (3401) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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https://www.youtube.com/watch?v=LsPCDCEsTZM&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C Ода Путину
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01.02.2022 07:47 Ответить
про преступления сепаров должен знать весь мир
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01.02.2022 09:19 Ответить
Кацапів
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01.02.2022 10:19 Ответить
 
 