Берлин не извинился перед украинцами за преступления нацистов. Они извиняются только перед РФ, - Данилов

Германия извинилась за нацистские преступления, совершенные во время Второй мировой войны, только перед Россией, а перед Украиной – нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP.

Секретарь СНБО раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии и заявил, что Берлин должным образом не извинился перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

"К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан, – сказал Данилов. – Они извиняются перед россиянами, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними".

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Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.