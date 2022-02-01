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Берлин не извинился перед украинцами за преступления нацистов. Они извиняются только перед РФ, - Данилов

Берлин не извинился перед украинцами за преступления нацистов. Они извиняются только перед РФ, - Данилов

Германия извинилась за нацистские преступления, совершенные во время Второй мировой войны, только перед Россией, а перед Украиной – нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP.

Секретарь СНБО раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии и заявил, что Берлин должным образом не извинился перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.

"К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан, – сказал Данилов. – Они извиняются перед россиянами, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдается очень мощная зависимость Германии от России: прагматизм побеждает идеалы и ценности, - Резников

Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

Автор: 

Германия (7073) Данилов Алексей (1066) СНБО (4441)


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Топ комментарии
+21
А в нас хто править? Самі чистокровні маланці...
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01.02.2022 08:00 Ответить
+17
Німці мають вибачитись перед Україною і українцями за ті злочини, що вони скоїли у 20 столітті і вбивство 10 000 000 українців!!!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
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01.02.2022 07:41 Ответить
+15
Слова не мальчика а Мужа! Напоминать им нужно про Алексея Береста - Героя Украины который поднимал знамя над рейхстагом а комуняки ему даже Героя не дали!
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01.02.2022 08:06 Ответить
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Німці мають вибачитись перед Україною і українцями за ті злочини, що вони скоїли у 20 столітті і вбивство 10 000 000 українців!!!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
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01.02.2022 07:41 Ответить
Вот вступим в Евросоюз и они сразу заплатят.
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01.02.2022 07:43 Ответить
они посчитали иначе......5.000 касок и госпиталь за 5.500.000 евро и ремонт в одессе бомбоубежища....
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01.02.2022 07:46 Ответить
луганский ветеринар порожняк не гонит
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01.02.2022 08:03 Ответить
Він рекетир, та ще низького рівня.
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01.02.2022 08:06 Ответить
Бровки хмурить, слів навивчав нових)))
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01.02.2022 08:18 Ответить
Звичайно так, але навіщо це робить "зелена потвора" сьогодні? А щоб змусити нас всіх зганяти свою лють на німців, а не на зрадників, яких вчора цитував московський виродок Небензя в Радбезі ООН.
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01.02.2022 08:21 Ответить
Що це за маячня? Німці, звісно, вчинили злочини. Але не уподібнюймося тим, хто прагне вічної халяви.
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01.02.2022 08:47 Ответить
Берлін вибачається тільки перед євреями. А в Кремлі правлять тільки вони.
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01.02.2022 07:42 Ответить
Я так розумію, це Путін, Шойгу та Патрушев?
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01.02.2022 07:48 Ответить
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01.02.2022 07:59 Ответить
А в нас хто править? Самі чистокровні маланці...
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01.02.2022 08:00 Ответить
если б наш президент не был евреем, то вообще б послали сразу
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01.02.2022 08:03 Ответить
а наша шобла, що вже не тово як його ............, невже арійці?
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01.02.2022 09:30 Ответить
да как пишут что ГАНСЫ избирательно чувствуют ответственность за войну только перед русскими и россией, а ведь там одно из основных мест воевавших и погибших была УКРАИНА! выборочное чувство вины.....поэтому мы против них ни слова не скажем и не поможем их наказать таких же падлецов как и мы некогда были...
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01.02.2022 07:43 Ответить
в % соотношении больше всех погибших - у Беларуси
на 2 месте - Украина
Россия вообще была оккупирована совсем незначительно - отсюда и небольшие относительные потери
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01.02.2022 08:32 Ответить
Да. Немчура думает,что Украина и засрашка "адиннарот и аднастрана". Это разве новость?
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01.02.2022 08:01 Ответить
Немцам так выгодно думать, как и многим представителям нарида Украины, что их власть ,которая сейчас рулит не предала интересы государства Украина
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01.02.2022 08:12 Ответить
Слова не мальчика а Мужа! Напоминать им нужно про Алексея Береста - Героя Украины который поднимал знамя над рейхстагом а комуняки ему даже Героя не дали!
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01.02.2022 08:06 Ответить
Да ладно уже с наградой (хотя обидно). Но ведь про него вообще не вспоминают, только Егоров и Кантария.
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01.02.2022 08:37 Ответить
Не треба Україні їх вибачення.Краще з ними не мати діло.
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01.02.2022 08:07 Ответить
Так не надо было Украине 30 лет сопли жевать. В 91 году надо было потребовать репарации с фрицев.
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01.02.2022 08:16 Ответить
Немцы так и остались нацистами в душе, они искренне счиают славян недолюдьми на кухонном бытовом уровне. В школе им внушили, что они виноваты перед евреями и Германия якобы раскаялась. Но на деле видим, что высокомерие и бездушный цинизм никуда не делись, просто ушел видимый антисеметизм, а в остальном немцы так и остались ущербной нацией-психопатом. Это правда, немецкая политика это именно подход психопата: расчетливый, лживый, с аппеляцией к морали и нравственности, при этом на деле полная поддержка захватнической кровожадной политики Кремля Психопат не считается ни с чем, чтобы получить власть и деньги, но при этом изо всех сил будет изображать сочувствие, озабоченность и даже возглавит благотворительность. Ну точно нынешняя Германия
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01.02.2022 08:18 Ответить
Общаясь с немцами на бытовом уровне не раз и не два слыхал анекдоты о диких поляках. У них, немцев, даже есть выражения "сморкаться по-польски", "мочиться в унитаз по-польски" и т.п.. О руссише швайнен тоже слыхал, но как-то поменьше. Они и французов терпеть не могут. Наверно потому, что те еще жаднее бюргеров.
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01.02.2022 08:28 Ответить
Клинический психопат тем и отличается,что он не в состоянии почувствовать чужой боли и раскаяния за нее.
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01.02.2022 08:38 Ответить
Так я о том же)
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01.02.2022 08:39 Ответить
По Украине война прошла катком два раза. Украина пострадала больше всех, как от советов, так и от немчуры. А кацапня отсиделась за Уралом. Украинцев во время второй мировой погибло больше всех, но весь мир говорит о евреях и немцы им теперь пожизненно обязаны, строят им бесплатно подлодки, а Украине каски.
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01.02.2022 08:22 Ответить
Ця шантропа йде на розвал антіпутінської коаліції. Ви подивіться ,що вони говорять і роблять.
Доречі, літак летів не через німеччину не тому , що йому заборонили ,а тому що йому подрібні були додаткові узгодження. А Великобританія не хотіла цим займатись.
Екскурс в історію.
Крім того ,щоб Німеччина щось виплатила ,потрібно подавать до суду.
Пан Данилов подав вже до суду?

У липні 2012 року https://www.istpravda.com.ua/short/2012/07/2/89505/ повідомлялося, що ФРН надаватиме гуманітарну допомогу колишнім радянським військовополоненим, які не отримали виплати від фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" - в розмірі 300 євро у гривневому еквіваленті.

У лютому 2012 року Міжнародний суд ООН у Гаазі https://www.istpravda.com.ua/short/2012/02/3/71254/ постановив, що Німеччина не зобов'язана платити компенсації родичам убитих нацистами цивільних громадян.

У 1990-их 631 тисяча українських остарбайтерів https://www.istpravda.com.ua/research/2012/05/8/84523/ отримала від ФРН гуманітарну допомогу в загальному розмірі 377 млн марок ($94 млн).

У 2000-2007 рр. 471 тисяча українських остарбайтерів та їхніх спадкоємців отримала від ФРН компенсаційних виплат у розмірі 867 млн євро ($1 млрд).
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01.02.2022 08:25 Ответить
В деяких людиноподібних голова так облаштована, що вони не можуть зрозуміти мізерності названих сум, порівняно з ВВП Німеччини. Для бюджету ФРГ це були зовсім необтяжливі суми.
А що стосується євреїв, то вони молодці - змогли виставити себе єдиними постраждалими від ІІІ Райху та здерти з ФРГ десятки мільярдів дол. США. Точну суму не пам*ятаю, тому уточнювати не буду. Причому компенсації отримали не тільки окремі особи та сім*ї, а і держава Ізраїль. Дивно, але чомусь суд в Гаазі тут не зреагував.
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01.02.2022 08:41 Ответить
Деякі не вміють гуглом користуватись. Про репарації були зустрічі в 1945 році. І репарації були виплачені німеччиною починаючи з 1945.
А ці інтерв'ю роблять для того ,щоб розвалить антіпутінську коаліцію зсередини.
США та Великобританія тільки робить якийсь прогрес , так Зеленський, Арахуйня чи ще щось вилізе і нагадить на Німеччину. Якщо Німеччина не захоче ,то з ЄС не буде допомоги взагалі ніякої.
Це виплати , які просто Німеччина ухвалила після 1991 року.
Ви лічіть своє ВВП ,а не німеччини.

10 миллиардов долларов - много или мало?

Послевоенные репарации, пишет в своей книге Михаил Семиряга, должны были служить двум целям: уничтожению военно-промышленного потенциала Германии и частичному возмещению ущерба, нанесенного нацистами странам антигитлеровской коалиции. Размеры репараций обговаривались на Ялтинской конференции в марте 1945 года. И хотя ни Англия, ни позже США не согласились со всеми требованиями, которые предъявлял Советский Союз, тем не менее, было решено, что половину всех будущих репараций получат от Германии СССР и Польша. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов. Из какого расчета тут исходили, неясно. Только прямой ущерб СССР, по данным советских экспертов, составил за годы войны 679 миллиардов рублей. Правда, рубль был неконвертируемой валютой и реальный курс доллара установить очень трудно, но все равно это намного больше, чем 10 миллиардов долларов.


Кельн в 1945 году

С другой стороны, как показывают остававшиеся секретными до недавнего времени данные, на практике размеры репараций, которые получил в итоге с Германии Советский Союз, существенно превысили обговоренную с западными союзниками сумму. Трофейные команды отправили из Германии в СССР более двух с половиной тысяч демонтированных промышленных предприятий, свыше двух миллионов голов рогатого скота, почти сто тысяч вагонов со стройматериалами, мебелью, вещами, различным хозяйственным оборудованием, около трех миллионов пар обуви, полмиллиона радиоприемников, 60 тысяч одних только роялей и пианино и многое-многое другое.
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01.02.2022 08:51 Ответить

Почитай, телепню, що писав про колективну вину німецької нації член комісії по денацифікації Карл Юнг. Може, хоча навряд, зрозумієш тоді, що Німеччина заплатила мізер порівняно з тою бідою, яку вона зробила іншим народам.
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01.02.2022 09:01 Ответить
Ага. Цигани, євреї та кацапи справді постраждали.
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01.02.2022 09:05 Ответить
Перед мамой Данилова Берлин извинился, а перед самим Даниловым нет.
Данилову обидно.
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01.02.2022 08:34 Ответить
Ну, кацап може і так своїм ганглієм "думати".
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01.02.2022 08:42 Ответить
Берлин должным образом не извинился перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны.

Казалось бы, а это тут сейчас причем? Это называется - "ну к чему бы еще дое**ться". Все правильно, все идет по плану. Кому-то очень не нужен сильный Евросоюз. Вначале Британию выбили брекситом, затем раздрай внутри ЕС..... Кому это нужно... ну думаю и так ясно. А луганский фельдшер просто отрабатывает свою пайку.
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01.02.2022 08:35 Ответить
Як очевидно тепер, правильно британці вчинили, коли покинули балаган у вигляді ЄС, хоч свого часу і були одним з перших його членів. Для них англо-саксонський світ важливіший, ніж неповороткий ЄС, в якому домінують німецькі політикани.
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01.02.2022 08:50 Ответить
Хай чорноземи повернуть,вивезеніі з України.
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01.02.2022 08:43 Ответить
Та ніхто їх не вивозив. Це совєцька дурка і не більше того.
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01.02.2022 08:51 Ответить
Данілов патентований гівнюк. Критикувати Німеччину за ненадання зброї треба. Але без цих совково-кацапських "...не попросила вибачення...". Ти до кацапів з такими претензіями спочатку, бо вони продовжують вбивати, на відміну від німців. Але до кацапів у "данілова" жодних претензій. І ще: а на біса вам зброя, якщо твій бос, блаЗЄнський, каже, що ніякої агресії нема?
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01.02.2022 08:50 Ответить
"Але до кацапів у "данілова" жодних претензій."
==================================
От для чого ти так нахабно брешеш?
Яким би телепнем не був цей Данілов, але він не уникав ніколи, як Порошенко, називати ***** агресором та вбивцею. І я не пам*ятаю, щоб Данілов коли-небудь називав кацапів "браццьким народом", а Порошенко називав.
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01.02.2022 08:56 Ответить
На біса ти брешеш? І до чого тут Порошенко?
Йди до дупи, блаЗЄнський ср@колизе!
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01.02.2022 08:58 Ответить
А ну згадай, в якому році з початку війни ваш соєвий "фюрер" публічно назвав Кацапію агресором? Чи ти навіть "не пам*ятаєш", що він і дотепер не дає ніяких характеристик персонально *****?
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01.02.2022 09:07 Ответить
Друг живет в Германии. Среднестатистический немец на вопрос- что такое Украина- вам ответит что это где-то в России. Все попытки обьяснить им что был ссср который распался и что это не только РФ вызывают непонимание.
Отсюда и уровень поддержки- им гораздо проще сдать нас рашке чем страдать из-за дорогого газа и запрета торговли с ней, ради како-то непонятной Украины, такой же им непонятной как для нас - войны Судана с Южным Суданом
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01.02.2022 08:59 Ответить
Совєти більше злочинів зробили. І взагалі- в 1945 не того кабанчика зарізали .
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01.02.2022 09:03 Ответить
Для немцев Украина разменная монета, предмет торга, как та же Польша
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01.02.2022 09:16 Ответить
гитлеровцы и сталинцы закадычные кореша
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01.02.2022 09:18 Ответить
Німчура вибачається лише перед тими , в кого є газ і нафта . І то лише тому , щоб зробити ціну на ці товари , ще дешевшою . . Самі по собі кацапи , їм і нах не потрібні .
Бізнес є бізнес , нічєго лічного .
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01.02.2022 09:36 Ответить
Дивлюся нормально піпл хаває, нацисти, Гітлер... Москалі в рази більше знищили українців, дії урода Жукова зводили з розуму німецьких кулеметників, які не витримували бездумного викошування людей, яких сунули москалі на кулемети. А по всіх каналах Гітлер, та й Гітлер, урод він конкретний, але його вчитель - Йосип Вісаріонович.
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01.02.2022 10:50 Ответить
Едва ли не впервые с ним согласен на все 100500%!
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01.02.2022 12:46 Ответить
 
 