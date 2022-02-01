Берлин не извинился перед украинцами за преступления нацистов. Они извиняются только перед РФ, - Данилов
Германия извинилась за нацистские преступления, совершенные во время Второй мировой войны, только перед Россией, а перед Украиной – нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью AP.
Секретарь СНБО раскритиковал Германию за отказ предоставить Украине оружие для противостояния российской агрессии и заявил, что Берлин должным образом не извинился перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны, когда Украина была частью Советского Союза.
"К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан, – сказал Данилов. – Они извиняются перед россиянами, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии, а говорить, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними".
Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
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Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
на 2 месте - Украина
Россия вообще была оккупирована совсем незначительно - отсюда и небольшие относительные потери
Доречі, літак летів не через німеччину не тому , що йому заборонили ,а тому що йому подрібні були додаткові узгодження. А Великобританія не хотіла цим займатись.
Екскурс в історію.
Крім того ,щоб Німеччина щось виплатила ,потрібно подавать до суду.
Пан Данилов подав вже до суду?
У липні 2012 року https://www.istpravda.com.ua/short/2012/07/2/89505/ повідомлялося, що ФРН надаватиме гуманітарну допомогу колишнім радянським військовополоненим, які не отримали виплати від фонду "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" - в розмірі 300 євро у гривневому еквіваленті.
У лютому 2012 року Міжнародний суд ООН у Гаазі https://www.istpravda.com.ua/short/2012/02/3/71254/ постановив, що Німеччина не зобов'язана платити компенсації родичам убитих нацистами цивільних громадян.
У 1990-их 631 тисяча українських остарбайтерів https://www.istpravda.com.ua/research/2012/05/8/84523/ отримала від ФРН гуманітарну допомогу в загальному розмірі 377 млн марок ($94 млн).
У 2000-2007 рр. 471 тисяча українських остарбайтерів та їхніх спадкоємців отримала від ФРН компенсаційних виплат у розмірі 867 млн євро ($1 млрд).
А що стосується євреїв, то вони молодці - змогли виставити себе єдиними постраждалими від ІІІ Райху та здерти з ФРГ десятки мільярдів дол. США. Точну суму не пам*ятаю, тому уточнювати не буду. Причому компенсації отримали не тільки окремі особи та сім*ї, а і держава Ізраїль. Дивно, але чомусь суд в Гаазі тут не зреагував.
А ці інтерв'ю роблять для того ,щоб розвалить антіпутінську коаліцію зсередини.
США та Великобританія тільки робить якийсь прогрес , так Зеленський, Арахуйня чи ще щось вилізе і нагадить на Німеччину. Якщо Німеччина не захоче ,то з ЄС не буде допомоги взагалі ніякої.
Це виплати , які просто Німеччина ухвалила після 1991 року.
Ви лічіть своє ВВП ,а не німеччини.
10 миллиардов долларов - много или мало?
Послевоенные репарации, пишет в своей книге Михаил Семиряга, должны были служить двум целям: уничтожению военно-промышленного потенциала Германии и частичному возмещению ущерба, нанесенного нацистами странам антигитлеровской коалиции. Размеры репараций обговаривались на Ялтинской конференции в марте 1945 года. И хотя ни Англия, ни позже США не согласились со всеми требованиями, которые предъявлял Советский Союз, тем не менее, было решено, что половину всех будущих репараций получат от Германии СССР и Польша. Эта половина оценивалась в 10 миллиардов долларов. Из какого расчета тут исходили, неясно. Только прямой ущерб СССР, по данным советских экспертов, составил за годы войны 679 миллиардов рублей. Правда, рубль был неконвертируемой валютой и реальный курс доллара установить очень трудно, но все равно это намного больше, чем 10 миллиардов долларов.
Кельн в 1945 году
С другой стороны, как показывают остававшиеся секретными до недавнего времени данные, на практике размеры репараций, которые получил в итоге с Германии Советский Союз, существенно превысили обговоренную с западными союзниками сумму. Трофейные команды отправили из Германии в СССР более двух с половиной тысяч демонтированных промышленных предприятий, свыше двух миллионов голов рогатого скота, почти сто тысяч вагонов со стройматериалами, мебелью, вещами, различным хозяйственным оборудованием, около трех миллионов пар обуви, полмиллиона радиоприемников, 60 тысяч одних только роялей и пианино и многое-многое другое.
Почитай, телепню, що писав про колективну вину німецької нації член комісії по денацифікації Карл Юнг. Може, хоча навряд, зрозумієш тоді, що Німеччина заплатила мізер порівняно з тою бідою, яку вона зробила іншим народам.
Данилову обидно.
Казалось бы, а это тут сейчас причем? Это называется - "ну к чему бы еще дое**ться". Все правильно, все идет по плану. Кому-то очень не нужен сильный Евросоюз. Вначале Британию выбили брекситом, затем раздрай внутри ЕС..... Кому это нужно... ну думаю и так ясно. А луганский фельдшер просто отрабатывает свою пайку.
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От для чого ти так нахабно брешеш?
Яким би телепнем не був цей Данілов, але він не уникав ніколи, як Порошенко, називати ***** агресором та вбивцею. І я не пам*ятаю, щоб Данілов коли-небудь називав кацапів "браццьким народом", а Порошенко називав.
Йди до дупи, блаЗЄнський ср@колизе!
Отсюда и уровень поддержки- им гораздо проще сдать нас рашке чем страдать из-за дорогого газа и запрета торговли с ней, ради како-то непонятной Украины, такой же им непонятной как для нас - войны Судана с Южным Суданом
Бізнес є бізнес , нічєго лічного .