Угроза агрессии со стороны Путина сближает страны для совместной обороны, - экс-заместитель генсека НАТО Вершбоу

Агрессия со стороны президента РФ Владимира Путина наконец сближает страны для совместной обороны, как в случае возможного союза Великобритании, Польши и Украины.

Об этом заявил бывший заместитель генсека НАТО, экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Очень будет хорошо, что три ключевых партнера Соединенных Штатов не запуганы Россией, они и дальше будут идти в этом направлении и, конечно, Соединенные Штаты не будут оставлять Европу беззащитной и, в конечном счете, угроза агрессии со стороны господина Путина сближает страны для совместной обороны", - сказал он.

Также, по мнению Вершбоу, такой союз поможет Украине приблизиться к стандартам НАТО.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс недавно заявила, что рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может прибегнуть к ограниченной агрессии против Украины, чтобы не вызвать массивный ответ со стороны НАТО и Запада, - Вершбоу

Глава украинской дипломатии также информировал об активной работе по созданию трехстороннего союза.