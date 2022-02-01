США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. солдат, но никаких решений об этом еще не принято, - Пентагон
США изменили статус готовности подразделений на случай возможности их переброски в Европу, если ситуация вокруг Украины усложнится, однако никаких решений пока не принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их привлечении не было", – сказал он.
По словам Кирби, окончательное решение должно быть принято главнокомандующим (президентом США) после консультаций с союзниками из НАТО.
В то же время Кирби отметил, что Украина продолжит получать военную помощь от США.
"Мы продолжаем содействовать в сфере безопасности украинским вооруженным силам. Еще одна отгрузка поступила в пятницу, в последующие дни будут другие поставки. Там тоже есть наши инструкторы, и не только наши, но также британские и канадские", - сообщил представитель Пентагона.
Напомним, очередной американский самолет с военной помощью прибыл в Украину вечером, 31 января. Это уже пятый самолет, доставивший вооружение для украинской армии.
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