США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. солдат, но никаких решений об этом еще не принято, - Пентагон

США изменили статус готовности подразделений на случай возможности их переброски в Европу, если ситуация вокруг Украины усложнится, однако никаких решений пока не принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы изменили статус готовности для 8,5 тыс. американских солдат, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их привлечении не было", – сказал он.

По словам Кирби, окончательное решение должно быть принято главнокомандующим (президентом США) после консультаций с союзниками из НАТО.

В то же время Кирби отметил, что Украина продолжит получать военную помощь от США.

"Мы продолжаем содействовать в сфере безопасности украинским вооруженным силам. Еще одна отгрузка поступила в пятницу, в последующие дни будут другие поставки. Там тоже есть наши инструкторы, и не только наши, но также британские и канадские", - сообщил представитель Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предупредили Путина о невиданных ранее санкциях против России в случае ее новой агрессии в отношении Украины, - спикер Пентагона Кирби

Напомним, очередной американский самолет с военной помощью прибыл в Украину вечером, 31 января. Это уже пятый самолет, доставивший вооружение для украинской армии.