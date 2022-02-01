За сутки в Украине зафиксированы 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом. 192 человека умерли, 8835 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 31 января в Украине зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 31 января в Украине:
зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4056, медработников - 337);
65 655 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую дозу - 25 525 человек, дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу - 16 372 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2069 человек;
летальных случаев – 192;
выздоровели - 8835 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 095 263 человека;
выздоровели - 3 631 580 человек;
летальных случаев - 100 395
проведено ПЦР-тестирований - 18 113 574.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. Всего проведено 30 366 236 прививок", - рассказали в Минздраве.
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