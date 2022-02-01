Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен в 11 раз, в 11 областях "красный" уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 1 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 859. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (2029), Сумской области (1707) и Тернопольской области (1489).

По данным за 31 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 54,8 чел. на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в 11 областях. Кроме того, в семи областях превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

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Также в Украине заняты 35,6% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Киеве, Ивано-Франковской и Ривненской областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской , Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.