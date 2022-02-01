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Новости Помощь Украине
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Вершбоу о позиции Германии по поставке оружия Украине: "Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО"

Вершбоу о позиции Германии по поставке оружия Украине:

Германия много помогает Украине в экономической отрасли, но пытается избежать военных вопросов. В частности, ФРГ не желает поставлять оружие Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Это действительно болезненно. Даже видеть эти карты, когда британские самолеты должны облетать воздушное пространство Германии - это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО", - отметил он.

По мнению Вершбоу, Германия всеми способами пытается избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Он предположил, что ФРГ приняла соответствующее решение из-за исторического опыта.

"Немцы действительно пытаются избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Они участвовали в обсуждении того, как помочь Украине. Они многое делают в экономической отрасли, возможно, потому что у них есть очень печальный опыт. Они очень сдержанны по военной помощи", - сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

По его мнению, Германия не хочет войны, однако ей следовало бы пересмотреть свою позицию относительно поставки оружия Украине.

"Они не очень воинственны, не хотят войны. Мы должны уважать это. Но в этом случае мы имеем дело с прямым партнером, являющимся прямой жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны думать, чтобы не было такой позиции, которая разбивает союз Альянса", - сказал Вершбоу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроза агрессии со стороны Путина сближает страны для совместной обороны, - экс-заместитель генсека НАТО Вершбоу

Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

Автор: 

Германия (7073) НАТО (10086) оружие (10266) Вершбоу Александер (68)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·



До друзів України в НАТО

Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.

Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.

Але це не є думкою більшості українського суспільства.

І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.

Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.

Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.

Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.

Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.

Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
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01.02.2022 08:46 Ответить
+18
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01.02.2022 08:48 Ответить
+17
Німеччина з "лідера" Єпвропи якого з себе вдавала і дуже хотіла об'єднати Європу навколо себе, перетворилась на шматок смердюсого лайна посеред Європи, разом з Францією! Тепер Європа захоче об'єднання навколо Англії)) Весь світ побачив що Німеччина і Франція не дієздатні, інфантильні з хворим естеблішментом!
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01.02.2022 09:09 Ответить
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·



До друзів України в НАТО

Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.

Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.

Але це не є думкою більшості українського суспільства.

І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.

Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.

Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.

Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.

Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.

Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
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01.02.2022 08:46 Ответить
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01.02.2022 08:48 Ответить
Тактично відступаю разом зі своєю сім'єю до Італії.
Звідти підтримуватиму вас у вашому опорі капітуляції через видосики.
Слава Україні!
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01.02.2022 08:53 Ответить
Давай, крути педалі поки не дали!
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01.02.2022 09:46 Ответить
Німці мають вибачитись перед Україною і українцями за ті злочини, що вони скоїли у 20 столітті і вбивство 10 000 000 українців!!!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
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01.02.2022 08:51 Ответить
Вірно в зад їм ці каски засунути.
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01.02.2022 09:23 Ответить
Не согласен... Кроме репараций, Германия должна Украине еще и территорию) С рашкой рассчиталась, с Польшей тоже... С нами НЕТ)))
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01.02.2022 12:08 Ответить
Негайно поверніть каски взад!
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01.02.2022 08:54 Ответить
Как-то не понятно... Возможны три варианта:

1 Германия не пустила британские самолёты в своё воздушное пространство.
2 Британия опасается летать над Германией.
3 Это была показательная "не та солидарность" (порка).

Я думаю, самая реалистичная причина облёта - №3.
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01.02.2022 08:55 Ответить
Пора гнать из НАТО сраной метлой
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01.02.2022 09:15 Ответить
Був заявка від Британії про повітряний коридор, за дві години нацисти відмовили. У нас це не є таємницею.
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01.02.2022 09:26 Ответить
Если они для вас "нацисты", то правильно сделали.
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01.02.2022 10:14 Ответить
Нацисти підписали акт Молотова-Рібентропа і досі його виконують, значить вони нацисти. Не дарма разом проводили парад в окупованому польському Бресті. Потім розсварилися, зараз знову один в одного в обіймах.
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01.02.2022 10:21 Ответить
См выше. "Правильно сделали".
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01.02.2022 10:30 Ответить
З нацистами не спілкуюсь, як і з ідейними комуняками. УПА било тих і тих, за співпрацю з нацистами смертна кара. Нацисти збиралися відступати, заявили, що якщо УПА не буде робити засідки, то вони їм склад зброї залишать. Командир УПА погодився. Через день прибуло керівництво УПА того регіону, вислухали, відвели трохи в ліс кілька метрів, зачитали вирок і стратили. Хоча кому я це розповідаю, боту кацапів, який захищає своїх союзників. Читай справа наліво, зліва направо, потім по діагоналі в кожен бік, а потім знизу вгору і так раз мільйон.
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01.02.2022 10:41 Ответить
Скорее не перину, а презерватив.
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01.02.2022 09:07 Ответить
История, зебобики, это самый важный предмет для изучения. Важнее математики, физики и всего остального. Ведь это наука не о прошлом, это наука о будущем. А что может быть важнее будущего? Хотите знать что будет, открывайте книжки по истории. Немцы оружия не дадут именно потому, что они выучили историю. А мы как были так и остались с дулей в кармане и идиотом в кресле президента.
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01.02.2022 09:03 Ответить
Немцы оружия не дадут именно потому, что они выучили историю???
Выучили, но не поняли
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01.02.2022 09:18 Ответить
Выучить - это понять. Немцы правильно самоустранились в этом вопросе.
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01.02.2022 10:32 Ответить
В чем правильность самоустранения?
А выучить - это не факт, что понять. Можно и вызубрить, но не понять.
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01.02.2022 10:37 Ответить
Они обьявили нейтралитет? Вышли из НАТО? Нет? Хотят на полшишечки?) Чтобы НАТО их защищало, а когда их очередь, то они самоустраняются?)
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01.02.2022 12:17 Ответить
Правильно подмечено. Таким хитрецам обычно в итоге достается звиздюлины больше всех
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01.02.2022 12:24 Ответить
Германия - чересчур важная и сильная страна, как для мира так и для НАТО. Потому она может позволить себе то, что не могут другие, и с этим будут считаться. Но здесь такое поведение полностью оправдано. История определяет ее отношение к ситуации И
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01.02.2022 12:59 Ответить
А чего же она не самоустранилась, когда сралин предлагал обьединить Германию?) Чего полезла под колпак НАТО?) Или история здесь совсем не причем?)
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01.02.2022 13:41 Ответить
Нацисты убили около 30 млн граждан бывшего СССР. Чему удивляться, что они пытаются всеми силами избежать ситуации, при которой будут втянуты прямо или косвенно в новый конфликт на территории бывшего Союза. Но бункер для зеленского пусть построят, там будет об чем кварталовскому недофюреру подумать.
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01.02.2022 13:58 Ответить
Правильно, они теперь за аншлюсы... А вы говорите, что они выводы сделали)
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01.02.2022 14:09 Ответить
НПЗД!
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01.02.2022 10:29 Ответить
Шо сие значит? НефтеПерерабатывающий Завод Дружба?
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01.02.2022 10:33 Ответить

А німці цього не розуміють. Дешево їх купив знанням німецької мови стукач із ГБ.
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01.02.2022 09:07 Ответить
Німеччина з "лідера" Єпвропи якого з себе вдавала і дуже хотіла об'єднати Європу навколо себе, перетворилась на шматок смердюсого лайна посеред Європи, разом з Францією! Тепер Європа захоче об'єднання навколо Англії)) Весь світ побачив що Німеччина і Франція не дієздатні, інфантильні з хворим естеблішментом!
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01.02.2022 09:09 Ответить
Сьогодні буде започатковане таке об'єднання. Прем'єр міністри Великобританії Джонсон і Польщі Моравецький сьогодні в Києві укладуть військово-економічний союз УПА (Україна, Польща, Англія).
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01.02.2022 10:16 Ответить
Это уже как бы полу НАТО и рюсские проглотят в безсилии, следующий шаг это будет НАТО!
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01.02.2022 12:27 Ответить
Якщо врахувати, що Великобританія і Польща члени НАТО, а Україна, Польща і Литва (теж член НАТО) мають спільний військовий підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.
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01.02.2022 22:01 Ответить
Зря давят. Немцы слишком гордые, именно гордые, знающие себе цену, а не гонорливые из-за комплексов как восточные европейцы. Может вызвать обратный эффект. То же самое было бы с англосаксами.
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01.02.2022 09:09 Ответить
Гордость с таким эффектом они два раза за 20-й век не смогли вывезти,хоть и очень старались..
А третий приступ может их уничтожить,как нацию..
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01.02.2022 09:15 Ответить
Ну, взагалі то, там п'ять "націй", які зовсім недавно об'єднали "спільною" мовою. І до готів чи германців вони мають не більше відношення ніж українці чи італійці. Поняття нація дуже молоде.
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01.02.2022 09:37 Ответить
Німці не горді, вони пихаті. А це як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
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01.02.2022 21:57 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😂
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01.02.2022 09:14 Ответить
"О немецких интересах, о немецкой свободе, о немецком единстве, немецком благосостоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ, когда вопрос стоит о свободе или угнетении, о счастье или несчастье ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС! ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ или ХОТИТЕ БЫТЬ ПОД ПЯТОЙ РОССИИ?"
1849 г. Ф. Энгельс (из работы "Демократический панславизм")
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01.02.2022 09:19 Ответить
Аби не мати розчарування, не покладайте марних надій. Треба розуміти чого і скільки можна очікувати від того чи іншого партнера і поводитися з ними відповідно. Питання вибору між ерефією та Україною для німців криється в економічній площині то ж, десь так і маємо до цього ставитися. В кінці-кінців у себе в країні ми маємо немало таких самих "німців". І ставлення до них таке саме. Візьміть хоча б для прикладу Мураєва та Андрія Антоненко "Ріфмайстра". Головне аби так не було з англійцями, прибалтами та поляками.
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01.02.2022 09:32 Ответить
Можете пояснить, что вы имели в виду под этой фразой "В кінці-кінців у себе в країні ми маємо немало таких самих "німців". І ставлення до них таке саме. Візьміть хоча б для прикладу Мураєва та Андрія Антоненко "Ріфмайстра"."?
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01.02.2022 11:54 Ответить
Я правильно понял, вы на примере мураева и Рифмастера, просто привели пример выбора для Германии между райшкой и Украиной? Типа выбор между богатым гопником и не богатым человеком чести?
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01.02.2022 12:30 Ответить
Каски повернить їм негайно. З написом "ЩІ ХЛІБАТИ"
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01.02.2022 09:41 Ответить
Що поробиш, пройшла "тиха шредеризація" країни, вже і "мегафонна дипломатія" не допоможе.
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01.02.2022 09:51 Ответить
Хермания и Австрия (частично Франция и Бельгия) - страны давно купленные ГАЗПРОМом (с потрохами, сверху до низу)!
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01.02.2022 10:05 Ответить
Агресія проти України:
20 століття - Російська імперія-СРСР та фашистсько-гітлерівська Німеччина,
21 століття - путінська Росія за підтримки Німеччини.
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01.02.2022 10:08 Ответить
Якесь ***** порушило міжнародні Закони й внесло невеликий але розбрат у середині НАТО.... а усе це жадібність до кривавих грошей московії.
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01.02.2022 10:34 Ответить
Германия сейчас делает историческую ошибку...
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01.02.2022 10:45 Ответить
Очередную
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01.02.2022 12:28 Ответить
Важко не погодитись з цим шановним паном.
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01.02.2022 10:50 Ответить
Німці не зобов"язані постачати нам зброю, але те що вони блокують поставки зброї іншими країнами- це свинство. І звідси логічне питання, вони член НАТО і на чиєму вони боці в "Нормандському форматі" і "Мінському процесі"
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01.02.2022 12:46 Ответить
 
 