Вершбоу о позиции Германии по поставке оружия Украине: "Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО"
Германия много помогает Украине в экономической отрасли, но пытается избежать военных вопросов. В частности, ФРГ не желает поставлять оружие Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Это действительно болезненно. Даже видеть эти карты, когда британские самолеты должны облетать воздушное пространство Германии - это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО", - отметил он.
По мнению Вершбоу, Германия всеми способами пытается избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Он предположил, что ФРГ приняла соответствующее решение из-за исторического опыта.
"Немцы действительно пытаются избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Они участвовали в обсуждении того, как помочь Украине. Они многое делают в экономической отрасли, возможно, потому что у них есть очень печальный опыт. Они очень сдержанны по военной помощи", - сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО.
По его мнению, Германия не хочет войны, однако ей следовало бы пересмотреть свою позицию относительно поставки оружия Украине.
"Они не очень воинственны, не хотят войны. Мы должны уважать это. Но в этом случае мы имеем дело с прямым партнером, являющимся прямой жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны думать, чтобы не было такой позиции, которая разбивает союз Альянса", - сказал Вершбоу.
Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy 6 год ·
До друзів України в НАТО
Українське суспільство наразі розколото ставленням до політичної та військової кампанії країн НАТО проти російської загрози.
Керівництво України переконує, що заяви про загрозу російського вторгнення з країн Заходу ніби шкодять нашій економіці та створюють паніку у суспільстві, інвестори через це тікають. Наша влада робить заяви, ніби-то США, Велика Британія та інші - провокатори, і розгортання російських військ не становить загрози на яку варто активно реагувати.
Але це не є думкою більшості українського суспільства.
І багатьом громадянам України боляче бачити закиди у провокаціях та "внутрішніх політичних підставах" на адресу НАТО, під час цієї безпрецедентної дипломатичної битви з російською загрозою.
Ми розуміємо, що політична кампанія у країнах НАТО - це не змагання екстрасенсів за передбачення точної дати наступу. Це намагання відхилити дамоклів меч, яким Путін шантажує Україні 8 років.
Ми розуміємо, що кожного дня російські війська на українській землі намагаються вбити громадян України. Саме тому Росія - єдиний в цій війні провокатор, головний ризик для інвесторів, основне джерело паніки для суспільства.
Ми розуміємо, що наші друзі у НАТО намагаються створити единий політичний антипутінський фронт, солідарну позицію. Наші союзники в НАТО ************ європейців визначитись, надати матеріальну підтримку Україні, і саме для цього потрібно говорити про загрозу з РФ максимально голосно.
Ми розуміємо, що США, Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія дарують нам зброю для того, щоб підсилити нашу безпеку, і змусити Росію замислитись, що постачання новітньої зброї від НАТО буде ще більшим під час війни, і українська армія завдасть важких втрат росіянам. Зброя - це найкраща та найпотужніша підтримка України, і це безпрецедентні масштаби допомоги.
Ми зробимо з часом Україну потужною державою, яка так само без вагань прийде на допомогу своїм друзям. Можливо, далеко не всі чують у світі наш голос, але навіть якщо це побачить хтось один, нам важливо сказати: Ми вдячні. Ми розуміємо.
Звідти підтримуватиму вас у вашому опорі капітуляції через видосики.
Слава Україні!
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!
1 Германия не пустила британские самолёты в своё воздушное пространство.
2 Британия опасается летать над Германией.
3 Это была показательная "не та солидарность" (порка).
Я думаю, самая реалистичная причина облёта - №3.
Выучили, но не поняли
А выучить - это не факт, что понять. Можно и вызубрить, но не понять.
А німці цього не розуміють. Дешево їх купив знанням німецької мови стукач із ГБ.
А третий приступ может их уничтожить,как нацию..
1849 г. Ф. Энгельс (из работы "Демократический панславизм")
20 століття - Російська імперія-СРСР та фашистсько-гітлерівська Німеччина,
21 століття - путінська Росія за підтримки Німеччини.