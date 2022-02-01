Вершбоу о позиции Германии по поставке оружия Украине: "Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО"

Германия много помогает Украине в экономической отрасли, но пытается избежать военных вопросов. В частности, ФРГ не желает поставлять оружие Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Это действительно болезненно. Даже видеть эти карты, когда британские самолеты должны облетать воздушное пространство Германии - это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО", - отметил он.

По мнению Вершбоу, Германия всеми способами пытается избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Он предположил, что ФРГ приняла соответствующее решение из-за исторического опыта.

"Немцы действительно пытаются избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Они участвовали в обсуждении того, как помочь Украине. Они многое делают в экономической отрасли, возможно, потому что у них есть очень печальный опыт. Они очень сдержанны по военной помощи", - сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

По его мнению, Германия не хочет войны, однако ей следовало бы пересмотреть свою позицию относительно поставки оружия Украине.

"Они не очень воинственны, не хотят войны. Мы должны уважать это. Но в этом случае мы имеем дело с прямым партнером, являющимся прямой жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны думать, чтобы не было такой позиции, которая разбивает союз Альянса", - сказал Вершбоу.

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Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.