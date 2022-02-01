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Сегодняшний визит Джонсона в Украину: запланированы переговоры с Зеленским и их совместная встреча со СМИ

Сегодняшний визит Джонсона в Украину: запланированы переговоры с Зеленским и их совместная встреча со СМИ

Сегодня, 1 февраля, Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время визита в Украину Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 19:00 в Мариинском дворце запланирована встреча президента Украины и премьер-министра Великобритании с представителями СМИ.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.

Также смотрите: Джонсон, Моравецкий и Рютте на днях посетят Украину, – Кулеба. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5027) Зеленский Владимир (20873) Джонсон_Борис (506) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
Чекає нас сьогодні чергова ганьба та нескінченний сором. Хоч би воно вже оніміло, бо нерви вже не витримують слухати цього нанюханого виродка
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01.02.2022 08:55 Ответить
+9
головне що Зе не ляпнув нічого
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01.02.2022 08:59 Ответить
+8
Раз ЗЕ прозрачные намеки Запада после после всплытия Пандоры и Вагнергейта не понял, его будут закатывать вручную.

А тут инструментов овердофига от компромата и импичмента до физического устранения.
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01.02.2022 08:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Главное подписать союз УПА
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01.02.2022 08:53 Ответить
головне що Зе не ляпнув нічого
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01.02.2022 08:59 Ответить
Та отож. Боюся що Джонсон коли поговорить з цім ,, головнокомандувачем", щоб потім не передумав помогати.
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01.02.2022 09:20 Ответить
С Порохом надо встречаться Боря, ***** вены себе вскроет
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01.02.2022 09:25 Ответить
Як правило керівники іноземних держав під час офіційного візиту зустрічаються не тільки з владою, але і з опозицією. Тому все може бути.
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01.02.2022 09:58 Ответить
Перемовини і в хвіст, і в гриву.
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01.02.2022 08:53 Ответить
Боріс-WELCOME...
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01.02.2022 08:54 Ответить
Чекає нас сьогодні чергова ганьба та нескінченний сором. Хоч би воно вже оніміло, бо нерви вже не витримують слухати цього нанюханого виродка
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01.02.2022 08:55 Ответить
Тільки но подумала: хоч би того зеленого придурка зацепило😆
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01.02.2022 09:00 Ответить
Та вже всі все зрозуміли, саме тому і спільна має бути доповідь перед ЗМІ, щоби потім не було домислів, притомна людина розкаже яким чином йдуть справи, а преЗе буде чухати носа
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01.02.2022 09:02 Ответить
доповідь Зеленського поправки Джонсона
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01.02.2022 09:09 Ответить
Раз ЗЕ прозрачные намеки Запада после после всплытия Пандоры и Вагнергейта не понял, его будут закатывать вручную.

А тут инструментов овердофига от компромата и импичмента до физического устранения.
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01.02.2022 08:56 Ответить
⬆️ Автор поста закликає до вбивства Президента України.
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01.02.2022 09:16 Ответить
нэп.зды.
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01.02.2022 09:21 Ответить
Як негарно! Але вбивство наших воїнів на Сході теж завдяки зраді теж неприйнятно.
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01.02.2022 09:21 Ответить
І де ти це про "вбивство" у нього вичитав?🤔 А якщо ти про це- "физического устранения", то це дуже просто-"дамо по праці". Хай живе з "палаючою сракою"
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01.02.2022 09:36 Ответить
...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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01.02.2022 09:44 Ответить
головне щоб лідор був в адекваті а не як завжди, нанюханий до зелених соплєй.
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01.02.2022 08:56 Ответить
Скабєєва, **** кремлівська, ти що тут робиш?
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01.02.2022 09:17 Ответить
не палай малоросе.
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01.02.2022 09:20 Ответить
уйди не воняй...
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01.02.2022 09:22 Ответить
Переживаю за Джонсона ,щоб Зеля йому мозок не зломав своєю учьоністью
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01.02.2022 08:57 Ответить
знову буде злив України Зе-чмом і чергова ганьба у прямому ефірі. Як це все дістало
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01.02.2022 08:58 Ответить
це все і завдяки тобі.
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01.02.2022 09:01 Ответить
Боря,напомни Изелю,что второго срока не будет,первый кончается,а основной -готовится..
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01.02.2022 09:05 Ответить
Плекаємо надію що Джонсон все таки привезе сигнал - парабелум з одним патроном.
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01.02.2022 09:19 Ответить
Вражає, скільки прокремлівської сволоти вільно товчеться на сайті, в тому числі серед модераторів, прикриваючись свободою слова.
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01.02.2022 09:22 Ответить
Ти про ботів Подоляка, котрі здриснули з України ще після Помаранчевої Революції?
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01.02.2022 09:25 Ответить
Добре що допомагають такі потужні краіни як США .Великабританія ,ось тільки з ким вести переговори в цій краіні? вибравши президента далекого від украінських інтересів.
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01.02.2022 09:23 Ответить
Саме тому і надходить допомога, що Президента Зеленського високо оцінено. Бо шоколадному баризі не давали нічого навіть у гостру фазу АТО. Бо йому ніхто в світі не вірив. Адже воно наварювалося і до війни, і під час війни, і на війні і смертях громадян України. Захід це знав чудово.
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01.02.2022 09:34 Ответить
Ти Хоч сплюнь, раптом волосина.
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01.02.2022 09:37 Ответить
Сподіваюсь, що Джонсон розуміє - Україна це не Зеленський.
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01.02.2022 09:24 Ответить
Ні ну хлопці, не потрібно заздалегідь хейтити Зеленського. Треба спочатку подивитися, який буде результат і що він скаже.
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01.02.2022 09:28 Ответить
Зеленский превращается в звезду мирового уровня - наркоман и недоучка, которому удалось стать президентом!
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01.02.2022 09:28 Ответить
Антизвезду уровня мадуры, ына или луки. Правда, до своего патрона и кумира х@@ла-кремлёвского пока не дотягивает. Но очень, очень старается!
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01.02.2022 09:35 Ответить
Господа, пятая колонна, порохоботы, мертвечуки и прочья нечисть помолчите. Вам сегодня ни слова ни веры нет. Вы все лузеры.
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01.02.2022 09:28 Ответить
Нехай скавчать. Все йде як треба. Завдяки діям влади Україна отримує могутню підтримку, прямує в НАТО та ЄС, твердо заявляє про себе на міжнародній політичній арені. Скавчать лише вороги, як зовнішні - так і їх внутрішні партнери.
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01.02.2022 09:37 Ответить
Приготовиться к очередной порции позора?
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01.02.2022 09:31 Ответить
вова, не пи...ди лишнього! слухай що розумні люди кеажуть! це тобі не квартал та єрмак з бутербродами
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01.02.2022 09:44 Ответить
Джонсон красавчік! Спільна прес-конференція є обов'язковою бо Джонсон не хоче щоб сказане ним тет-а-тет знову бубочка перекрутив! Ну а на спільній прес-конференції він вжарить дипломатично і Зе і роССію! Як він лаврова розібрав коли МЗС був!))
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01.02.2022 09:45 Ответить
Британський лев розізлився. Нарешті. Аж після полонію та новічка. Тобто після того, як срана Рашка застосувала проти Британії бойові отруйні та радіотоксичні матеріали.
Пора давати відповідь Рашці, причому всім світом.
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01.02.2022 09:50 Ответить
представників змі різношерстних а не тільки тих яких вибере зелена погань
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01.02.2022 09:50 Ответить
Сьогодні буде історична подія - створення військового союзу УПА - Україна, Польща, Англія (Великобританія). Приїжджає сьогодні також прем'єр міністр Польщі Моравецький і прем'єр міністр Нідерландів Рютте. Ердоган прибуде через два дні. А з приєднанням країн Балтії та Туреччини буде утворений економічний союз, який об'єднає країни трьох морів: Балтійського, Чорного і Адріатичного.
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01.02.2022 09:55 Ответить
Первый премьер за много лет, на которого у ФСБ ничего нет и не имеет бизнес интересов с момколями!
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01.02.2022 10:03 Ответить
 
 