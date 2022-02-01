Сегодняшний визит Джонсона в Украину: запланированы переговоры с Зеленским и их совместная встреча со СМИ
Сегодня, 1 февраля, Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Во время визита в Украину Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В 19:00 в Мариинском дворце запланирована встреча президента Украины и премьер-министра Великобритании с представителями СМИ.
Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса Президента.
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А тут инструментов овердофига от компромата и импичмента до физического устранения.
Пора давати відповідь Рашці, причому всім світом.