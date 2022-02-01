Резников о запуске производства "Байрактаров" в Украине: Завод можно построить в течение года. Оборудование уже есть. Место мы выбрали

Среди приоритетов Минобороны в вопросе перевооружения – радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Левому берегу", передает Цензор.НЕТ.

"У нас огромная потребность в развитии того, что называется радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита. Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Мы понимаем, что нужно развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко. В том числе мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства "Байрактаров" уже украинских в Украине. И большая надежда на КБ "Луч", которое имеет свою разработку - "Сокол-300"", - рассказал Резников.

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На вопрос, сколько времени займет подготовка к производству собственных "Байракторов", Резников отметил, что это можно будет сделать в течение года.

"Если все будет хорошо, думаю, завод можно построить в течение года. Это не сложная история. Оборудование уже есть, его привезут. Надо просто правильную площадку, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом есть аэродром", - сказал министр.

Как сообщалось, 29 сентября 2021 года в присутствии Президента Владимира Зеленского подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Он предусматривает строительство и обустройство общего учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.