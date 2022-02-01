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Новости Война
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Резников о запуске производства "Байрактаров" в Украине: Завод можно построить в течение года. Оборудование уже есть. Место мы выбрали

Резников о запуске производства

Среди приоритетов Минобороны в вопросе перевооружения – радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Левому берегу", передает Цензор.НЕТ.

"У нас огромная потребность в развитии того, что называется радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита. Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Мы понимаем, что нужно развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко. В том числе мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства "Байрактаров" уже украинских в Украине. И большая надежда на КБ "Луч", которое имеет свою разработку - "Сокол-300"", - рассказал Резников.

Также смотрите: Турция запускает производство роя дронов-камикадзе. ВИДЕО+ФОТО

На вопрос, сколько времени займет подготовка к производству собственных "Байракторов", Резников отметил, что это можно будет сделать в течение года.

"Если все будет хорошо, думаю, завод можно построить в течение года. Это не сложная история. Оборудование уже есть, его привезут. Надо просто правильную площадку, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом есть аэродром", - сказал министр.

Как сообщалось, 29 сентября 2021 года в присутствии Президента Владимира Зеленского подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Он предусматривает строительство и обустройство общего учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Автор: 

беспилотник (3766) завод (516) Минобороны (9425) оборона (5238) Резников Алексей (1170) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+15
Резников продолжает риторику шефа-Осла. Все мы построим, произведем, все у нас впереди...
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
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01.02.2022 09:00 Ответить
+11
они просто ищут как наварить на этом.. строить ничего не нужно.. авиаремонтные заводы загружены на 10 процентов.. освоить это им нужно ровно месяца 2-3 не больше...
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01.02.2022 09:05 Ответить
+10
хорошее дело
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01.02.2022 08:57 Ответить
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хорошее дело
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01.02.2022 08:57 Ответить
турборежим, мля(
протягом 3 років...
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01.02.2022 09:31 Ответить
Так патронний завод вже вісім років чекаємо
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01.02.2022 10:12 Ответить
да..теперь нужно решить кому и сколько отстегнуть
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01.02.2022 09:50 Ответить
Без ефективної ППО і роботи СБУ, контррозвідки-гроші на вітер!
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17.06.2022 12:13 Ответить
ЗЕляди Ирокезы в Одессе уже начинали выпускать.

Кто-то помнит сейчас про это эпохальное событие?
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01.02.2022 08:58 Ответить
это изначально было неправдой.. для лохов играли спектакль..
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01.02.2022 09:07 Ответить
Под масквой уже заработал завод, а у нас всё площадку ищут.
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01.02.2022 08:58 Ответить
а у них под москвой всё, что не под питером...
в украине совсем другая ситуация...не все под киевом...
про беспилотники писали, что в василькове...но лучше для врагов писать противоположные по значению сообщения
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01.02.2022 09:11 Ответить
Тіпа, запутать щоб не здогадались? Це добре.
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01.02.2022 09:14 Ответить
От нынешней власти такие сообщения идут, что похоже исключительно для врагов
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01.02.2022 09:17 Ответить
роли расписаны и нынешняя власть, еще те актеры
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01.02.2022 09:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t92kPGdYmQ4&t=520s Ось цей славний завод
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01.02.2022 09:24 Ответить
Дурачок какой-то лысый комментирует. Походу из тамошнего Квартала
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01.02.2022 09:52 Ответить
мабуть якийсь іноагент злословить на расєюшку за англійські гроші?
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01.02.2022 10:15 Ответить
Бандеровец 100%
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01.02.2022 11:23 Ответить
А навіщо будувати завод, нам же ніхто не погрожує? Краще будувати дороги.
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01.02.2022 08:59 Ответить
Резников продолжает риторику шефа-Осла. Все мы построим, произведем, все у нас впереди...
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
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01.02.2022 09:00 Ответить
Сократили финансирование ВСУ - це неправда, цифри гугляться.
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01.02.2022 09:23 Ответить
Засунь ціфри Ослу в одне місце. Я можу виділити на папері гроші і нічого за ті віртуальні гроші не закупити а потім списати в кінці року.
І ось я вже герой. Профінансував.
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01.02.2022 09:32 Ответить
Носій української мови ніколи не напише українською "ціфри"
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01.02.2022 11:03 Ответить
Это полный ахтунг, я был уверен, что завод уже построен и Украина совместно с Турцией собирает Байрактары, а Зе-******* оказываеться еще даже место для строительства не выбрали !
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01.02.2022 10:10 Ответить
Поставити ангари щоб встановити обладнання потрібен рік?!!! Гребані ідіоти та саботажники блд.
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01.02.2022 09:01 Ответить
они просто ищут как наварить на этом.. строить ничего не нужно.. авиаремонтные заводы загружены на 10 процентов.. освоить это им нужно ровно месяца 2-3 не больше...
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01.02.2022 09:05 Ответить
Проти кацапії треба ракетну програму. Сумніваюся, що "байрактарами" її можна зупинити.
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01.02.2022 09:03 Ответить
Южмаш не спромігся налагодити виробництво наших ракет середньої дальності. За 8 років.
Совкові саботажники і не зберались нічого робити. Як і в КБ Антонова. Рассея для них - їх родіна.
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01.02.2022 09:13 Ответить
Я про ракетну програму, куратором якої був Турчинов. Бо блаЗЄнські її зупинили. А "південмаш", якщо я не помиляюся, може виготовляти РСД і якщо я Вас правильно зрозумів. Принаймні, в РВСН совка (я служив) були РСД в тім числі й "південмашу".
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01.02.2022 09:26 Ответить
всё правильно делают уроды.. госпредприятия пусть ложатся в ноль, а мы с друганами будем бабло отмывать...
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01.02.2022 09:03 Ответить
Якщо туркам заважати не будуть, тоді побудують, а якщо туди Укроборонпром влізе хана!
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01.02.2022 09:06 Ответить
укроборон это ни о чём.. химерная структура , пилящая бабло с предприятий, которые кстати раньше были в МО...
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01.02.2022 09:08 Ответить
коли вже абрамявічюсів-урускких запитають - чому так є?
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01.02.2022 09:14 Ответить
хто запитає)(
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01.02.2022 12:39 Ответить
В Україні величезна кількісь непрацюючих заводів,пустуючих корпусів,а зелененьким подавай "чергове велике будівництво"!
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01.02.2022 09:07 Ответить
******* виробництво важко запустити в непристосованих приміщеннях, які потребують переобладнання
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01.02.2022 09:16 Ответить
Для чого повинні бути пристосовані приміщення? Пристосовуйте переобладнуйте.
Хоча...Навіщо коли союзники і так дають зброю.
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01.02.2022 09:22 Ответить
для монтажу устаткування, лінії зборки...устаткування має поміститись у приміщенні, кріпитись до основи, де мають бути у визначених місцях закладні елементи, наприклад...санітарні норми мають бути витримані, тепло, повітря, освітленість, ходи-виходи....
часто простіше збудувати з ноля ніж пристосувати існуюче...
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01.02.2022 09:29 Ответить
Какие нах закладные элементы?? Какие крепления?? Оборудование с чугунными станинами уже давно в прошлом....да и при производстве этих беспилотников нет нужды обрабатывать болванки диаметром в метр....
Лазерный...плазменный раскрой...листогибы...гельятины...токарки и фрезеры все это с ЧПУ...не требуют ни каких закладных...
Свет...температура...вентиляция...монтируются в любом ангоре и цехе за месяц два....и аварийные входы выходы тоже обустраиваются...
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01.02.2022 09:48 Ответить
гельятины - это, что за такое оборудование?
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01.02.2022 09:55 Ответить
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01.02.2022 10:03 Ответить
На примере стоящих у меня на заводе станков марок Haas и Doosan, могу сказать что бетонные фундаменты под них таки ставят. Попытка поставить мелкий станок с ЧПУ без фундамента, привела к тому что он от вибрации ползал по полу.

Раз 5 инвесторы присматривались к старым не используемым цехам моего завода чтоб организовать там то или иное производство. Заканчивалось тем, что они говорили что то типа "Нам будет дешевле строить с нуля в чистом поле, чем ремонтировать и переоборудовать то что есть".

Скорее всего на таком производстве основную роль играют линии по формовке пластмасс и композитов. Слабо представляю что там можно делать токарными станками и гильотинами. Степень локализации там должна быть минимальна. На заводе должен делаться только планер и производиться сборка. Основная часть узлов и агрегатов, должна идти от смежников.
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01.02.2022 11:53 Ответить
Простіше робити нові об'єкти, ніж переробляти існуючі. Перевірено власним досвідом
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01.02.2022 09:35 Ответить
склады новые уже строили...
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01.02.2022 09:36 Ответить
Наркомани біля хати....
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01.02.2022 09:19 Ответить
Біля хати кружляють х*уйловські пропагандисти типу тебе. Та дарма. Україна рвонула вперед.
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01.02.2022 09:29 Ответить
Жальчто Бялорусь повернулася в жопу!
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01.02.2022 09:38 Ответить
Для тех, кто не в курсе---Брати Гадюкіни - Наркомани на городі.
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01.02.2022 09:41 Ответить
Обіцяти одружитись, ще не означає одружитись
Вчителі вже отримують зарплату по 4000 дол, посаджено 1 мрд дерев, тарифи на комуналку давно вже знижено
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01.02.2022 09:22 Ответить
Но откады и доли будем делить все два года до конца каденции!
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01.02.2022 09:26 Ответить
Патронный завод уже несколько лет обещают построить.))
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01.02.2022 09:27 Ответить
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01.02.2022 09:28 Ответить
Патронный завод постройте!!!
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01.02.2022 09:27 Ответить
стопэ, сначала патронный завод
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01.02.2022 09:34 Ответить
уже сделали план на 3 года, чтобы 3 года их никто не трогал, а там и срок пройдет...
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01.02.2022 09:35 Ответить
Спочатку сказав "завод", а потім за "майданчик для збирання і тестування"... Отаке воно завжди: спочатку виглядає "Великим Наполеоном" а придивишся - сцикливе, гнусаве брехло.
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01.02.2022 09:36 Ответить
Гарно, але треба поквапитись. У нас війна.
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01.02.2022 09:37 Ответить
Можна побудувать, а можна і не побудувать
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01.02.2022 09:41 Ответить
УЖЕ??? ВЫБРАЛИ??? МЕСТО???? СЕБЕ НА КЛАДБИЩЕ И ДОРОГУ УЖЕ СДЕЛАЛИ... АЙ МОЛОДЦЫ ...ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО БЕНЮ ПОТРЯСТИ И ДЕНЬГИ У СЕБЯ ЛЮБИМЫХ ЗАБРАТЬ ПАРДОН НЕ УКРАСТЬ У НАРОДА ...А ТУТ КАК РАЗ СЛОЖНОСТИ...ПУСТЬ НАВЕРНОЕ АМЕРИКАНЦЫ СО СВОИХ НАЛОГОВ СДЕЛАЮТ А ОНИ ПОТОМ В СЛУЧАЕ ЧЕГО КАК В АФГАНЕ ВЛАСТЬ УМОЮТ РУКИ...
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01.02.2022 09:44 Ответить
патронный завод строится уже 8 лет, приоритет дороги)))
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01.02.2022 09:49 Ответить
Если не закатают в осфальт
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01.02.2022 09:50 Ответить
Так само воны сміття-переробний завод у Львові будують 8 років вже пройшло.
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01.02.2022 09:54 Ответить
..ЬАЛАБОЛИ- триндюки .. НЕМА вам довіри - ДОКАЗАЛИ ...
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01.02.2022 09:58 Ответить
лучше бы еще одну дорогу построили. Никто ж не угрожает.
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01.02.2022 10:05 Ответить
Какой год? У нас за год под Киевом микрорайон вырос из 10-ти етажек со всей инфраструктурой. А вы ангар для сборки год собрались строить когда война на носу?
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01.02.2022 10:18 Ответить
Строить завод беспилотников надо при другой власти.
При этой его построят втридорога, и за 1 день Россия его разбомбит.
По координатам, продиктованным с Банковой.
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01.02.2022 10:32 Ответить
Блин, нахрена новый завод? Опять деньги воруете господа власть придержащие?
У вас же Антонов есть... Незадействованный! Уже выпускать можете ничего не строя.
Кого вы обманываете?!!!
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01.02.2022 11:00 Ответить
а бабулесов на строительство выделеных распилить? тута ни всьо так проста дивяноста...
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01.02.2022 12:20 Ответить
Хороше діло, але за словами нічого немає.
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01.02.2022 11:19 Ответить
Протягом року? а чиво не трех, или пяти лет?! Не удивлюсь если так и будет. китайцы за неделю больницы строят...
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01.02.2022 12:19 Ответить
ОБОРУДОВАНИЕ ЕСТЬ, А ЗАВОДА НЕТ !!! ДЛБЁБЫ !!!
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01.02.2022 16:17 Ответить
 
 