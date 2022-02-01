Резников о запуске производства "Байрактаров" в Украине: Завод можно построить в течение года. Оборудование уже есть. Место мы выбрали
Среди приоритетов Минобороны в вопросе перевооружения – радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита.
Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью "Левому берегу", передает Цензор.НЕТ.
"У нас огромная потребность в развитии того, что называется радиоэлектронная борьба и радиоэлектронная защита. Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Мы понимаем, что нужно развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко. В том числе мы максимально заинтересованы в развитии наблюдения надводной и подводной обстановки. Речь идет именно о Черном море и Азове. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства "Байрактаров" уже украинских в Украине. И большая надежда на КБ "Луч", которое имеет свою разработку - "Сокол-300"", - рассказал Резников.
На вопрос, сколько времени займет подготовка к производству собственных "Байракторов", Резников отметил, что это можно будет сделать в течение года.
"Если все будет хорошо, думаю, завод можно построить в течение года. Это не сложная история. Оборудование уже есть, его привезут. Надо просто правильную площадку, где можно монтировать оборудование и тестировать. Место мы выбрали, рядом есть аэродром", - сказал министр.
Как сообщалось, 29 сентября 2021 года в присутствии Президента Владимира Зеленского подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma. Он предусматривает строительство и обустройство общего учебно-испытательного центра для обслуживания, ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
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протягом 3 років...
Кто-то помнит сейчас про это эпохальное событие?
в украине совсем другая ситуация...не все под киевом...
про беспилотники писали, что в василькове...но лучше для врагов писать противоположные по значению сообщения
По факту за три года ничего не построили и не произвели. Сократили финансирование ВСУ а деньги закатали в асфальт и в офшоры.
І ось я вже герой. Профінансував.
Совкові саботажники і не зберались нічого робити. Як і в КБ Антонова. Рассея для них - їх родіна.
Хоча...Навіщо коли союзники і так дають зброю.
часто простіше збудувати з ноля ніж пристосувати існуюче...
Лазерный...плазменный раскрой...листогибы...гельятины...токарки и фрезеры все это с ЧПУ...не требуют ни каких закладных...
Свет...температура...вентиляция...монтируются в любом ангоре и цехе за месяц два....и аварийные входы выходы тоже обустраиваются...
Раз 5 инвесторы присматривались к старым не используемым цехам моего завода чтоб организовать там то или иное производство. Заканчивалось тем, что они говорили что то типа "Нам будет дешевле строить с нуля в чистом поле, чем ремонтировать и переоборудовать то что есть".
Скорее всего на таком производстве основную роль играют линии по формовке пластмасс и композитов. Слабо представляю что там можно делать токарными станками и гильотинами. Степень локализации там должна быть минимальна. На заводе должен делаться только планер и производиться сборка. Основная часть узлов и агрегатов, должна идти от смежников.
Вчителі вже отримують зарплату по 4000 дол, посаджено 1 мрд дерев, тарифи на комуналку давно вже знижено
При этой его построят втридорога, и за 1 день Россия его разбомбит.
По координатам, продиктованным с Банковой.
У вас же Антонов есть... Незадействованный! Уже выпускать можете ничего не строя.
Кого вы обманываете?!!!