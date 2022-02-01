За сутки число жертв COVID-19 в мире превысило 8 тыс. человек. Только в Индии и США зафиксировано более тысячи смертей. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на утро 1 февраля в мире зарегистрировали 2 201 893 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8064 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 379 014 674 случая инфицирования, из них 2 201 893 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5692369 человек, из них 8064 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 299,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 21-я в мире и 9-я в Европе.