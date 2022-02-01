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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки число жертв COVID-19 в мире превысило 8 тыс. человек. Только в Индии и США зафиксировано более тысячи смертей. ІНФОГРАФІКА

За сутки число жертв COVID-19 в мире превысило 8 тыс. человек. Только в Индии и США зафиксировано более тысячи смертей. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на утро 1 февраля в мире зарегистрировали 2 201 893 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8064 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 379 014 674 случая инфицирования, из них 2 201 893 за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5692369 человек, из них 8064 за минувшие сутки.

За сутки число жертв COVID-19 в мире превысило 8 тыс. человек. Только в Индии и США зафиксировано более тысячи смертей 01

Побороли болезнь и вылечились 299,1 млн человек.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости COVID-19 в стране превышен в 11 раз, в 11 областях "красный" уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

За сутки число жертв COVID-19 в мире превысило 8 тыс. человек. Только в Индии и США зафиксировано более тысячи смертей 02

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 25-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 15-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 21-я в мире и 9-я в Европе.

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статистика (2310) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
То есть,на почти 8 лярдов населения,8 т.смертей в сутки от ,якобы,вируса?Серъёзно?А сколько за сутки от онко,инсультов,инфарктов,ДТП,пожаров,с голоду,в конце концов?Нема статистики?
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01.02.2022 10:20 Ответить
+1
Да да, хватит, перестаньте умирать и попвдать в статистику...
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01.02.2022 09:42 Ответить
+1
Да да, антиваксы, скажите, что 8000 это вообщениачёмэтаабычныйгрипп
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01.02.2022 09:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все,в ряде стран уже забили на этот преступный обман!уже никто и не колеться.а те кто двинулись ковидловой жижей начинают болеть!
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01.02.2022 09:19 Ответить
Зелебот, какой жижей двинули тебя? А нет, стоп не отвечай... Мы и так знаем какой жижей тебя двинули кожаным шприцом в коричневую вену
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01.02.2022 09:44 Ответить
По себе других не судят петушок ты!с ковидлой в жопе!
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01.02.2022 09:54 Ответить
А чего ты раскукарекался? Малыш, иди поспи... Дай своей попке отдохнуть... А то опять тебя вакцинируют
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01.02.2022 10:13 Ответить
Может уже хватит. Обычный грипп
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01.02.2022 09:37 Ответить
Да да, хватит, перестаньте умирать и попвдать в статистику...
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01.02.2022 09:42 Ответить
Да-да, во время испанского гриппа так заболевшим и говорили.
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01.02.2022 10:04 Ответить
Та люди просто работают по методичкам..
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01.02.2022 10:19 Ответить
Локдауни під час першої хвилі COVID-19 навесні 2020 року знизили смертність від COVID-19 тільки на 0,2% в США і Європі. Згідно з метааналізом кількох досліджень, проведеним університетом Джона Хопкінса, локдауни завдали величезної шкоди.
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02.02.2022 12:55 Ответить
Да да, антиваксы, скажите, что 8000 это вообщениачёмэтаабычныйгрипп
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01.02.2022 09:48 Ответить
Петух,здрысни с доски,не спи своим ртом здесь.провокатор голимый!
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01.02.2022 09:55 Ответить
Ой, смотрю тебя задело... Ты прям борец за чистоту... Ну иди подмойся и вазелином себе очко намажь
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01.02.2022 10:16 Ответить
🐓 иди уколись жижейв глаз,и сдрысни с доски от тебя воняет.фу быть таким как ты!
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01.02.2022 10:20 Ответить
Иди испугайся собакой...
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01.02.2022 13:08 Ответить
То есть,на почти 8 лярдов населения,8 т.смертей в сутки от ,якобы,вируса?Серъёзно?А сколько за сутки от онко,инсультов,инфарктов,ДТП,пожаров,с голоду,в конце концов?Нема статистики?
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01.02.2022 10:20 Ответить
И на одну Индию приходится 1.4 миллиарда жителей. На этом же сайте worldometers последняя графа в таблице, отчего бы и данные по населению каждой страны не предоставить в новостях? И делать выводы самим.
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01.02.2022 11:01 Ответить
 
 