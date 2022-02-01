Трасса Киев - Знаменка, реки Днепр и Южный Буг могут стать частью Трансъевропейской транспортной сети, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры ведет совместную работу с Еврокомиссией по имплементации Соглашения о совместном авиа-пространстве, а также о включении украинских путей в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), развитию экологического транспорта и т.д.

Как сообщает МИУ, об этом шла речь во время онлайн-встречи с генеральным директором Директората по мобильности и транспорту Генриком Хололеем и заместителем генерального директора Директората по вопросам добрососедства и переговоров по расширению Катариной Матерновой, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС является нашим ключевым партнером, и мы благодарны Еврокомиссии за содействие реформам отрасли, финансовую поддержку значимых инфраструктурных проектов. Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть", - отметил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.



В частности, министерство работает над включением в региональные карты TEN-T автодороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск, а также рек Днепр и Южный Буг.

"Украина выразила готовность подписать необходимое для включения в TEN-T Соглашение о намерениях на высоком уровне", - отметили в министерстве.

Также ведомство подготовило к внесению в парламент законопроект о ратификации Соглашения о Совместном авиа-пространстве с Евросоюзом и формирует состав украинской части общего профильного комитета.

Еще одним направлением является сотрудничество в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и Европейского зеленого курса.

Речь идет о развитии электрического транспорта в Украине, внутренних водных путей, адаптации украинского законодательства в транспортной сфере к европейским стандартам и других проектах.

Напомним, координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной президентской программы электрифицируют 500 км железнодорожных путей до 2024 года.

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