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Трасса Киев - Знаменка, реки Днепр и Южный Буг могут стать частью Трансъевропейской транспортной сети, - Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры ведет совместную работу с Еврокомиссией по имплементации Соглашения о совместном авиа-пространстве, а также о включении украинских путей в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), развитию экологического транспорта и т.д.

Как сообщает МИУ, об этом шла речь во время онлайн-встречи с генеральным директором Директората по мобильности и транспорту Генриком Хололеем и заместителем генерального директора Директората по вопросам добрососедства и переговоров по расширению Катариной Матерновой, передает Цензор.НЕТ.

"ЕС является нашим ключевым партнером, и мы благодарны Еврокомиссии за содействие реформам отрасли, финансовую поддержку значимых инфраструктурных проектов. Европейские партнеры Украины разделяют позицию по приоритетности инвестиций государства в инфраструктуру, ведь это необходимое условие для развития регионов, единства страны и ее интеграции в европейскую транспортную сеть", - отметил глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков.

Трасса Киев - Знаменка, реки Днепр и Южный Буг могут стать частью Трансъевропейской транспортной сети, - Мининфраструктуры 01


В частности, министерство работает над включением в региональные карты TEN-T автодороги Н-01 Киев – Знаменка, железнодорожных участков Коростень – Житомир – Бердичев и Стрый – Ивано-Франковск, а также рек Днепр и Южный Буг.

"Украина выразила готовность подписать необходимое для включения в TEN-T Соглашение о намерениях на высоком уровне", - отметили в министерстве.

Также ведомство подготовило к внесению в парламент законопроект о ратификации Соглашения о Совместном авиа-пространстве с Евросоюзом и формирует состав украинской части общего профильного комитета.

Еще одним направлением является сотрудничество в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и Европейского зеленого курса.

Речь идет о развитии электрического транспорта в Украине, внутренних водных путей, адаптации украинского законодательства в транспортной сфере к европейским стандартам и других проектах.

Напомним, координатор "Большой стройки" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной президентской программы электрифицируют 500 км железнодорожных путей до 2024 года.

Также смотрите: В Полтавской области строят развязку на пересечении двух трасс, ведущих в Киев, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Трасса Киев - Знаменка, реки Днепр и Южный Буг могут стать частью Трансъевропейской транспортной сети, - Мининфраструктуры 02

Автор: 

Еврокомиссия (1471) Мининфраструктуры (941) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+1
Сколько десятилетий мы потом будем долги отдавать!!
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01.02.2022 09:14 Ответить
+1
чо? Судохідна річка з метром глибини? Може, ти переплутав Хмельницький з Хмельником?
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01.02.2022 09:47 Ответить
+1
Ти знаєш що таке "рафтінг"? Так от - на Миколаївщині (в районі села Мигія організований сплав через пороги на надувних плотах В деяких місцях влітку посеред річки - ПІВМЕТРА води! (У мене є ціла фотосесія того порожистого району)
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01.02.2022 10:40 Ответить
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Маленький Гитлер на марше!
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01.02.2022 09:13 Ответить
Сколько десятилетий мы потом будем долги отдавать!!
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01.02.2022 09:14 Ответить
А ви гадали для чого він завів волинку "не про війну, а економіку"?
Воно зрозуміло, що при загрозу війни Україні на шару надали кучу зброї і про оснащення армії можно вже не паритись...., а в бюджеті грошей на власний піар (у т.ч. продовження "Великого крадівництва") вже немає..., а якщо підмінити війну, на загрозу руйнування економіки, та ще звинуватити і цьому західних партнерів?! Мов компенсуйте нам це неподобство! О це ідея!
Воно ж ***** тупе - це логика тупого, закінченого довбодятла!!!!
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01.02.2022 09:23 Ответить
Яка в біса - Знам'янка .? Які траси ? Куди ви гроші викидаєте , зебіли ?? Ви ЗБРОЮ ДУМАЄТЕ ВИРОБЛЯТИ ?? Ви країну думаєте озброювати . ? В нас війна взагалі то йде , з кацапами . ! .
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01.02.2022 09:26 Ответить
Макс диван под тобой не прогнулся от войны??? вояка хренов идиоты дай только повоевать.. вы идиоты... вона всегда преходящее а дороги вечные... жить надо миром а не о войне думать чем вы лучше Параши????
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01.02.2022 09:40 Ответить
чтобы вы знали для НАТО ---СТАНДАРТОМ-- ЕСТЬ также КАЧЕСТВЕННЫЕ РАЗВЛЕТВЛЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА И ДА 1435 ММ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЛЕИ КОТОРУЮ НАМ НАДО ЗАВЕСТИ В УКРАИНУ И ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ....
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01.02.2022 09:42 Ответить
Нема на тих козлiв Царя нашого, правда?)))) От був би Цар то будудували б танки БТР самолети кораблi, та воювали б собi нормально!!!
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01.02.2022 10:12 Ответить
Стесняюсь спросить: А ты последние 8 лет в коме был? До 2014 г. Украина "о войне" думала?
И твои дешевые манипуляции тут не прокатят: Украина думает НЕ О ВОЙНЕ, а об обороне. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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01.02.2022 10:02 Ответить
бердичів-житомир-коростень - це в бік білоруського кордону...
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01.02.2022 09:34 Ответить
река Южный Буг увы не везде судоходная есть природные пороги... которые можно сегодня технологически можно убрать прочистить русло углубить и сделать реку судоходной например от Хмельницкого до Николаева....
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01.02.2022 09:37 Ответить
чо? Судохідна річка з метром глибини? Може, ти переплутав Хмельницький з Хмельником?
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01.02.2022 09:47 Ответить
Ти знаєш що таке "рафтінг"? Так от - на Миколаївщині (в районі села Мигія організований сплав через пороги на надувних плотах В деяких місцях влітку посеред річки - ПІВМЕТРА води! (У мене є ціла фотосесія того порожистого району)
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01.02.2022 10:40 Ответить
учите гидрологию если реку сделать от верха судоходной очистить фарватер и русло углубить от порогов то уровень вырастет до 3-4 метров второе-есть мелководные суда им хватает и 30 см воды.. и есть мелкосидящие плоскодонные баржи самоходки...
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01.02.2022 10:47 Ответить
"Твою мать!" Ти там був хоч раз? Там кілька десятків кілометрів ріка тече у кам"яному каньйоні Дно - суцільний граніт Русло в багатьох місцях розбите на кілька "рукавів шириною в 2-3 метри розділене гранітними скелями У кількох місцях скати водяні в порогах до 30 градусів! Набери сайт "Парк "Гранітно-Степове Побужжя" і подивися фотографії
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01.02.2022 11:03 Ответить
не трогай мою мать она умерла 4 года тому назад....
твои аргументы это ИСТЕРИКА гранит и что..... строят в конце концов каналы и пускают изменяют русло реки в каналы.. если хлопотно -но реально! убрать все дно от гранита... каньон как громко ты написал...
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01.02.2022 11:15 Ответить
Ідіот! Повторюю - відкрий сайт і подивися! Там ріка тече в скельних берегах нижче рівня оточуючої місцевості на 200-300 м! Альпіністи там тренуються прямо на прибережних скелях! Де там "канали пробивать"?
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01.02.2022 11:25 Ответить
хоть бы на тебя ковид напал.. достал идиот тут сколько лет я тут на сайте все время ты з себя строишь нечто вумное оскорбляя иных...
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01.02.2022 11:26 Ответить
Ну а що робить? Якщо придурки тут таку "ху*ню" пишуть що купи не тримається? Я у тих місцях бував до війни кожен рік і обплавав Південний Буг у тих місцях зі спінінгом і вудочкою То кому як не мені знать які там умови? У мене цілий альбом фотографій - більша половина - зняті саме пороги на річці!
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01.02.2022 11:32 Ответить
Куда будет вести эта "трансевропейская" магистраль? В какую европейскую страну на восточных границах?
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01.02.2022 09:40 Ответить
в Украину наивный клоун-- в Украину....
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01.02.2022 09:43 Ответить
Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Джерело:

какая нахрен трансевропейская????? В европе автобаны с гарантией 20-30+ лет, если запустить европейскую нагрузку , то наше великекрадивництво ляжет за год ( может кроме участков где турки делают, там более качественее).
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01.02.2022 09:45 Ответить
Новина з розряду - Зеленський може стати імператором Юпітера. Я б скинувся на квиток, особливо якби відправляли з Майдану, спосіб не має значення, головне щоб полетів.
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01.02.2022 10:43 Ответить
Київ-Знам'янка хоча й реконструйована, але в деякий місцях (Кагарлик або Владиславка, наприклад) - це дві вузенькі смуги.
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01.02.2022 12:07 Ответить
 
 