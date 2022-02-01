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Новости
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ДТЭК для поддержки энергосистемы импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля

ДТЭК для поддержки энергосистемы импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля

Компания ДТЭК в условиях мирового энергетического кризиса импортировала в Украину рекордные 1,2 млн тонну угля, чтобы спасти энергосистему от дефицита мощности и аварий в отопительный сезон.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопреки мировому энергетическому кризису, компания ДТЭК мобилизовала все усилия для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и светом. В беспрецедентно тяжелых условиях ДТЭК импортировал более 1,2 млн тонн угля, обеспечив топливом не только собственные ТЭС, но и станции государственной генерации", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что шахты ДТЭК по итогу года произвели более 16,8 млн тонн угля. А ТЭС ДТЭК существенно нарастили выработку, чтобы не допустить дефицита электроэнергии.

"ТЭС ДТЭК работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогу 2021 года ТЭС компании нарастили производство до 25 млрд кВт.час, не допустив дефицита электроэнергии", - указано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЭС ДТЭК Ахметова в январе увеличили запасы угля почти вдвое

В ремонт ТЭС по итогу года инвестировано свыше 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок, уточнили в компании.

В ДТЭК отметили, что сейчас появились очередные попытки в СМИ поставить под сомнение профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их заслуги в прохождении отопительного сезона.

"ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов более внимательно изучать ситуацию не вводить общественность в заблуждение", - говорится в сообщении.

Автор: 

уголь (1001) Тарифы на электроэнергию (2174) ДТЭК (521) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+4
На "Цензоре" у Ахметки бесплатная реклама или отрабатывают вложения "экономического патриота"?
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01.02.2022 09:57 Ответить
+3
А з українських шахт не хотіли купувати, вугілля були гори, а збуту не було, поки шахти загнулися. Оце і є державна зрада.
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01.02.2022 09:53 Ответить
+1
чё это так Ахметку рекламируют?
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01.02.2022 09:58 Ответить
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А з українських шахт не хотіли купувати, вугілля були гори, а збуту не було, поки шахти загнулися. Оце і є державна зрада.
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01.02.2022 09:53 Ответить
На "Цензоре" у Ахметки бесплатная реклама или отрабатывают вложения "экономического патриота"?
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01.02.2022 09:57 Ответить
на одну новость от ахметки 20 новостей про велике крадівництво. І шо?
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01.02.2022 10:01 Ответить
Может потому,что,кроме упоротых шоколалников,все поддерживают строительства?
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01.02.2022 10:05 Ответить
Ты ж договаривай. Строительства дорог на военный сбор и ковидный бюджет во время войны и пандемии.
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01.02.2022 10:16 Ответить
Откуда же они,если на армию не уменьшилось?
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01.02.2022 10:25 Ответить
Бюджет на армию 117 млрд гривен.
Военный сбор - 28 млрд гривен (ОДИН МИЛЛИАРД БАКСОВ ЗЕЛЕНЬ СТРУСИЛА С УКРАИНЦЕВ ЗА 2021 в качестве военного сбора)
Бюджет на армию должен был увеличиться до 145 млрд гривен.

Где деньги, Зин?
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01.02.2022 10:51 Ответить
Сурьезно?Так мож поворишь на того,кто ВВЕЛ этот сбор?Да еще обещал налог на роскошь,но потом че-то забыл))
А куда шли деньги раньше,Зин?Может дашь данные и посчитаешь?
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01.02.2022 12:13 Ответить
кстати, причём тут шоколадники к одному из процветающих олигархов Зеленского?
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01.02.2022 10:18 Ответить
Тот,ради которого,Гэтьман ветеранов избивал,снимая блокаду,а его кум называл "патриотом"?
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01.02.2022 10:26 Ответить
Нее, один из тех, которого сейчас Зеля кормит)
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01.02.2022 10:46 Ответить
ветераны это у тебя парасюк-семенченко?)
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01.02.2022 10:54 Ответить
Нет,конечно)Ветераны-это типки,типа тебя,которые несколько лет поливали грязью того же Семена,который ,якобы,отдал приказ войти в Иловайск.А идиоты даже не задумывались над тем,КАК мог Семен отдать приказ частям ВСУ.Что в итоге:Муженко признался,что это именно он отдал приказ.Ты обвинил его потом в чем-то или этот приказ из "преступного" резко превратился в "гениальный?
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01.02.2022 12:11 Ответить
чё это так Ахметку рекламируют?
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01.02.2022 09:58 Ответить
Потому что его бигус вчера выимел и высушил как раз по углю)
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01.02.2022 10:11 Ответить
Херой прямо, Ahmetman to the rescue
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01.02.2022 10:01 Ответить
Таки шо???? Когда Ахметову уже дадут героя Украины????? Хотя для этого нужно еще в три раза поднять народу цену на свет, воду и коммуналку, а рыжему донецкому сепару, купить еще пару вилл в Швейцарии.
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01.02.2022 10:03 Ответить
Прикол в том, что этот уголь он обязан импортировать заранее, либо платить большие штрафы за отстутствие угля на своих ТЭС. Лицензия на ТЭС накладывает такие обязательства.
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01.02.2022 10:14 Ответить
Приятно узнать, что олигарху будет на чём заработать на новый остров с виллой. Нарисованная проблема решена! Осталось содрать деньги с потребителей
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01.02.2022 11:43 Ответить
 
 