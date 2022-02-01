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Новости Санкции против России
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РФ назвала Вашингтон "генератором напряжения" и заявила, что не собирается "пятиться и вставать по стойке смирно" из-за санкций США

РФ назвала Вашингтон

РФ назвала Вашингтон "генератором напряжения" вокруг Украины и заявила, что не собирается отступать из-за угрозы санкций со стороны США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе посольства России в США на публикацию Госдепартамента США в Твиттере, который перечислил с отметкой факт утверждения о том, что Россия вторглась в Украину в 2014 году и оккупировала Крым, а сейчас сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной.

Так, российские дипломаты заявили, что якобы "сами США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".

"Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства В.Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем. Именно США, нарушая принцип неделимости безопасности, подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей земле является нашим суверенным правом и никому не угрожают", - пишут российские дипломаты.

"Таким образом, генератором напряжения является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, слушая угрозы американских санкций", - добавили в российском ведомстве.

Также читайте: США составили конкретные списки индивидуальных санкций против лидеров РФ, - Белый дом

Напомним, ранее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США рассматривают ряд сдерживающих факторов в вопросе вероятной новой агрессии России в отношении Украины невиданного ранее масштаба, хотя отметил, что все еще остается "время и место для дипломатии".

РФ назвала Вашингтон генератором напряжения и заявила, что не собирается пятиться и вставать по стойке смирно из-за санкций США 01
РФ назвала Вашингтон генератором напряжения и заявила, что не собирается пятиться и вставать по стойке смирно из-за санкций США 02
РФ назвала Вашингтон генератором напряжения и заявила, что не собирается пятиться и вставать по стойке смирно из-за санкций США 03

Автор: 

россия (96192) санкции (11471) США (27149)


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Топ комментарии
+32
рашка и зеленский цитируют друг дружку..
єдакий тандем единомішленников..
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01.02.2022 09:50 Ответить
+24
Так задача поставить вас не по "стойке смирно" а раком...
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01.02.2022 09:51 Ответить
+13
Вони, кацапи, ще згадають про"струнко" як про благо. Коли знову стоятимуть у черзі по "стегенця_буша" Тільки на цей раз вони будуть дуууууууууже дієтичними. Щоб знову "вЄлічіЄ" не відригувалось
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01.02.2022 09:54 Ответить
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рашка и зеленский цитируют друг дружку..
єдакий тандем единомішленников..
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01.02.2022 09:50 Ответить
партньори, а тут США їм заважає
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01.02.2022 09:51 Ответить
danilka zhe skazal(cherez cvetochki) ES, USA hochet razvalitj Ukrainu.
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01.02.2022 10:25 Ответить
Так и есть
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01.02.2022 10:13 Ответить
ЗасРашка реально гадає що хтось вірить у їх маячню? Ну звісно крім Янєлоха....
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01.02.2022 09:51 Ответить
Так задача поставить вас не по "стойке смирно" а раком...
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01.02.2022 09:51 Ответить
Вони, кацапи, ще згадають про"струнко" як про благо. Коли знову стоятимуть у черзі по "стегенця_буша" Тільки на цей раз вони будуть дуууууууууже дієтичними. Щоб знову "вЄлічіЄ" не відригувалось
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01.02.2022 09:54 Ответить
У лапатників є козир, північний потік 2, і найпотужніша в Європі Германія на їхньому боці і на крючку. Та ще й в Україні свій в доску паяц -- це їх надихнуло стати гопки і спробувати відновити імперію.
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01.02.2022 10:14 Ответить
Просто за Німеччину ще не взялися США. Спробував був Трамп за них взятися і зразу потекли німецькі соплі: "рятуйте!". Тому це "зброя" лише до того моменту, до якого дозволить США.
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01.02.2022 10:20 Ответить
"стегенця_буша" = "стегенця_байдена" .Так, Буш був трішки повніший за Байдена🤓
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01.02.2022 10:15 Ответить
Знов у лапатніків винна клята Вашингтонщина..
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01.02.2022 09:53 Ответить
да уж не дают им покоя .. тут только от Обамы избавились который россиянам по ночам подьезды обгаживал.. и вот опять
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01.02.2022 13:07 Ответить
"Нормальні" картинки на укрсайті.... І ще доколупуємось до якогось бельгійського каналу.
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01.02.2022 09:53 Ответить
Справді! Адже є технічні можливості зверху по картинці зазначити "касапський фейк"!
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01.02.2022 09:56 Ответить
параша не только генератор войн, но и его привод.
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01.02.2022 09:54 Ответить
Тогда санкции поставят рашку в стойку раком.
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01.02.2022 09:54 Ответить
Бажано в такій позі на 2 м під землею.
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01.02.2022 09:59 Ответить
між іншим, вчора представник України в ООН Кислиця на засіданні РБ ООН ні разу не згадав про окупований Крим...
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01.02.2022 09:55 Ответить
Какой убогий перевод стрелок. Все по заветам хряка недоросля хутина: "Кто как обзывается, тот сам так называется".
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01.02.2022 09:56 Ответить
А сруцке і не треба смірна ставать, їх скрепна поза - стояти рака
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01.02.2022 09:56 Ответить
А що США "поощрілі" і в 2019 році "зелений переворот", скинувши "хунту"?
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01.02.2022 09:56 Ответить
Росія - це порноактриса з німецьких серіалів, яку спереду має США, а ззаду - Китай.
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01.02.2022 09:57 Ответить
Пожалуйста не перевирайте слова приЗЕдента. Он так говорил про Украину.
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01.02.2022 10:13 Ответить
Росія - це не порноактриса з німецьких серіалів, яку спереду має США, а ззаду - Китай???
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01.02.2022 11:05 Ответить
А не треба, щоби ви струнко стояли, треба щоби потонули у своєму сортирі…
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01.02.2022 09:57 Ответить
Путинские олигархи с одной стороны не должны ссориться с западом, потому что все бабло в баксах и за рубежом, с другой надо своему быдлу показывать кто хозяйн, чтобы не дай бог не вышло из стойла. Вот так и кормят свое лишнехромосомное население угрозами западу, а по факту готовы не то что мирно стоять, но и на коленки встать если надо.
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01.02.2022 09:59 Ответить
Так встанете раком !
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01.02.2022 10:00 Ответить
Вовка із Кривого Рогу і вся його зеленодибільномалороська команда допомогли росії виправдатися і продовжити оточувати Україну. Дякую зебілам 73%, без вас такого б точно не було. Зібрли вже валізи валити з країни?
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01.02.2022 10:01 Ответить
ЗЕ говорит то же, что и РФ. Совпадение?
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01.02.2022 10:06 Ответить
Да? Говорит что, цитирую " США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства В.Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем."?

Источник:
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01.02.2022 10:16 Ответить
Не тільки зе, птрх також
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01.02.2022 11:02 Ответить
Ага ... Лаяла Моська на слона ...
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01.02.2022 10:06 Ответить
Ага...
Тем-более, что стать "смирно" из позиции "раком" - этож можно и спину потянуть!
Да?...
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01.02.2022 10:09 Ответить
Правильно, сидите на корточках, пока кто то не даст в епло ногой!
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01.02.2022 10:14 Ответить
Очевидно,что кремль сдулся.Никаких серьёзных движений от них не будет.Будут только активно отгавкиваться и гадить изподтишка
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01.02.2022 10:22 Ответить
A chto, razve v poze rakom tozhe jestj stoika smirno, eto kak?
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01.02.2022 10:23 Ответить
Зяленскі дапамог кацапам змяніць рэторыку на больш агрэсіўную. "Малайчына".
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01.02.2022 10:25 Ответить
Поднимите там подноготную бацьки, мож у него на корпоративе(по молодости) в сауне гастролировал клоун...
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01.02.2022 10:27 Ответить
А правда , шо на Лыгорача в Гааге открывают дельце?
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01.02.2022 10:28 Ответить
Мож, када муйлуша здохне, на лаптестане искоренятся эти дидываивально-уличающие штампы?
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01.02.2022 10:25 Ответить
станете раком, как только пойдёт конфискация награбленного в Англии, попривыкали твари рассказывать холопам своим про проклятую Америку и гейропу, в тот же момент свои выводки с любовницами поотправляли прям в тыл врага на поселение
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01.02.2022 10:28 Ответить
Та введіть нарешті ці санкції, скільки можна базарити! Заодно перевіримо, нарешті, чи завдадуть вони шкоди Росії, і наскільки...
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01.02.2022 10:30 Ответить
Московия для своей безопасности лучше бы повернулась к Китаю передом ,а то скоро без своих колоний останется
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01.02.2022 10:39 Ответить
Партия "единая россия" это неонацистская партия и фашистская одновременно. И президент их такой же.
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01.02.2022 10:59 Ответить
511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:12 Ответить
Прошу ввести санкции против 511 моральных уродов российской культуры и искусства, поддержавших нападение Путина на Украину: «…Мы твердо заявляем о поддержке позиции Президента Российской Федерации по Украине и Крыму» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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01.02.2022 11:15 Ответить
Эта ссылка, похоже, не работает. Работает такая: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83 https://ru.wikipedia.org/wiki/Деятели_культуры_России_-_в поддержку_позиции_Президента_по Украине_и_Крыму
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01.02.2022 11:49 Ответить
Таким чином, генератором напруги є не Москва, а Вашингтон. Ми не збираємося задкувати назад і ставати у стійці струнко, слухаючи погрози американських санкцій", - американці мають багато держав ,які стоять "струнко" д'якуючи їхнім грошам.Це і Південна Корея і Австралія і Ізраїль,Японія ,Англія,Польща,країни Прибалтики і т.д, а американці довго дивилися на кровожадного рашиста,котрий спочатку окупував Грузію.потім Україну і дальше погрожує Україні і Європі війною.Залишилося рашиста ставити не в стійку "струнко" ,а в позу лежачої букви "зю".
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01.02.2022 11:19 Ответить
По стойке смирно???? Да вы, мудакеры, сначала с собачьей стойки поднимитесь!!!!!!!
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01.02.2022 11:28 Ответить
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01.02.2022 12:41 Ответить
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01.02.2022 12:43 Ответить
Рашодебилы из МИДа как моська бегают в американский твитер и гадят там в комментах.
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01.02.2022 13:05 Ответить
 
 