РФ назвала Вашингтон "генератором напряжения" и заявила, что не собирается "пятиться и вставать по стойке смирно" из-за санкций США
РФ назвала Вашингтон "генератором напряжения" вокруг Украины и заявила, что не собирается отступать из-за угрозы санкций со стороны США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе посольства России в США на публикацию Госдепартамента США в Твиттере, который перечислил с отметкой факт утверждения о том, что Россия вторглась в Украину в 2014 году и оккупировала Крым, а сейчас сосредоточила более 100 тыс. военных на границе с Украиной.
Так, российские дипломаты заявили, что якобы "сами США поощрили радикал-националистический госпереворот в Киеве, в результате которого жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией".
"Именно США снабжают современными наступательными вооружения украинские власти, смыкаясь со стремлением правительства В.Зеленского решить проблему Донбасса силовым путем. Именно США, нарушая принцип неделимости безопасности, подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам. Перемещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей земле является нашим суверенным правом и никому не угрожают", - пишут российские дипломаты.
"Таким образом, генератором напряжения является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, слушая угрозы американских санкций", - добавили в российском ведомстве.
Напомним, ранее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США рассматривают ряд сдерживающих факторов в вопросе вероятной новой агрессии России в отношении Украины невиданного ранее масштаба, хотя отметил, что все еще остается "время и место для дипломатии".
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єдакий тандем единомішленников..
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Тем-более, что стать "смирно" из позиции "раком" - этож можно и спину потянуть!
Да?...