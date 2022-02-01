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Россия не может ветировать право Украины на вступление в НАТО, - представитель Киева в ООН Кислица

Россия не может ветировать право Украины на вступление в НАТО, - представитель Киева в ООН Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Кремль не может ветировать права Украины на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канала.

"Для Украины безальтернативно – конфликт должен разрешаться дипломатически и завершиться восстановлением ее суверенитета и территориальной целостности", – заявил он.

По словам Кислицы, у Украины нет возможности идти на компромиссы в принципиальных позициях.

"Самая принципиальная позиция для нас состоит в том, что мы имеем суверенное право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, вступать в Альянсы и объединения, которые Россия не может пытаться ветировать и подвергнуть сомнению", - подчеркнул он.

Кислица отметил, что если у России есть вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры.

"А не приводить солдат на украинскую границу и запугивать и шантажировать украинский народ", - подытожил он.

Также читайте: Нельзя верить словам России, надо судить по ее действиям, - Кислица на Совбезе ООН

Автор: 

НАТО (10086) россия (96192) членство в НАТО (1534) Кислица Сергей (180)


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Топ комментарии
+3
Расєя може тільки піти нахрєн-бо саме там їхнє ісконнає мєсто...
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01.02.2022 10:06 Ответить
+2
А навіщо росія має ветувати право України вступати в НАТО? В нас для цього є Володя Зеленський, Арахамія, Данілов, Резніков і щобла 73%. Вони свою справу вже зробили в кінці січня 2022 року.
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01.02.2022 10:05 Ответить
+1
чому ти вчора про окупований Крим "забув" сказати? Чого не наголосив, що на окупованому Донбасі - касапські збройні сили, які складаються з кадрових офіцерів РФ від командирів рот та вище з найманцями з усього касапстану та місцевих орків-колаборантів?
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01.02.2022 10:13 Ответить
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А навіщо росія має ветувати право України вступати в НАТО? В нас для цього є Володя Зеленський, Арахамія, Данілов, Резніков і щобла 73%. Вони свою справу вже зробили в кінці січня 2022 року.
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01.02.2022 10:05 Ответить
Тому що ця шобла не вічна (хоча явно думає наче), кацапня хоче щоб і без них не змогли
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01.02.2022 10:11 Ответить
Расєя може тільки піти нахрєн-бо саме там їхнє ісконнає мєсто...
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01.02.2022 10:06 Ответить
Дааа,раиссия не может ничего ,минус лимон ваты только за год похоже писец бензоколонке ..
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01.02.2022 10:10 Ответить
чому ти вчора про окупований Крим "забув" сказати? Чого не наголосив, що на окупованому Донбасі - касапські збройні сили, які складаються з кадрових офіцерів РФ від командирів рот та вище з найманцями з усього касапстану та місцевих орків-колаборантів?
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01.02.2022 10:13 Ответить
видео -- https://youtu.be/H4i5XpqButw https://youtu.be/H4i5XpqButw

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01.02.2022 10:13 Ответить
"НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический Альянс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA фр. Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA военно-политический блок , объединяющий большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы (включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Соединённые Штаты Америки и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канаду . Основан https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 4 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1949 года в США (внимание!!!) С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ОТ СОВЕТСКОГО ВЛИЯНИЯ!!!",

Интересно, а у гитлера кто-то спрашивал разрешения перед тем как вступить в Анти-гитлеровскую коалицию?
Не?
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01.02.2022 10:21 Ответить
Україна зараз просувається до стандартів ЄС і НАТО швидше, ніж це було будь-коли в новітній історії України. Україна інтегрується в той самий "Захід"! Так само і Захід інтегрується в Україну. І це чудово. Бо відкритий напад на Україну буде вважатися нападом на колективний демократичний Захід. Не за горами і вступ до ЄС і НАТО. Ніхто цього не зробить в період загострення психічної хвороби Кремля, але загострення вічними не бувають...
Браво Зе!-команді.
Саме тому зараз так сатаніє Рашка... І її корисні ідіоти.
Це добре.
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01.02.2022 10:26 Ответить
Куди подівся представник України в ООН в 2014-му році Сергеєв? Чим він криголаму не сподобався?
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01.02.2022 10:37 Ответить
Країну Х не можна приймати до НАТО!
- Схід країни Х контролюється про-російськими силами;
- Вступ країни Х до НАТО буде провокацією для Росії;
- Країна Х тільки нещодавно стала на шлях демократичних реформ.
Країна Х - Німеччина у 1955 році, коли вона вступила до НАТО!
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01.02.2022 11:29 Ответить
 
 