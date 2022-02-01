Россия не может ветировать право Украины на вступление в НАТО, - представитель Киева в ООН Кислица
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Кремль не может ветировать права Украины на вступление в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канала.
"Для Украины безальтернативно – конфликт должен разрешаться дипломатически и завершиться восстановлением ее суверенитета и территориальной целостности", – заявил он.
По словам Кислицы, у Украины нет возможности идти на компромиссы в принципиальных позициях.
"Самая принципиальная позиция для нас состоит в том, что мы имеем суверенное право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, вступать в Альянсы и объединения, которые Россия не может пытаться ветировать и подвергнуть сомнению", - подчеркнул он.
Кислица отметил, что если у России есть вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры.
"А не приводить солдат на украинскую границу и запугивать и шантажировать украинский народ", - подытожил он.
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Интересно, а у гитлера кто-то спрашивал разрешения перед тем как вступить в Анти-гитлеровскую коалицию?
Не?
Браво Зе!-команді.
Саме тому зараз так сатаніє Рашка... І її корисні ідіоти.
Це добре.
- Схід країни Х контролюється про-російськими силами;
- Вступ країни Х до НАТО буде провокацією для Росії;
- Країна Х тільки нещодавно стала на шлях демократичних реформ.
Країна Х - Німеччина у 1955 році, коли вона вступила до НАТО!