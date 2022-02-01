Россия не может ветировать право Украины на вступление в НАТО, - представитель Киева в ООН Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Кремль не может ветировать права Украины на вступление в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канала.

"Для Украины безальтернативно – конфликт должен разрешаться дипломатически и завершиться восстановлением ее суверенитета и территориальной целостности", – заявил он.

По словам Кислицы, у Украины нет возможности идти на компромиссы в принципиальных позициях.

"Самая принципиальная позиция для нас состоит в том, что мы имеем суверенное право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности, вступать в Альянсы и объединения, которые Россия не может пытаться ветировать и подвергнуть сомнению", - подчеркнул он.

Кислица отметил, что если у России есть вопросы к Украине, то лучше встретиться и провести переговоры.

"А не приводить солдат на украинскую границу и запугивать и шантажировать украинский народ", - подытожил он.

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