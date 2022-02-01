Против Лукашенко подали иск в Гаагу - обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности
Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление в Международный уголовный суд в Гааге на захватившего власть в Беларуси белорусского диктатора Александра Лукашенко и его сообщников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко в Телеграмме.
"Варшавский адвокат Томаш Вилиньский в конце декабря подал в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками", - сообщил он.
По словам Латушко, как и планировалось, польский адвокат при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления подает аналогичное заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении.
Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Павла Латушко.
Белорусский оппозиционер отметил, что в своем заявлении юридическая фирма Вилиньского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Подозреваемыми в заявлении являются гражданин Александр Лукашенко, Иван Тертель, Николай Карпенков и другие представители различных беларуских силовых структур, контролируемых диктатором.
"Это важное заявление, которое вместе с другими инструментами должно подтолкнуть руководство различных стран к более активным юридическим действиям: к подаче заявлений в Международный суд от имени правительств, к объявлению в розыск подозреваемых в рамках универсальной юрисдикции и другим. Еще до вынесения приговора Международный уголовный суд после анализа представленных материалов имеет право выдать ордер на арест и объявить в розыск в Интерпол представителей режима", – отмечает Латушко.
"Народное антикризисное управление благодарит Томаша Вилиньского за его вклад в борьбу беларусов за свободу и демократию в Беларуси", - добавил белорусский оппозиционер.
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Впрочем, сейчас тут, булькая и пуская пузыри, из фановых труб белоСруской конторы, вынырнет некий мойша одна лычка, меняющий своё погоняло, как казанова презервативы, и всё нам популярно пояснит. А мы снова над ним посмеёмся.
А на путена ссыкотно подавать?
Чечня:
Сирия:
Литвини! Тримайтеся! Ви ще більші європейці ніж ми.