Против Лукашенко подали иск в Гаагу - обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности

Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление в Международный уголовный суд в Гааге на захватившего власть в Беларуси белорусского диктатора Александра Лукашенко и его сообщников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко в Телеграмме.

"Варшавский адвокат Томаш Вилиньский в конце декабря подал в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками", - сообщил он.



По словам Латушко, как и планировалось, польский адвокат при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления подает аналогичное заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении.

Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Павла Латушко.



Белорусский оппозиционер отметил, что в своем заявлении юридическая фирма Вилиньского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Подозреваемыми в заявлении являются гражданин Александр Лукашенко, Иван Тертель, Николай Карпенков и другие представители различных беларуских силовых структур, контролируемых диктатором.

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"Это важное заявление, которое вместе с другими инструментами должно подтолкнуть руководство различных стран к более активным юридическим действиям: к подаче заявлений в Международный суд от имени правительств, к объявлению в розыск подозреваемых в рамках универсальной юрисдикции и другим. Еще до вынесения приговора Международный уголовный суд после анализа представленных материалов имеет право выдать ордер на арест и объявить в розыск в Интерпол представителей режима", – отмечает Латушко.



"Народное антикризисное управление благодарит Томаша Вилиньского за его вклад в борьбу беларусов за свободу и демократию в Беларуси", - добавил белорусский оппозиционер.