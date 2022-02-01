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Новости Репрессии в Беларуси
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Против Лукашенко подали иск в Гаагу - обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности

Против Лукашенко подали иск в Гаагу - обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности

Польский адвокат Томаш Вилиньский подал заявление в Международный уголовный суд в Гааге на захватившего власть в Беларуси белорусского диктатора Александра Лукашенко и его сообщников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил белорусский оппозиционер Павел Латушко в Телеграмме.

"Варшавский адвокат Томаш Вилиньский в конце декабря подал в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых гражданином Александром Лукашенко и его сообщниками", - сообщил он.

По словам Латушко, как и планировалось, польский адвокат при поддержке правозащитных организаций и Народного антикризисного управления подает аналогичное заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 тыс. страниц документов в приложении.

Заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени Павла Латушко.

Белорусский оппозиционер отметил, что в своем заявлении юридическая фирма Вилиньского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Подозреваемыми в заявлении являются гражданин Александр Лукашенко, Иван Тертель, Николай Карпенков и другие представители различных беларуских силовых структур, контролируемых диктатором.

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"Это важное заявление, которое вместе с другими инструментами должно подтолкнуть руководство различных стран к более активным юридическим действиям: к подаче заявлений в Международный суд от имени правительств, к объявлению в розыск подозреваемых в рамках универсальной юрисдикции и другим. Еще до вынесения приговора Международный уголовный суд после анализа представленных материалов имеет право выдать ордер на арест и объявить в розыск в Интерпол представителей режима", – отмечает Латушко.

"Народное антикризисное управление благодарит Томаша Вилиньского за его вклад в борьбу беларусов за свободу и демократию в Беларуси", - добавил белорусский оппозиционер.

Автор: 

Беларусь (7923) Гаага (299) Гаагский трибунал (240) геноцид (416) Лукашенко Александр (3618) суд (25146)


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Топ комментарии
+17
Дай Бог дожить до того момента, когда эту гниду повесят на площади.
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01.02.2022 10:23 Ответить
+6
Лови его суку как Катдафи и Хусейна !!!
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01.02.2022 10:14 Ответить
+5
Схибленому м'яснику заляпаному кров'ю власного народу місце саме там...
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01.02.2022 10:18 Ответить
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Лови его суку как Катдафи и Хусейна !!!
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01.02.2022 10:14 Ответить
Дай Бог дожить до того момента, когда эту гниду повесят на площади.
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01.02.2022 10:23 Ответить
Такі, як ти, і привели Луку до раші в обійми. А тепер ви, подгорелиє ватники, що повтікали, і тявкаєте, як собачки на караван.
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01.02.2022 10:32 Ответить
Таракан всегда был шлюхой хла. Просто до 2020 у него было больше маневров в плане и рыбку съесть и на хло присесть. Мол, давай хло, плати мне денюжку, а то я ведь и уйти могу. Но теперь такая возможность пропала, маски сброшены. Если напряжете голову, то вспомните, что и до 2020 таракан голосовал в ООН так, как прикажет хло. Даже Казахстан занимал сугубо нейтральную позицию, в отличии от белорусской области хрюссии.
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01.02.2022 10:43 Ответить
Вместе со всем его паскудным выводком.
Но вот вопрос, - кто у вас это может сделать?
Впрочем, сейчас тут, булькая и пуская пузыри, из фановых труб белоСруской конторы, вынырнет некий мойша одна лычка, меняющий своё погоняло, как казанова презервативы, и всё нам популярно пояснит. А мы снова над ним посмеёмся.
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01.02.2022 10:39 Ответить
К сожалению, на данный момент никто. Народец сломлен и забит по своим хатам с краю.
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01.02.2022 10:50 Ответить
Avedj jestj takaja primeta, jesli pered tem kak vstatj na skamejku snjatj obuvj i skandirovatj , tebe nikto ne dast. To v konce poluchish pesti i odashsia azh podprigivaja.
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01.02.2022 11:08 Ответить
А на ***** коли?
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01.02.2022 10:30 Ответить
***** свои порешат .
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01.02.2022 11:00 Ответить
Все вірно, тільки Так - шоб під ними земля горіла
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03.02.2022 17:18 Ответить
обложили, так що з катопляного поля навіть не вийде
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01.02.2022 10:15 Ответить
Та відсидиться в картоплесховищі!
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01.02.2022 10:35 Ответить
Схибленому м'яснику заляпаному кров'ю власного народу місце саме там...
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01.02.2022 10:18 Ответить
Да попало х-ло усатое ,на этот раз уже навсегда. Будут отлавливать везде . Все меняется в мире и х-ло московское не вечно.Так что есть шанс навестить милошевича ,транзитом через Гаагу.
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01.02.2022 10:24 Ответить
По приказу путлера и для отвлечения от путлера внимания на Лукашенко гавкают.
А на путена ссыкотно подавать?
Чечня:

Сирия:
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01.02.2022 10:25 Ответить
Не вставляй фотки из вкговна или х*яндекса, не грузятся
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01.02.2022 10:45 Ответить
ok буду следить
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01.02.2022 11:10 Ответить
счас пошли процесы 2 трлн баксов вывезли в Штаты и Британию - если прошибут эту стену тогда надежда есть
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03.02.2022 17:22 Ответить
Може ще встигне сісти на лаву підсудних перед тим як здохне!
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01.02.2022 10:27 Ответить
Крові було зовсім мало, а санкцій дуже багато, -- ще до крові. От ці людожерські санкції і привели до плачевних результатів. Тепер може бути дуже багато крові -- і своєї, і чужої.
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01.02.2022 10:27 Ответить
кров завжди ллється коли влад захоплюють узурпатори і винуваті в цьому такі мерзотники як ***** і Лука
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01.02.2022 10:33 Ответить
Та в Ростові відсидиться, і всі діла
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01.02.2022 10:41 Ответить
Пусть ампулу с ядом готовит дегенерат
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01.02.2022 10:44 Ответить
Латушко все годы верно прислуживал Лукашенко на разных должностях. Когда его отстранили, сразу в суд. Его надо судить как соучастника и посадить.
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01.02.2022 10:56 Ответить
Как все просто оказівается. А давайте украинский адвокат подаст иск против Путина.
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01.02.2022 11:59 Ответить
казнить как хусейна в прямом єфире
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01.02.2022 12:51 Ответить
Шкода білорусів, не пощастило їм з диктатором. Цілий європейський народ став заручником одного божевільного.

Литвини! Тримайтеся! Ви ще більші європейці ніж ми.
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01.02.2022 13:07 Ответить
пора эту мразь уже вешать......
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02.02.2022 17:39 Ответить
 
 