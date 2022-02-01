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Директор "Балистики" Довгий - Резникову: "Если бы власть хотела, то в Украине уже давно был целый ряд мощных производителей, но по словам ничего нет"

Директор

Заявление министра обороны Алексея Резникова об отсутствии украинских производителей военных средств, в частности бронежилетов и шлемов, возмутили украинских производителей, напомнивших министру о тотальной коррупции в сфере оборонных закупок и отсутствии диалога с украинскими предпринимателями.

Об этом заявил директор ООО "Балистика" Александр Довгий, передает Цензор.НЕТ.

"Нас переполняет возмущение после интервью господина министра обороны, которое он дал изданию Левый Берег – LB.UA. Но учитывая его публичный запрос, дадим публичный ответ Алексею Резникову.

Далее цитата из интервью, чтобы понимать о чем речь.

"Кстати, пользуясь случаем, сделаю такой публичный запрос в бизнес-среду. Почему до сих пор никто из крупных бизнесменов не подумал открыть в Украине завод по производству шлемов и мощных бронежилетов натовского образца? Даю реальный запрос: 261 000 – численность Вооруженных сил, 45 000 – пограничная служба, 45 000 – Национальная гвардия, 90 000 – Нацполиция. Почти полмиллиона единиц, уже не говоря о разведке и охранных фирмах, к тому же любой бронежилет за два-три года все равно подлежит замене. Плюс тероборона, плюс резерв. Почему никто это не производит?

А.Б.: А почему это никто не производит в Украине?

Вопрос в воздухе. Нет, у нас есть два производителя. Один является фигурантом уголовного дела – на складах арестованы около 16 тысяч бронежилетов, есть сомнения в их соответствии и готовности выдерживать пули. К тому же, способность этих производств – 3 тысячи единиц в месяц. Это никак не закроет наши потребности. Поэтому сегодня я вынужден отправлять своих заместителей по странам мира искать тех, кто готов продать большое количество бронежилетов натовского стандарта, чтобы я мог взять их быстро на вооружение", - процитировал он министра обороны.

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"К вашему сведению в Украине после 2014 года было создано не одно предприятие, которое производит бронезащиту. Есть большие, есть меньшие, но они есть, несмотря на тотальную монополию, устроенную в вашем ведомстве. Одно из самых известных производств это UaRms, подразделение Квазар-Микро, которое производит шлемы, которые ничем не уступают, кроме цены, лучшим мировым образцам. Все знают о шлемах ТОР и ТОР-д, но вы, видимо, о них не слышали", - ответил Довгий Резникову.

"Теперь по поводу потребностей. Потребность министерства обороны в 261 000 бронежилетов со сроком эксплуатации 3 года означает, что потребность в них 87 000 в год, или 7250 шт. в месяц. Но и на это министерство никогда не выделяло финансы, наибольшая закупка за последнее время была в 2019 году на 20 000 шт. бронежилетов, а это 1666 шт. в месяц. Кроме того, при закупке бронежилетов на торгах есть только один критерий - цена, то есть покупается самое дешевое, а не самое лучшее. Более того, сам договор содержит кабальные условия, которые нормальный бизнесмен не примет. Никакой предоплаты, а оплата через 30 дней после поставки (при наличии средств у министерства обороны) то есть хочу плачу, хочу не плачу, или плачу только своим за откат", - добавил Довгий.

"Два последних года вообще ничего не закупалось, потому что ваши клерки сделали все для закрепления существовавшей до того монополии. А теперь, когда на вооружении стоит то, что готовы производить только компании с орбиты того, чьи 16 000 бронежилетов лежат арестованы на складах, а все остальные отказались делать "это", вы говорите, что будете закупать за границей. Как вы то, что купите за границей, будете ставить на вооружение? Или для импортированных жилетов уже можно без процедур? По какой цене вы хотите закупить? Тоже критерием будет самая низкая цена? Тоже без предварительной оплаты?" - подчеркни он.

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"Если бы власти хотели, то в Украине уже давно был целый ряд мощных производителей, но по словам ничего нет. Ведь когда год назад мы предложили безвозмездно передать министерству обороны все наши наработки по бронежилетам, чтобы сдвинуться с мертвой точки, никто и по сей день, ничего не сделал", - резюмировал Довгий.

Автор: 

коррупция (8579) Минобороны (9429) оружие (10272) производство (480) Бронежилет (131) закупки (770) Резников Алексей (1170) Гособоронзаказ (55)


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Топ комментарии
+31
Катастрофа... Это в стране, где 8 лет война... Шо б вы подавились уже своими откатами и коррупцией...
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01.02.2022 10:30 Ответить
+24
Вот и ответ на постоянную брехню зедебилов ,о самом большом финансировании ВСУ. Два года вообще ничего не закупалось!! Ни одного броника и каски в воюющей стране. Денежное довольствие не поднималось,оборон заказ не выполнялся 2 года,где деньги? Где деньги от военного сбора ,который платит каждый Украинец? Целенаправленно ,уничтожают и разлагают морально ВСУ.
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01.02.2022 10:33 Ответить
+13
Бігус навалив всій Україні, сприявши приходу до влади єрмаків, татарових, демченків та інших ворогів, яки діють на користь росії. І дійсно він і такі як він(ДБР) сприяли закриттю каналів поставки в Україну клантронів, танкових ричагів, бо в нас на Т-72 вони не виробляються,та іншої необхідної для нас техніки, вказавши на ці канали ФСБ.
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01.02.2022 10:53 Ответить
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Катастрофа... Это в стране, где 8 лет война... Шо б вы подавились уже своими откатами и коррупцией...
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01.02.2022 10:30 Ответить
сывочолый хетьман оставил в наследование хорошо настроенную и налаженую систему поборов и откатов во всех сферах и отрослях экономики и государства,а зелень пользуется
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01.02.2022 12:27 Ответить
Угу. Только 16 тышш броников, на складах сгноило ваше "маладое дарование"
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01.02.2022 12:37 Ответить
И пусть гниют! Это не броники, это г@вно!
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02.02.2022 00:19 Ответить
Шпециалист? Так понимаю и суд был? Или тебе по секрету продюсер квартала нашептал? Энтот, как его, а, литинант Бакланов?
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02.02.2022 00:38 Ответить
Вот и ответ на постоянную брехню зедебилов ,о самом большом финансировании ВСУ. Два года вообще ничего не закупалось!! Ни одного броника и каски в воюющей стране. Денежное довольствие не поднималось,оборон заказ не выполнялся 2 года,где деньги? Где деньги от военного сбора ,который платит каждый Украинец? Целенаправленно ,уничтожают и разлагают морально ВСУ.
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01.02.2022 10:33 Ответить
система закупівель ніким не реформувалася, тому цей безлад і далі буде квітнути
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01.02.2022 11:02 Ответить
В 2014-2020 годах,не реформированная система обеспечила всем необходимым ,практически с нуля ВСУ. А при зедебилах,оборон заказ выполняется макс.на 40%! Не трогайте то что есть,все к чему притронулись нелохи превращается в г-но или невыполненные обещания.
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01.02.2022 11:07 Ответить
звичайно не трогають, 30 років це корумповане кодло в закупівлях вошкається, ніхєра не робить а ми "не трогайте". Звичайно, бо є Фонд Повернись Живим який і тепловізори закупить, і електроніку в штаб і безпілотники. А ті курви в міноборони нехай і далі займаються своєю чорною справою.
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01.02.2022 11:17 Ответить
да сейчас резников +гусев,от зедебилов тебе реформируют.
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01.02.2022 11:25 Ответить
боже збав звичайно ні. Але і минулі нічого з цим не робили.
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01.02.2022 11:33 Ответить
і додати нічого
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01.02.2022 10:35 Ответить
Остання закупівля,-ще за контрактом при Порошенку,потім Труба з Бакановим влаштували шоу-диверсію з бронежилетами.
Розумію Довгого,якого використали в знищенні обороноздатності ЗСУ.Хлоп вважав,що викидає конкурента,а лишився "з носом"...
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01.02.2022 10:37 Ответить
Ех, були шоколадні часи правління соєвого олігархату. От тоді жили....
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01.02.2022 10:44 Ответить
Так ваш коломойський оліграхат уже все виправив, чи не так? Ви ж із цим йшли на вибори? То де бронежилети, снаряди і патрони?
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01.02.2022 11:28 Ответить
Очень сложно сравнивать с временем правления нелоха. Уже каждый зедебил отдавший за него голос это понял .И реально боится у себя спросить,что было плохого при Порохе и что он у них украл?
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01.02.2022 11:29 Ответить
От так...Одне Чмо(Зеленський Володимир) розказує, що в нас багато газу і вугілля, інші чиновники звинувачують виробників замість того, щоб сісти і навести діалог...
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01.02.2022 10:37 Ответить
Товаришу Президент , - Коли закінчеться Цей Бардак ? Влада спроможна це Зробити?На Кону доля України .
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01.02.2022 10:40 Ответить
Пока президентами Украины будут барыги, клоуны, пчеловоды, донецкая шпана и пр. непотріб ... других министров обороны не ждите - будут только назначенцы, вруны и жополизы.
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01.02.2022 10:41 Ответить
А хто має керувати країною? Себе пропонуєте чи так ляпнуть аби ляпнуть?
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04.02.2022 11:19 Ответить
Как только вы поймете ГЛАВНУЮ проблему Украины, вы поймете кто нам необходим в качестве президента.
Очень простой "больничный" пример:
- Мне очень плохо
- А что конкретно беспокоит?
- Не могу сказать, у меня всё болит
- Извините, но у нас нет доктора "по всему".
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05.02.2022 09:15 Ответить
Зараз Довгого "зелено-голуба" ДБР і "Бігус інфо", гордони та інша шобла зроблять панікьором і ворогом України.
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01.02.2022 10:42 Ответить
Тобі Бігус в штани насцяв? Чи досі не можеш заспокоїтись, що Бігус сприяв обвалу рейтингу Свиночолого серією розслідувань про корупцію в сфері держзакупівель в Оборонпромі? Чи тоді соєві крали патріотично, а каломойшині зараз крадуть не-патріотично?
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01.02.2022 10:47 Ответить
Бігус навалив всій Україні, сприявши приходу до влади єрмаків, татарових, демченків та інших ворогів, яки діють на користь росії. І дійсно він і такі як він(ДБР) сприяли закриттю каналів поставки в Україну клантронів, танкових ричагів, бо в нас на Т-72 вони не виробляються,та іншої необхідної для нас техніки, вказавши на ці канали ФСБ.
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01.02.2022 10:53 Ответить
Вибачаюся, не клантронів, а клістронів.
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01.02.2022 15:08 Ответить
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01.02.2022 10:57 Ответить
Стесняюсь спросить, а чем занимаются новосозданные антикоррупционные органы? Хотя вапрос всирамно чиста рита ричиский
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01.02.2022 11:02 Ответить
Є закордонний виробник, продукція його сертифікована, і він готовий за неї відповісти матеріально.
А є "вітчизняний товаровиробник", який 95% часу думає, як не заплатити податки, а 5% - як зліпити бронежилет якнайдешевше...
Що в сухому підсумку?
Міністерство Оборони України проплатило наперед будівництво укріплених складів для ***********. "Вітчизняному товаровиробнику".
Складів немає. Гроші витрачено. МІЛЬЯРД.
Інформація загальнодоступна.
Україна, над якою нависає ворог, має роками бабратися в гівні "вітчизняних виробників"?
Безпеку треба організувати не зараз, а ВЧОРА. Немає часу чекати, доки конкуренція знищить хапуг, а залишить порядних та грамотних,які дадуть продукцію світового рівня.
На це пішли б роки.
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01.02.2022 11:13 Ответить
"Є закордонний виробник, продукція його сертифікована, і він готовий за неї відповісти матеріально." - а они тоже готовы работать по ценам предлагаемым нами, и на условиях - "может заплатим"?
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01.02.2022 12:41 Ответить
Країна тримається на невеликому проценті патріотів, державників, свідомих громадян. Більшість це ,,какая разница", хабарники, бидлоВата, совкодрочери та відкриті вороги. Я спілкуюсь тільки з свідомими українцями, переважно волонтерами і з часом маю враження що в Україні буде все добре. Але коли приїжджаю в Україну, бачу пересічних громадян, поспілкуюсь з ними, то оптимізм кудись втрачається.
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01.02.2022 11:22 Ответить
ну дык на закупках можно больше наварить. а для украинских производителей много рисков (мало занесли и начнется не проходит ттх и тд.........)
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01.02.2022 11:27 Ответить
Незря так упорно блокируется назначение антикоррупционного прокурора. Тут ему работы непочатый край. Коррупция убивает.
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01.02.2022 11:33 Ответить
Українські виробники тикають носом привладних таранів хомчаків резніківих у їх злочинну профнепридатність на таких посадах під час московської агресії проти України !!!
Такі ж, «діячі-недореформатори», були і кузьмуки та єханурови з єжелями… кінахи, тигіпки, клюєві, азірови…
Зкацаплені створили для Українських виробників вакуум, бо відкати захмарні… Це за 30 років стало усім видно, крім ВРУ, ГПУ, АМК, КМУ та купи антикорупційного мотлоху за гроші платників податків!!!
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01.02.2022 11:43 Ответить
Навіть додати нічого. Все по ділу людина говорить. І це не тільки у оборонці так - в усьому, до чого торкається українське чиновництво. Причому чим вищий за рангом чиновник - тим він пихатіший і тупіший.
Тому теревені Резнікова не викликають нічого, крім відрази.
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01.02.2022 14:10 Ответить
Может быть, война потому и продолжается, что есть коррупция...
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01.02.2022 18:36 Ответить
 
 