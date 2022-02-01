Директор "Балистики" Довгий - Резникову: "Если бы власть хотела, то в Украине уже давно был целый ряд мощных производителей, но по словам ничего нет"

Заявление министра обороны Алексея Резникова об отсутствии украинских производителей военных средств, в частности бронежилетов и шлемов, возмутили украинских производителей, напомнивших министру о тотальной коррупции в сфере оборонных закупок и отсутствии диалога с украинскими предпринимателями.

Об этом заявил директор ООО "Балистика" Александр Довгий, передает Цензор.НЕТ.

"Нас переполняет возмущение после интервью господина министра обороны, которое он дал изданию Левый Берег – LB.UA. Но учитывая его публичный запрос, дадим публичный ответ Алексею Резникову.

Далее цитата из интервью, чтобы понимать о чем речь.

"Кстати, пользуясь случаем, сделаю такой публичный запрос в бизнес-среду. Почему до сих пор никто из крупных бизнесменов не подумал открыть в Украине завод по производству шлемов и мощных бронежилетов натовского образца? Даю реальный запрос: 261 000 – численность Вооруженных сил, 45 000 – пограничная служба, 45 000 – Национальная гвардия, 90 000 – Нацполиция. Почти полмиллиона единиц, уже не говоря о разведке и охранных фирмах, к тому же любой бронежилет за два-три года все равно подлежит замене. Плюс тероборона, плюс резерв. Почему никто это не производит?

А.Б.: А почему это никто не производит в Украине?

Вопрос в воздухе. Нет, у нас есть два производителя. Один является фигурантом уголовного дела – на складах арестованы около 16 тысяч бронежилетов, есть сомнения в их соответствии и готовности выдерживать пули. К тому же, способность этих производств – 3 тысячи единиц в месяц. Это никак не закроет наши потребности. Поэтому сегодня я вынужден отправлять своих заместителей по странам мира искать тех, кто готов продать большое количество бронежилетов натовского стандарта, чтобы я мог взять их быстро на вооружение", - процитировал он министра обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о запуске производства "Байрактаров" в Украине: Завод можно построить в течение года. Оборудование уже есть. Место мы выбрали

"К вашему сведению в Украине после 2014 года было создано не одно предприятие, которое производит бронезащиту. Есть большие, есть меньшие, но они есть, несмотря на тотальную монополию, устроенную в вашем ведомстве. Одно из самых известных производств это UaRms, подразделение Квазар-Микро, которое производит шлемы, которые ничем не уступают, кроме цены, лучшим мировым образцам. Все знают о шлемах ТОР и ТОР-д, но вы, видимо, о них не слышали", - ответил Довгий Резникову.

"Теперь по поводу потребностей. Потребность министерства обороны в 261 000 бронежилетов со сроком эксплуатации 3 года означает, что потребность в них 87 000 в год, или 7250 шт. в месяц. Но и на это министерство никогда не выделяло финансы, наибольшая закупка за последнее время была в 2019 году на 20 000 шт. бронежилетов, а это 1666 шт. в месяц. Кроме того, при закупке бронежилетов на торгах есть только один критерий - цена, то есть покупается самое дешевое, а не самое лучшее. Более того, сам договор содержит кабальные условия, которые нормальный бизнесмен не примет. Никакой предоплаты, а оплата через 30 дней после поставки (при наличии средств у министерства обороны) то есть хочу плачу, хочу не плачу, или плачу только своим за откат", - добавил Довгий.

"Два последних года вообще ничего не закупалось, потому что ваши клерки сделали все для закрепления существовавшей до того монополии. А теперь, когда на вооружении стоит то, что готовы производить только компании с орбиты того, чьи 16 000 бронежилетов лежат арестованы на складах, а все остальные отказались делать "это", вы говорите, что будете закупать за границей. Как вы то, что купите за границей, будете ставить на вооружение? Или для импортированных жилетов уже можно без процедур? По какой цене вы хотите закупить? Тоже критерием будет самая низкая цена? Тоже без предварительной оплаты?" - подчеркни он.

Также читайте: Некоторые страны предоставляют Украине помощь молча из-за зависимости от отношений с Россией, - Резников

"Если бы власти хотели, то в Украине уже давно был целый ряд мощных производителей, но по словам ничего нет. Ведь когда год назад мы предложили безвозмездно передать министерству обороны все наши наработки по бронежилетам, чтобы сдвинуться с мертвой точки, никто и по сей день, ничего не сделал", - резюмировал Довгий.