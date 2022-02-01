2 443 42
Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше
Украинская экономика стабилизируется.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на выступлении в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.
Он заверил, что в финансовой системе все под контролем.
"Поступление в бюджет в январе перевыполнено на 7 миллиардов. Гривня сегодня, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу", - подчеркнул президент.
По словам президента, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика возвращения украинских облигаций "на прежний уровень".
"Финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", – отметил он.
Топ комментарии
+11 Oljik
показать весь комментарий01.02.2022 10:39 Ответить Ссылка
+6 Oljik
показать весь комментарий01.02.2022 10:33 Ответить Ссылка
+6 Amber
показать весь комментарий01.02.2022 10:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!
Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..
але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
Це ЗеБеня !
день ото дня процент жиров у маслi
Гривня уже чувствует себя лучше..
Сводите этого идиота в обменный ларек, пускай посмотрит эо лучше.
Какая на хрен стабилизация???
Может в ОП и есть стабилизация, а мы с женой каждую копейку считаем, чтобы ребенку все нужное купить.
Брехуны.
Скептик
Выступление Зеленского в Верховной Раде прошло по уже накатанной его медиа-технологами схеме "ППЦ" - "подяки"-"перемоги"-"цiнностi".