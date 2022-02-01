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Новости Бюджет-2022
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Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше

Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше

Украинская экономика стабилизируется.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на выступлении в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

Он заверил, что в финансовой системе все под контролем.

"Поступление в бюджет в январе перевыполнено на 7 миллиардов. Гривня сегодня, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу", - подчеркнул президент.

По словам президента, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика возвращения украинских облигаций "на прежний уровень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник президента Устенко о курсе гривни: "Мы находимся в зоне комфорта – у нас более $30 млрд золотовалютных резервов"

"Финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", – отметил он.

Автор: 

ВР (29288) госбюджет (1187) гривня (1851) Зеленский Владимир (20906) экономика (3885)


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Топ комментарии
+11
Єдине що в Україні росте - це ліцо першого ліца государства.
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01.02.2022 10:39 Ответить
+6
Якщо і далі так піде то кінця другої каденції Зеленського вийдемо на рівень квітня 2019 року. Але це не точно.
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01.02.2022 10:33 Ответить
+6
Гроші друкують , ціни ростуть , але у зебабуіна все під контролем 🙁
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01.02.2022 10:33 Ответить
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Шось згадалось-вот тєпєрь зажівьом...
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01.02.2022 10:30 Ответить
Якщо і далі так піде то кінця другої каденції Зеленського вийдемо на рівень квітня 2019 року. Але це не точно.
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01.02.2022 10:33 Ответить
- Когда мы будем делить наши деньги? - суетился Паниковский (с)
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01.02.2022 11:26 Ответить
Не знаю, як гривня але Зєлєнскій почувається непогано. Бо накопичує точно не гривні, а тверду валюту і не в українських банках. Та й курс (спеціально заглянув) оптимізму не додає.
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01.02.2022 12:00 Ответить
Ось цікаво, а у зеЛоха (шмигаля/вітренко та іншій шоблі) - розуміють, що газу в газосховищах НЕМАЄ?
Всі запаси, що створили при Порошенко (майже 29 млрд.куб) - використали, а на закупівлю потрібних на весну-літо, та тим паче - на зиму 22-23гг - потрібно купити 15-17 млрд.куб.. що по сьогоднішнім цінам дорівнює 17-20 млрд.долл!

Саме ті 3 млрд.долл щл залишив Коболев - і були для закупівлі цих 15-17 млрд.кубів..

але замість закупівлі газу по 200 долл - вітренко віддав ці гроші на рокрадання у великому крадівництві.
І тепер Україна НЕМАЄ ні грошей, ні газу..
А у зеЛоха ще й "не думають" - де взяти цих 20 млрд.долл.. та скільки коштуватиме опалення наступної зими..
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01.02.2022 11:36 Ответить
Паралельна реальність...
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01.02.2022 10:31 Ответить
И с какого муя улучшение, если с новогоднего гэйлування Рада ушла на карантинное.
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01.02.2022 10:31 Ответить
Прєстіж крєпчає - неупинно повишаєтся процент жиров у маслі....
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01.02.2022 10:31 Ответить
А вова как Ленин, протрындел бы еще речуху об увеличении производства табака.
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01.02.2022 10:33 Ответить
Гроші друкують , ціни ростуть , але у зебабуіна все під контролем 🙁
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01.02.2022 10:33 Ответить
И не тока у него ... У АРАхамии вон, - тоже нищаки, отправляет семью на Кипр. Правда Ща там колодрыга , по ночам бывает и +1 и другой день - проливные дожди в районе Ларнаки.
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01.02.2022 10:36 Ответить
Єдине що в Україні росте - це ліцо першого ліца государства.
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01.02.2022 10:39 Ответить
Дурик, поступления в бюджет увеличились, только из-за того, что упал курс гривни
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01.02.2022 10:33 Ответить
Не тільки. Підприємства з оборотом до 40 млн. податок на прибуток просто платить почали за 2021 рік
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01.02.2022 11:20 Ответить
Зеоблигации никто не покупает!!!
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01.02.2022 10:33 Ответить
Хтось непогано заробляє на цих штучних стрибках валюти.
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01.02.2022 10:33 Ответить
Хтось?
Це ЗеБеня !
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01.02.2022 10:35 Ответить
Ніт, Порошенко. Це - аксіома.))
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01.02.2022 10:40 Ответить
Бреше Володя. До бюджету надійшло 30 мільярдів гривень, які надрукувати. Станок працював без виключення декілька діб.
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01.02.2022 10:34 Ответить
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет??
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01.02.2022 10:34 Ответить
Не) Трохи ещё потерпеть нужно
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01.02.2022 11:02 Ответить
У цих вже.
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01.02.2022 11:07 Ответить
СтабилеЗец или просто пиз.ец
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01.02.2022 10:35 Ответить
Зе-стабилизатор....!!??
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01.02.2022 10:53 Ответить
Зе-стабилизец.
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01.02.2022 11:03 Ответить
А бубачка не забыл сказать, что эти деньги налоговая надаивает из бизнеса уже на перед, как при азирове?!
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01.02.2022 10:58 Ответить
спасибо твиттеру и мендель
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01.02.2022 10:58 Ответить
Ну да, гривна была по 26 а теперь 28, так что если перевести в валюту то будет падение а не перевыполнение.
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01.02.2022 10:59 Ответить
прєстiж крепчає, мощно возростаєт
день ото дня процент жиров у маслi
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01.02.2022 11:00 Ответить
Надходження до бюджету збільшились бо виросли ціни. 1 лютого торги на міжбанку відбуваються в діапазоні 28,27-28,30 грн/дол. Гривня по 8 кричало зе-бидло у 2019 році.
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01.02.2022 11:02 Ответить
поступления это хорошо. а сальдо по итогу января какое?!
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01.02.2022 11:03 Ответить
...
Гривня уже чувствует себя лучше..
Сводите этого идиота в обменный ларек, пускай посмотрит эо лучше.
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01.02.2022 11:07 Ответить
Володя, цены прут вверх, зарплата почти не растет.....
Какая на хрен стабилизация???
Может в ОП и есть стабилизация, а мы с женой каждую копейку считаем, чтобы ребенку все нужное купить.

Брехуны.
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01.02.2022 11:30 Ответить
Акуеть, ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.02.2022 11:30 Ответить
Ну так Европа с Америкой вливания сделали, вот у него и профицит от того, что ещё не успели скиздить...
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01.02.2022 11:36 Ответить
сьогодні зустрів одного упоротого прихильника зюзі ,каже його презезедент не прогинається під америкосов що таке нібито вперше за тридцять років коли вони не управляють ненькою,отакої..
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01.02.2022 11:47 Ответить
Telegram
Скептик
Выступление Зеленского в Верховной Раде прошло по уже накатанной его медиа-технологами схеме "ППЦ" - "подяки"-"перемоги"-"цiнностi".
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01.02.2022 11:59 Ответить
Ідіот! Це відбулося лише за рахунок зниження курсу
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01.02.2022 12:20 Ответить
Зараз тимчасова ремісія, бо прийшов час виплат зарплатні у компаніях і вони продають долари. За тиждень все відновиться
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01.02.2022 12:22 Ответить
Вчора волав що економічний стан погіршився, а вже сьогодні розповідає про перевиконання. Мендель, зупинись балакати.
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01.02.2022 13:29 Ответить
в дурдоме валенок тоже трахают.
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01.02.2022 14:47 Ответить
брехня это всё... инфляция это подорожание любого товара или вида услуг, а цена баксюка для ООН, что бы мы не вошли в список голодающих
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01.02.2022 14:59 Ответить
 
 