Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше

Украинская экономика стабилизируется.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на выступлении в Верховной Раде заявил президент Владимир Зеленский.

Он заверил, что в финансовой системе все под контролем.

"Поступление в бюджет в январе перевыполнено на 7 миллиардов. Гривня сегодня, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу", - подчеркнул президент.

По словам президента, почти неделю на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика возвращения украинских облигаций "на прежний уровень".

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"Финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", – отметил он.