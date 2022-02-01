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Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Этот указ предусматривает: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше

По словам главы государства, этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию.

"Этот указ не потому что скоро война, этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю", - добавил глава государства.

Автор: 

армия (8504) Зеленский Владимир (20906) ВСУ (6702)


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Топ комментарии
+37
Черговий міл'ярд дерев
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01.02.2022 10:38 Ответить
+34
Не пройшло і три роки як Володя побачив, що є армія і вона потребує грошей. Але то для лохів, указ підписав, а гроші не виділив. Нічого Володя, потерпи ще рік, бо два тобі багато. Там прийде той, що цю армію відродив і він точно за неї потурбується.
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01.02.2022 10:39 Ответить
+34
"створення додаткових 20 бригад"

Бригада "95 квартал".
Бригада "Ліга сміху".
Бригада "Свати".
Бригада імені Монатика.
Бригада імені Бадоєва.
Бригада Потапа та Насті.
Бригада Тані Ліберман.

А ще які?
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01.02.2022 10:46 Ответить
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И кто .это все сделает?
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01.02.2022 10:57 Ответить
ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !
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01.02.2022 10:58 Ответить
Вершина популизма и полнейшей некомпетентности!
Для полноты картины не хватило указа: Для увеличения обороноспособности приказываю поменять цвет формы ЗСУ ...
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01.02.2022 10:59 Ответить
У Недолугих Порохооботів когнітивний дисонанс
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01.02.2022 10:59 Ответить
Ідіоти й досі вірять у популістичні виступи янєлоха - паталогічні ідіоти.
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01.02.2022 11:07 Ответить
Це він вчора понюхав переключився на свою роль Наполеона у рожевому...
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01.02.2022 11:00 Ответить
Это хорошо. Но есть много вопросов. Где законопроект об увеличении расходов на Вооруженные Силы? На все хотелки должны быть финансы. А по сути не могу понять а почему 20 бригад. Вообще-то боеспособность бригады зависит не только от численности военнослужащих в бригаде (бригадой можно назвать соединение численностью 1000 -1200 солдат) но и степенью оснащения военной техникой этих бригад. Может быть выделить больше денег на закупку военной техники и вооружив?
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01.02.2022 11:00 Ответить
Розродилося нарешті.Але знаючи цього клоуна,це зробилося під тиском західних партнерів.Йдемо далі,що там по бюджету по цій статті,темний ліс...2 з половиною роки безбожно та путін не нападе,а тут півень в сраку клюнув.
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01.02.2022 11:05 Ответить
Надеюсь шо у командира бригады наконец будет зарплата а потом и пенсия как у судьи или у прокурора? Ведь у командира деятельность наверное важнее и небезопасные??? А гарантик и слуги? Шо вы думаете по этому поводу?
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01.02.2022 11:07 Ответить
велике воївництво
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01.02.2022 11:08 Ответить
Велике брехівництво
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01.02.2022 11:15 Ответить
За 20 пойдём защищать Родину ,а за 10 нет.
У ваших политтехнологов мозги набекрень.
Где взять 20 бригад,вас собрать и уже 1 бригада сформирована.
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01.02.2022 11:16 Ответить
ще один 73/43%зебіл , якому починають доходити істини реальності...
Нехай. хоч так, через жопу!
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01.02.2022 11:22 Ответить
Дафай-дафай,пэс лает,караван идёт.
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01.02.2022 11:28 Ответить
З якого числа буде піднята зарплатня військовим - де закон???
Коли заповниться штат існуючих бригад у ВСУ?
коли паливо в армії з´явиться, каски, бронежилети?
Стугни, корсари на 2022 рік замовлено???
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01.02.2022 11:17 Ответить
А боевая машина пехоты нужна?
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01.02.2022 11:22 Ответить
Можна багато перераховувати того, що потрібно, і тих програм, які зупинила ця зелена бєніна макака…
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01.02.2022 12:03 Ответить
Нет. Зелень заблокировало БМП «Вавилон»
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01.02.2022 12:29 Ответить
сегодня вечером будет видосик и клоун покажет все подписанные документы прям на беговой дорожке, только от того спортзала растёт у клоуна морда, а не зарплата военных.
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01.02.2022 11:23 Ответить
да до укомлектуйте с начала те бригады которые есть а потом увеличивайте их число!
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01.02.2022 11:19 Ответить
Шоу продовжується. Головне бовкнути під аплодисменти депутанів-зебенів і одобрямс зейолопів. А як воно має виконуватись піськограю тринь-трава.
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01.02.2022 11:24 Ответить
У цього чувака праве око не знає, що нюхає ліва ніздря.
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01.02.2022 11:23 Ответить
Зєля, ти той що сидить на дереві і довбає
Навіщо вигадувати велосипед, коли за зразок можна взяти ізраїльську систему або швейцарську.
Потрібно створювати свої новітні системи озброєння. ЗСУ повинні складатись із трьох груп - постійні, резервісти, територіальна оборона. Постійні це кістяк навколо якого формуються всі інші військові формування. Резервісти - мають дома зброю і військову амуніцію, повинні явитись на збірний пункт до певного часу. ТМО - зброя видається у певному місці.
Звичайно знищення кротів як у владі так і в ЗСУ
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01.02.2022 11:28 Ответить
Нельзя все время предавать, потом молить: исправлюсь, Точно!
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01.02.2022 11:31 Ответить
Вони вже існуючі бригади не можуть доукомплектувати і забезпечити паливом. А тут такий широкий жест і в рамках нинішнього фінансування.
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01.02.2022 11:32 Ответить
на 20 бригад надо по танковому бату а это как минимум 500 машин
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01.02.2022 11:36 Ответить
На хранении есть.
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01.02.2022 11:40 Ответить
угу их надо зановово пере собирать потом "батарейка"бригадная из 6 пушке аШепетовку ушатали ппд надо создавать Зебил замахнулся как бонапартий а на выходе мышь
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01.02.2022 11:43 Ответить
Миша то ще і забагато , скоріше пшик (((
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01.02.2022 11:57 Ответить
А ******* ППО, без цього це тільки гарна мішень, плюс ще потрібно хочаб 1000 БМП та БТР, артилерію
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01.02.2022 12:10 Ответить
Зеленський підписав указ про збільшення заробітної плати військовим, проблема в тому, що він не може ні збільшувати, ні зменшувати заробітні плати будь-кому. Посада президента не передбачає таких повноважень.
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01.02.2022 11:40 Ответить
Я вчора розмовляв з одним зелєбобом - бажав, щоб він покаявся на колінах.... Ніт вони досі в нірвані: "Зельонскій строіт дарогі, борєтся с карупцієй, дєлаєт рєформи..."
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01.02.2022 12:02 Ответить
Пан уже побіг контракт підписувати? Чи пан вважає в тих бригадах святий дух буде за контрактом служити? Мене пан може не згадувати - я резервіст.
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01.02.2022 12:00 Ответить
Пан повинен знати - я не здатен зрозуміти, бо тупенький я. Не такий розумний як пан. Я розумію тільки 26 ОАБр, 44 ОАБр. якщо здатен зрозуміти про що я.
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03.02.2022 20:57 Ответить
У нас ОЧЕРЕДЬ на контракт? Все существующие бригады не могут вместить всех желающих служить?
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01.02.2022 12:44 Ответить
чем опять нарушил закон
любые увеличения или уменьшения численности и денежного содержания возможны только путем голосования в ВР. свой указ пусть засунет в жопу себе
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01.02.2022 11:41 Ответить
Чому цей Указ Зеленського про типу посилення армії піар? Бо потрібне фінансування, потрібні зміни до бюджету як пропонувала вже ЄС але Слуги не захотіли, потрібні зміни до за законів, це питання які може вирішити тільки ВРУ. Але бажання немає, є бажання піару. Указ це папірець!
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01.02.2022 11:54 Ответить
Але частині населення цей піар і брехня подобаються Порошенко "мародер" за свої кошти зміцнює армію (вже майже один млрд грн) ,а чотирижди уклоніст --відправив і відправляє в офшори. Але ж к"клятий "Поршенко винуватий.
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01.02.2022 13:03 Ответить
Ой не знаю. Краще б ці гроші на розробку ПРО та ПВО пішли. а не на піхоту.
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01.02.2022 11:43 Ответить
Ті бригади які є недоукомплектовані на 50+%...
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01.02.2022 11:50 Ответить
50 тыс. Да, но нужны заводы по производству беспилотников и ракет....,

перестройка на профессиональный лад с хорошей физухой..... и профессиональное пользование всей боевой техникой.

А так это будет опять,.... неповоротливая армада.
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01.02.2022 11:57 Ответить
Якась суцільна маячня: збільшення ЗСУ зі знаком "-". "Нєгатівний прірост"? Чи як там? Ось статистика для тих, хто хоче співставити - https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku
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01.02.2022 11:57 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku
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01.02.2022 11:58 Ответить
Это надо было сделать еще полгода назад или даже раньше. Нашему Пол-шестому для спасения его рухнувшего рейтинга придется делать то, что он за три года всячески сабботировал.
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01.02.2022 12:04 Ответить
А с чего вы взяли, что он собирается что то делать?)
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01.02.2022 12:46 Ответить
А с какого тогда перепугу оно выдало этот Указ ? Как это согласуется с его призывами "не паниковать" ?
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01.02.2022 13:19 Ответить
Согласуется?) Вот это вы вопрос задали))) Это как искать логику у генератора случайных слов))) А еще пытаться из этих слов построить несколько взаимосвязанных предложений)))
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01.02.2022 13:48 Ответить
"В течение следующих трех лет..." - начиная с этой формулировки все остальное теряет смысл. Ну может разве что хоть зарплату военным поднимут в ближайшей перспективе.
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01.02.2022 12:13 Ответить
в першу чергу треба збільшити бригади ПВО, колись біля кожного міста бригада стояла, а в Криму-3, і моряків не хвата і авіатехнеків, Берегової охорони
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01.02.2022 12:24 Ответить
Для армії зброї не купують, нової не розробляють. Навіть "Білу книгу" не публікують з 2019 року. А в указі збільшення кількості бригад ще на 20! А чим озброювати? А фінансування? Головне запиляти черговий відосик про "Велике армійське будівництво"...
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01.02.2022 12:31 Ответить
ну и брееед! надо не штыки наращивать, а современное вооружение в армию поставлять! прошлый век ((
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01.02.2022 12:44 Ответить
Не говори глупости и посмотри на протяженность границы с Эрефией!А что надо современное оружие это всё не секрет.
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01.02.2022 14:25 Ответить
Кем всё это будет комплектоваться интересно? Желающих идти в украинскую армейку особо нет.
Тем более после случаев с массовыми убийствами сослуживцев.
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01.02.2022 12:44 Ответить
служить за копейки желающих нет
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01.02.2022 12:53 Ответить
Ну коли ця брехня припиниться. Перше в указі сказано, що зарплати в ЗСУ повиситься З ПЕРШОГО СІЧНЯ 2023р. і це буде 10700грн. Ще треба прожити рік. Друге --збільшення зарплати повинно закладено в бюджеті, який затверджує ВРУ. Третє--збільшення численості ЗСУ---приймає ВРУ,а не указ президента. Тільки в одному реченні три брехні і фейки . Зебіли невже вам подобається постійні відосики і брехня???
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01.02.2022 12:58 Ответить
непонятно, о каких бригадах идет речь? нынешние войны это войны заводов и технологий. один с пистолетом разгонит 10 с палками, тоже и в войне. опять наверное 20 с палками будут. а у РФ полный комплект стратегических наступательных высокотехнологичных воружений.
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01.02.2022 13:26 Ответить
гiвнокомандуюче Зе-чмо, або як крiт дєрьмак ******** захiдну допомогу Українi.

Захiд, США насамперед, задають питання -для чого допомагати Українi, якщо Зе-чмо каже, що нiчого страшного не трапилось, а паРаша не нападе ?

https://youtu.be/S0V1qMVOK9g

Путин провалил операцию против США, НАТО и Украины. Он возвращается к операции по подрыву Украины изнутри. Разговор Зеленского и Байдена - сильнейший удар по антипутинской коалиции США и НАТО. Источник утечки информации об этом разговоре - российский "крот" в администрации Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=0s 00:00 В Кремле происходит «слив воды»: СМИ и официальные лица заявляют, что не намеревались нападать на Украину. Патрушев заявил, что мыслей о нападении России на Украину не было. Российский посол в Великобритании также опровергает намерения о нападении на Украину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=112s 01:52 Действия США и НАТО предотвратили нападение России. Союзники Украины предоставили решающую помощь, чтобы предотвратить агрессию России против Украины. Украина за последние дни была перевооружена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=207s 03:27 НАТО провело демонстрацию силы: была переброшена техника, авиация, флот, приведены в состояние боевой готовности войска. Великобритания произвела давление на Москву, которая отказалась от учений недалеко от Ирландии. Американо-британские учения в Арктике.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=354s 05:54 Почему Кремль сменил риторику: у Путина появилась надежда взять Украину изнутри. https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=395s 06:35 Телефонный разговор Зеленского и Байдена. Скандал из-за заявлений Зеленского о том, что угрозы со стороны России нет. Зеленский сделал такое заявление после встречи Ермака с российским представителем Козаком.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=967s 16:07 Байден ответил Зеленскому, что если Украине не нужна помощь, то поставки вооружений могут прекратиться. Зеленский провел переговоры неудовлетворительно. То, что сделало НАТО в последнее время для Украины, такого не было со времен холодной войны.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1164s 19:24 Ермак впутал Зеленского и всю Украину в уголовное дело против Байдена по заказу Трампа.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1350s 22:30 Анонимный представитель Администрации Зеленского дает тайное интервью американскому корреспонденту Метью Чэнсу, в котором говорилось, что Зеленский не доволен переговорами с Байденом, Зеленский заявил Байдену, что лучше знает ситуацию, после чего Байден якобы заявил, что Украина больше не получит помощи, а Зеленскому следует готовиться к удару, в ходе которого может быть взят Киев. Это интервью - активное мероприятие Кремля, направленное против всей антипутинской коалиции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1503s 25:03 Текст для анонимного представителя Офиса Президента Украины был, вероятно, подготовлен в Кремле для передачи CNN. Кто был этот тайный представитель Банковой, а по сути "крот" Кремля в Офисе Президента Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1705s 28:25 Ермак втянул Зеленского и всю Украину в фейковое дело против Байдена. Ермак вывез Зеленского в Оман на тайную встречу с Патрушевым. Встреча Зеленского с Патрушевым - это, по сути, государственная измена.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1829s 30:29 Почему до сих пор не введены санкции против путинского режима.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1940s 32:20 Как Вашингтон отреагировал на заявления Зеленского. Как Вашингтон характеризует Зеленского: непостоянен в своих проявлениях, занудный, вызывающий бешенство у тех, с кем он говорит, контрпродуктивный (от него больше вреда, чем пользы).
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2045s 34:05 Цена помощи США и НАТО Украине. Удар Офиса *********** по антипутинской коалиции.
 https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2348s 39:08 Что будет дальше. Украине будет предоставлена помощь, которую поставят на 45-ти самолетах.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2435s 40:35 На вопрос зачем США должны помогать, если Украина заявляет, что угрозы нет, Блинкен ответил, что так не считает.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2535s 42:15 Подготовлен окончательный пакет санкций против Кремля: SWIFT снимается; ведущие российские банки будут отрезаны от мировой финансовой системы; внесены в черный список важнейшие российские компании, связанные с Путиным и Кремлем; запрещается экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2770s 46:10 Лавров отправил запрос, почему НАТО не хочет отступать до границ 1997 года.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=2917s 48:37 Анализ разговора Зеленского и Байдена показывает, что Зеленский верит, что Байден слил Украину Путину.
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=3062s 51:02 Андрей Ермак, по разведпризнакам, - российский "крот". Украине жизненно необходимо войти в НАТО или стать стратегическим союзником США вне НАТО.
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01.02.2022 13:57 Ответить
Всё было бы по другому, если бы президентом был Петро Алексеич, а он им уже никогда не будет...теперь будет только судится...а может даже и посадят "патриёта"...))))
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01.02.2022 14:25 Ответить
туда ему и дорога.
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01.02.2022 15:44 Ответить
А звідки гроші, Зін? Невже відкажеться від великого крадівництва???
Не вірю.
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01.02.2022 14:14 Ответить
Монобільшість щойно відмовилася ставити в порядок денний законопроекти 6542 та 6566 про збільшення фінансування Збройних Сил України.

Слуги народу дали лише 47 голосів за.

Влада не хоче фінансувати армію, бо реальні кроки вона зриває, поки Зеленський робить піарні, але недієві 😧
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01.02.2022 14:14 Ответить

пам'ятаю, Овоч також вiдмiнив призов якраз перед рашистською агресiєю, виконуючи наказ

своїх кремлядських хозяїв...
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01.02.2022 15:17 Ответить
Дурость, конечно. И без того лютый некомплект, девчонками (на боевых должностях!) дыры затыкают...

но есть одно НО: издай такой указ "гЭтьман", здесь в комментариях стоял бы праздничный гул
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01.02.2022 15:43 Ответить
Мудрая стратегия!
20 дополнительных бригад незаметно для России спрячутся в миллиарде деревьев!
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01.02.2022 18:34 Ответить
нарешти... наш ********** всрался......
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02.02.2022 17:41 Ответить
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