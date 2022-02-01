Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Этот указ предусматривает: увеличение денежного довольствия всех военных до уровня не ниже трех минимальных зарплат; переход Украины к основам профессиональной армии, увеличение срока действия контрактов, разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, систему карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ", – заявил президент.

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По словам главы государства, этот указ – это старт перехода Украины на профессиональную армию.

"Этот указ не потому что скоро война, этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир. Этот указ с радостью подписываю", - добавил глава государства.