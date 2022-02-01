Прогнозы великих блогеров и Ванги не оправдались. Никто не решает за нашими спинами, все едут к нам, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового формата политического сотрудничества в Европе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера по нашей с Анджеем Дудой инициативе состоялась встреча министров Украины и Польши. Мы достигли взаимовыгодных договоренностей в сфере торговли, в сфере инвестиций, перевозок, транзита товаров. На этой неделе Киев принимает премьеров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность международных визитов - серьезный фактор стабилизации ситуации в нашем государстве. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами, все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", – отметил он.
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"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
И очень интересно, кто армию разворовывал)))
Давай, тупой рашкоиван, дальше по методичке.
распятый мальчик - монтажная пена - фосфорные боеприпасы
Как-то неудобно получается, да лаптеногое гуано))) Методичку смени дурачок.
12 февраля 2015 года была принята Декларация в поддержку Соглашений[33], которую подписали президенты Пётр Алексеевич Порошенко, Владимир Владимирович Путин, Франсуа Олланд и канцлер Ангела Меркель.
Какую методичку? Ты идиот? Если ты проплаченый бот, то я - нет. И мне срать на твоих подоляк, зе и других.
А ты тупое читать не умеешь))) От слова - совсем.
Неужели Порох, подписал Минск2? Как интересно)))
А в Декларации... лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года.
Ничего не попутал зеножабный утырок?
Ты полный идиот? Минск2 не при порохе был подписан, не? не с его согласия? Он не при делах? Где вас таких плодят ущербных, а порохосрань? Логика упорантов.
Сколько же такой порохошвали как ты платят?
Так что не труси яйцами.
Ну а про барыжничество и т.д. вот и вскрылся ушлёпок парашкоиван)))
За Иловайск, вы уже зеленобыдло обосрались. там комойша, ваш вротдаватель отвечает.
Меняй методичку)))
Т.е сейчас покупать электрику у парашостана, не преступление, не? Да ты ванюша тупой.
Ах, да сорри, ты зелень тупорылая)))
За Иловайск и Дебальцево - вы все предатели Украины будете отвечать. Сменится зе и придет нормальный президент и все, кто допустил эти трагедии, все будут сидеть.
То, что до тебя не доходит, что отвечать будет барыга-президент за позорный минск2 - это твои проблемы. Удивляться нечему - кто вас набирает, хоть бы со средним образованием набирал вас в боты, тупое ты животное.
Похвально что, быдло научилось читать.
И для себя упоротое, изучи термин "барыга", а заодно изучи ВЕСЬ текст "минска2".
Всё остальное, это твои зеленобыдлячьи влажные детские фантазии.
Отдыхай дурачок.
Собаки лают караван идет
"Запад нагнетает и распространяет фейки о каком-то там "нападении".. Но наши зеленые друзья оказались умнее и не поверили эим фейкам"(с)рабинович
Даже великий Пу заинтересовался в общени
Благодаря Пороху, который и ввёл в оборот этот принцип.
Вопрос не только в ситуации где он раскрылся на полную или что уже накопилось впечатлений, он реально деградирует с каждым месяцем (или его дополнительно чем-то накачивают спецом, хз).
Україна швидко міцніє, демократичний світ допомагає, ворогу все важче поперти на Україну - і це головне.
Розверни піаніно, Зеленський, покажи і зовнішнім, і внутрішнім ворогам те, що вони отримають.
Хотите сторонний взгляд прожжённого журналиста, который всё называет своими именами? Дальше от первого лица. Поехали...
* * *
Знаешь, почему мы ушли из Афганистана? Потому, что основную задачу для себя там выполнили. Денежные потоки на финансирование терроризма из того региона теперь под нашим контролем. Наркотрафик (ха-ха-ха) тоже. На компре завербовано тысячи людей - они не сдадут именно потому, что на компре. Попытаются прийти с повинной - будут уничтожены своими же. Страх - лучший мотиватор вербовочной работы. И самое главное - талибы всё это понимают, поэтому будут держать себя в рамках.
Мы пытались обучить афганцев всему - от военного дела до демократии. Хотели научить их пользоваться самой дорогой удочкой, которую мы могли себе позволить. Но они этой удочкой ковыряли в носу и гоняли баранов, а от нас требовали всё больше рыбы. Они не мотивированы, а те, кто мотивирован, мотивирован исключительно религиозным страхом. Афган 18-го века и Афган 21-го века гораздо ближе друг к другу, чем США 60-х годов 20-го века и США 20-х годов 21-го века. Оно нам надо?
Украина... Вы в корне отличаетесь от Афгана - вы европейцы по духу и бунтари по жизни. Но самая большая проблема в том, что у вас нет национального единства по главному вопросу. Скажу откровенно: Украина не такая важная для США страна, как это кажется. Можно было пойти по пути наименьшего сопротивления, позволить Путину взять под свой контроль ещё 2-3 восточные украинские области, и все большие игроки остались бы при своих. Это всё херня, что он пошёл бы на запад Украины и в Европу - там, где практически нет элит, ориентированных на Москву, невозможно удержать власть на штыках. Это должен понимать даже такой упырь, как Путин.
Но Вашингтон идёт на поддержку вашей страны из принципа, а иногда даже вопреки внутриполитическим рейтингам. Вон Трамп сейчас ездит по стране и обвиняет Байдена в том, что тот слишком много внимания уделяет Украине в то время, как нужно полностью переключиться на миграционный кризис и восстановление американской экономики послековидного периода.
Просто Байден, когда у вас ещё был президентом Порошенко, понял, насколько важно для тех, кто называет себя украинцами, а не ориентированными на Москву выходцами из СССР, сохранить свою страну и уберечь её от российской оккупации. По-моему, даже слово дал, что если его изберут главой Белого дома, не пойдёт на соглашательство с Москвой.
Белый дом сейчас знает, что делает - он играет с Москвой в долгую и в шахматы. Где сопутствующими фигурами и Китай, и Новая Европа, и старая Европа, и Турция, и Ближний Восток и ещё много других игроков. У которых своё мнение и свои профиты в этой игре. Партия всё равно будет за США, но при этом нужно сохранить на доске максимум союзных фигур. А ваш fucking jester требует играть в Чапаева (дословно было сказано: в боулинг). Вынь, вылож, прими в НАТО, введи санкции, а то договоримся с Путиным и отдадимся Китаю. Детский сад.
Поэтому я и боюсь, что даже такой опытный политик, как Байден, однажды может сказать себе (дословно): "Да пошли они в жопу - буду я рисковать своим рейтингом ради тех, кто не ценит поддержку главного партнёра и не знают, чего хотят." Там, конечно, Конгресс своё слово скажет, но слово президента тоже не двойка в покере.
Что дальше? Это были эмоции. Давление на Россию продолжится. Оружие будет идти в режиме нон-стоп. Санкции в режиме стэнд-бай. Главное, чтобы те, кто за США и НАТО между собой окончательно не разоср***. Вот зачем Шестой устроил этот спектакль в отношении Пятого? У нас последний копирайтер в редакции понимает, что это личная ненависть, и законом тут не пахнет. Наверное потому, что знает: на следующих выборах Вашингтон поддерживать Зе не будет. Мало того, существует шанс, что наша Фемида привяжет его к делам по Коломойскому. Есть данные, что Зе это понимает, и его люди уже сейчас ищут неформальные контакты с Трампом.
На кого ставит Белый дом? Порошенко, Кличко... Пожалуй, всё. А на кого ещё? Остальные связаны или с Москвой или с финансово-промышленными кругами, ориентированными на Москву. Да и не взлетит никто из новых проамериканских за это время. Так что будем убеждать их объединять усилия.
Превентивные санкции? Есть информация, что 18 февраля ударят по одному значимому сектору российской экономики в качестве предупреждения - сейчас советуемся с европейцами. Дальше будем смотреть. А британцы пойдут ещё дальше. Им терять ещё меньше, поэтому они ударят посильнее. Вплоть до заморозки российского бизнеса на всей территории островов и увеличения поставок ценной оборонной номенклатуры.
Нет, не думаю, что после сигналов последних трёх недель Путин будет пытаться дёргаться в военном плане. Хотя ракеты подтянет, конечно, ближе к западу. Потом сделает откат и, используя пятую колону в Украине, продолжит курс на её внутреннюю дестабилизацию. Впрочем, прогнозировать мысли такого человека бесполезно.
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Їдуть з дною думкою щозможуть образумити ДЛБ.