Прогнозы великих блогеров и Ванги не оправдались. Никто не решает за нашими спинами, все едут к нам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание нового формата политического сотрудничества в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера по нашей с Анджеем Дудой инициативе состоялась встреча министров Украины и Польши. Мы достигли взаимовыгодных договоренностей в сфере торговли, в сфере инвестиций, перевозок, транзита товаров. На этой неделе Киев принимает премьеров Великобритании, Польши, Нидерландов, президента Турции. Такая интенсивность международных визитов - серьезный фактор стабилизации ситуации в нашем государстве. Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами, все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", – отметил он.

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