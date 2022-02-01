Украина и Турция в ближайшие два дня договорятся о ЗСТ, - Зеленский
В ближайшие два дня Украина и Турция договорятся о заключении соглашения о зоне свободной торговли.
Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Готовимся дать мощный экономический сигнал – заключить соглашение о ЗСТ с Турцией уже в течение двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе.
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І якщо що то я тобі скажу по секрету турцію в ЄС не взяли
Действия и Дела прежде всего
Собаки лают караван идет
Хоча, в сфері виробництва зеленого лайна зеленський світовий монополіст.
Мы диванные специалисты
Ну це так
шоб Ви розуміли
В Подробности вдаваться не буду,скоре всего не поймете д
Про трошки недолугих спеціалістів економістів?
Украіна бачила таких вже і не раз
Мало того
Колись самі були такими
И ЗВТ с Европой нам ненужно
Верните Янукович
Та запам'ятайте ви вже редухтарi, що "протяг" - це кацапський "сквазняк"
...трясця вам.