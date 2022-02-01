Украина и Турция в ближайшие два дня договорятся о ЗСТ, - Зеленский

В ближайшие два дня Украина и Турция договорятся о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – заключить соглашение о ЗСТ с Турцией уже в течение двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

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