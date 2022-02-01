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Украина и Турция в ближайшие два дня договорятся о ЗСТ, - Зеленский

Украина и Турция в ближайшие два дня договорятся о ЗСТ, - Зеленский

В ближайшие два дня Украина и Турция договорятся о заключении соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Готовимся дать мощный экономический сигнал – заключить соглашение о ЗСТ с Турцией уже в течение двух дней. Наши группы работают. Я уверен, что мы договоримся", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Турции Эрдоган посетит Украину на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина приветствует предложение Эрдогана выступить посредником между Украиной и РФ, - посол Боднар

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Турция (3502) ЗСТ (539)


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Топ комментарии
+4
Браво президент
Действия и Дела прежде всего
Собаки лают караван идет
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01.02.2022 11:04 Ответить
+4
О, впізнаю старі добрі наративи російської пропаганди..."Зона свабоднай тарговли с ЕС убьет вашу экономику"
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01.02.2022 11:20 Ответить
+3
Чергова зрада, та скільки ж можна!
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01.02.2022 10:54 Ответить
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Доречі турки його *******.... Це українські турецькі бізнесмени та портрети величних
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01.02.2022 10:54 Ответить
мабуть Лєнка захотіла турецькі рушники зі знижкою
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01.02.2022 10:54 Ответить
Ukraynaya xoş gəlmisiniz Recep
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01.02.2022 10:54 Ответить
Чергова зрада, та скільки ж можна!
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01.02.2022 10:54 Ответить
. После этого можно будет смело ставить свечку за упокой производителей овощей и лёгкой промышленности Украины. Что ни делает дурак, все он делает не так
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01.02.2022 11:04 Ответить
Свічка теж буде турецька?
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01.02.2022 11:12 Ответить
навіть запальничка чи сірник, який ту свічку запалить.
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01.02.2022 11:20 Ответить
Україна в рази збільшить дефіцитне в Туреччині Сало в шоколаді
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01.02.2022 11:32 Ответить
О, впізнаю старі добрі наративи російської пропаганди..."Зона свабоднай тарговли с ЕС убьет вашу экономику"
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01.02.2022 11:20 Ответить
Скільки коштує у нас газ для теплиць і потрібен він Турції для овочів ?
І якщо що то я тобі скажу по секрету турцію в ЄС не взяли
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01.02.2022 11:23 Ответить
та чи тільки це - у турків достатньо розвинена обробна промисловість, є високотехнологічні компанії. ЗВТ актуальне коли або обидві держави мають плюс-мінус однаковий технологічний рівень. або та, яка більш високорозвинена бажає експансії в менш розвинену, за рахунок останньої.
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01.02.2022 11:32 Ответить
Це я дурню на простих прикладах питаюся пояснити , то що ви пишете це для нього вища математика
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01.02.2022 11:34 Ответить
Так його корифан із Турції задіяний на "Великому крадівництві".
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01.02.2022 10:59 Ответить
Браво президент
Действия и Дела прежде всего
Собаки лают караван идет
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01.02.2022 11:04 Ответить
Нахйя нам звт з Туреччиною, імбецил? В нас що є якісь конкурентні переваги?

Хоча, в сфері виробництва зеленого лайна зеленський світовий монополіст.
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01.02.2022 11:07 Ответить
Нам ничего ненужно
Мы диванные специалисты
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01.02.2022 11:10 Ответить
вивчи економіку хоч трохи. Створювати звт заради звт це перетворення України на сировинний придаток.
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01.02.2022 11:19 Ответить
А ми створюемо ЗВТ не заради ЗВТ
Ну це так
шоб Ви розуміли
В Подробности вдаваться не буду,скоре всего не поймете д
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01.02.2022 11:24 Ответить
дорогуша, не роби з себе розумного, всі і так розуміють що ти підсос подоляцький.
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01.02.2022 11:27 Ответить
Всі, це про кого.
Про трошки недолугих спеціалістів економістів?
Украіна бачила таких вже і не раз
Мало того
Колись самі були такими
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01.02.2022 11:35 Ответить
Если бы у клоуна был мозг, то он бы знал, что при нынешенем развитии экономики Украины, ЗВТ - это пагубно для экономики Украины, т.к. тот же Турецкий легпром полностью похоронит еле дышащую легкую промышленность Украины.
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01.02.2022 11:09 Ответить
Точно
И ЗВТ с Европой нам ненужно
Верните Янукович
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01.02.2022 11:12 Ответить
С вашими знаниями экономики ... Янукович для вас - самое то.
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01.02.2022 11:18 Ответить
)экономисты хер....ые
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01.02.2022 11:21 Ответить
Співробітництво України з Туреччиною вигідно обом країнам,тому підтримую ЗВТ.
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01.02.2022 11:29 Ответить
Intermarium
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01.02.2022 11:39 Ответить
Знову "протягом"...
Та запам'ятайте ви вже редухтарi, що "протяг" - це кацапський "сквазняк"
...трясця вам.
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01.02.2022 12:00 Ответить
 
 