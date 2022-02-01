Ценим поддержку, но рассчитываем только на себя. У нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные, - Зеленский

Уровень дипломатической и военно-технической поддержки, которую сейчас получает Украина, самый высокий с 2014 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломатическая поддержка Украины с 2014 года самая большая, безусловная и сохраняется. Военно-техническая помощь с 2014 года самая большая и продолжает поступать в Украину. Главная философия Украины неизменна, мы продолжаем ее придерживаться, она проста и понятна: Мы ценим поддержку всех, мы рассчитываем только на себя. Мы сильная страна, у нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные", - отметил он.

"У нас действительно есть много друзей, но у друзей есть своя Родина. Мы должны рассчитывать только на себя", - добавил Зеленский.

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