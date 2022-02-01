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Новости Помощь Украине Война
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Ценим поддержку, но рассчитываем только на себя. У нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные, - Зеленский

Ценим поддержку, но рассчитываем только на себя. У нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные, - Зеленский

Уровень дипломатической и военно-технической поддержки, которую сейчас получает Украина, самый высокий с 2014 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломатическая поддержка Украины с 2014 года самая большая, безусловная и сохраняется. Военно-техническая помощь с 2014 года самая большая и продолжает поступать в Украину. Главная философия Украины неизменна, мы продолжаем ее придерживаться, она проста и понятна: Мы ценим поддержку всех, мы рассчитываем только на себя. Мы сильная страна, у нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные", - отметил он.

"У нас действительно есть много друзей, но у друзей есть своя Родина. Мы должны рассчитывать только на себя", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование ситуации вокруг Украины, – Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) помощь (7882)


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Топ комментарии
+33
Что-то осла сегодня слишком много...
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01.02.2022 11:00 Ответить
+32
И худший Гавнокомандувач Верховный
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01.02.2022 11:00 Ответить
+28
Наші військові найкращі, а наш президент найгірший.
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01.02.2022 11:00 Ответить
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Что-то осла сегодня слишком много...
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01.02.2022 11:00 Ответить
Нюхнул что то с утреца уж очень забористое , вот и понесло Остапа
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01.02.2022 11:11 Ответить
Надолго не хватит )
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01.02.2022 11:20 Ответить
И худший Гавнокомандувач Верховный
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01.02.2022 11:00 Ответить
Наші військові найкращі, а наш президент найгірший.
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01.02.2022 11:00 Ответить
Є в медицині такий діагноз - біполярний розлад. Це про нашого Тамаду на Престолі.
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01.02.2022 11:02 Ответить
А причиною такого біполярного розладу може бути вживання наркотиків чи психотропів.
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01.02.2022 11:52 Ответить
А найкращий серед найкращих дипломатів, .... фсб-шний завхоз зЕзидентської ОПи.
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01.02.2022 11:02 Ответить
Та кращій палкаводєц **********...
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01.02.2022 11:03 Ответить
а оце наш найкращий дипломат

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01.02.2022 11:04 Ответить
абхазкий бабуин АраХламидия, да известный дипломат
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01.02.2022 11:18 Ответить
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01.02.2022 11:28 Ответить
даст своему другу йузіку парабэллум, а сивухе сухие джинсы.
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01.02.2022 11:02 Ответить
Тільки на себе воно розраховує, ЛОЛ)
Якби не США, ВБ та інші країни, до сраки були б ті дипломати.
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01.02.2022 11:03 Ответить
зеленський з росцією і сам би справився, без західних панікерів.
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01.02.2022 11:04 Ответить
Звучит, примерно, именно так...
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01.02.2022 11:06 Ответить
Ми сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові"

Не доиграл, Вова. Забыл лизнуть учителям, медикам, полицейским ... Не верю!
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01.02.2022 11:04 Ответить
Может того, Порошенко Министром иностранных дел взять надо, бо с таким уклонистом головнокомандующим презом мы скоро точно останемся со Сватами и ****** во благо бизнеса квартального.
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01.02.2022 11:04 Ответить
хоч щось видавила із себе ця непотреба
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01.02.2022 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1444s https://www.youtube.com/watch?v=S0V1qMVOK9g&t=1444s


Крот из АП демонстративно слил разговор Зеленского и Байдена. Какое НАТО?
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01.02.2022 11:07 Ответить
Зевіслюк не розуміє , що нас підтримує весь світ не завдяки йому ,
а неперекір йому , так як розуміють , що воно продасть Украіну , а сам здрисне на росію до своїх скотів 😡
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01.02.2022 11:08 Ответить
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01.02.2022 11:11 Ответить
Ну що не пиз...е, то як в калюжу пердне. До халери багато цього лайна. Хоч книжку видава.
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01.02.2022 11:12 Ответить
А не можна було просто подякувати за підтримку, без але....ідіот
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01.02.2022 11:12 Ответить
З його вуст це звучить так: ми цінуємо вашу допомогу, але ми й без вас... А насправді він злякався, що з такою могутньою допомогою прийдуть в Україну і американські війська, та зметуть цих монозрадників.
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01.02.2022 11:17 Ответить
Не меліть дурниць. За звичай, війска приходять - то підорашкінськи . А зметуть - активна частина українського суспільства. Але цього і чекає *****. Був вихід- закон Парубія за ТСК - там повна і реально виконувана процедура зняття блазнів . Але гундоса самоусуванка це заветувало
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01.02.2022 11:23 Ответить
это не дипломаты, это запад понимает что столько войск согнали не просто так. а зелох витает в облаках
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01.02.2022 11:21 Ответить
Napomnite ka, chto jeshcho u vas samoje luchshoje v mire, odna zaberemenevsaja govorila, nailuchshij prezident mira, vjalicheishij iz vseh prezidentov (nu konechno ne po rostu a v dushe)
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01.02.2022 11:25 Ответить
Зеля я дам Вам парабеллум.
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01.02.2022 11:25 Ответить
Сам хоть понял - что сказал?
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01.02.2022 11:25 Ответить
На практиці Зєлєнь виявився крутіше ніж бариги-папєрєдняки.
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01.02.2022 11:25 Ответить
Хрясніть його хто-небуть дверима!
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01.02.2022 11:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27926610.html Якого ще покращення вам не вистачає?


Кажуть, що домашні тварини згодом стають схожими на господарів. Ось і Вова з кожним днем дедалі більше схожий на Єрмака.
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01.02.2022 11:28 Ответить
Хм..Кто бы мог подумать,что от скумбрии так морду может разнести.
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01.02.2022 11:32 Ответить
За 3 года так раздобреть... Бедствовали, видать, до президентства, недоедали, бедняги.
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01.02.2022 11:47 Ответить
А лЭди смотрю тоже не изнуряет себя диетой. Любит семейка пожрать за казенный кошт, ох любит
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01.02.2022 11:46 Ответить
Как Вам не стыдно такое говорить.Семья найвеличнішого всё отдает фронту ну и деткам еще.Они сами недоедают,с голодухи припухать начали.
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01.02.2022 11:51 Ответить
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01.02.2022 13:18 Ответить
Ну нинада нам помощи, путен гаварит, что бизнес в расее зарубает, вот и папа Беня, тоже против, денех в семье хватает.
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01.02.2022 11:29 Ответить
Самый ценный дипломат это ты вова,стараешься поссориться с Америкой в пользу твоего хозяина путлера. Донюхался кокса, что мозги высыхают, или специально прикидываешься дурачком, усыпить бдительность 73% зебаранам.
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01.02.2022 11:30 Ответить
І чим наші найкращі військові будуть відбивати напад орди? Відосіками? Цей дебіл таки допи*диться, що захід вмиє руки. Гундосе сраний, припини робити козу заходу. В той час, коли треба метатися по світу, домовлятися про підтримку, ти, *алупа хрипата, дурака валяєш по буковелях.
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01.02.2022 11:30 Ответить
Тут чітко видно зворотній ефект: чи більше піськограй починає бовкати проти колективного Заходу - тим більша військова підтримка України.
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01.02.2022 12:02 Ответить
Отож треба консультуватися з такими дипломатам перед тим, як давати інтерв*ю іноземним кореспондентам, а не з "араухімівшими давидами".
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01.02.2022 11:31 Ответить
Просто тамада ( причем неплохой тамада), а не президент. Ну вот зачем , зачем артисту разговорного жанра то президенство? Всегда считал евреев умными и дальновидными людьми, но тут что-то пошло не так
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01.02.2022 11:42 Ответить
В семье не без урода.
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01.02.2022 11:47 Ответить
Для євреїв головне---особисте збагатчення. А для цього підходять всі методи--брехня, наклеп, фейки, розум,хитрість, зрада,базікання. До речі --вміють "заговорити "любу справу,яка їм вигідна.
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01.02.2022 14:06 Ответить
Из ФБ

Сила бренду
Кажуть, що почувши фразу "Боже! Яке ж воно сцикливе і дурне!" ніхто навіть не запитує, про кого мова.
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01.02.2022 11:50 Ответить
распіліл дєньгі на дорогах и расчітиваєт на сєбя... или он імєєт в віду что ето ми, гражданє, должни только на сєбя рассчітивать? 🤔🤔🤔
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01.02.2022 11:51 Ответить
Військові - яким ти, падлюка заслана, вже третій рік не підвищуєш зарплатню!
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01.02.2022 12:08 Ответить
Дипломаты - прекрасные, вийскови кращи.. А врачи ще кращи за вчителив, яки точно не гирши за дипломатив!
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01.02.2022 12:17 Ответить
Коли завхоз керує дипломатами, то півсвіту не розуміє цю дипломатію. А українці розуміють,що цей "дипломат" агент ФСБ і ворог держави.
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01.02.2022 14:02 Ответить
 
 