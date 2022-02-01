Ценим поддержку, но рассчитываем только на себя. У нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные, - Зеленский
Уровень дипломатической и военно-технической поддержки, которую сейчас получает Украина, самый высокий с 2014 года.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня на открытии седьмой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Цензор.НЕТ.
"Дипломатическая поддержка Украины с 2014 года самая большая, безусловная и сохраняется. Военно-техническая помощь с 2014 года самая большая и продолжает поступать в Украину. Главная философия Украины неизменна, мы продолжаем ее придерживаться, она проста и понятна: Мы ценим поддержку всех, мы рассчитываем только на себя. Мы сильная страна, у нас прекрасные дипломаты, лучше них только наши военные", - отметил он.
"У нас действительно есть много друзей, но у друзей есть своя Родина. Мы должны рассчитывать только на себя", - добавил Зеленский.
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Якби не США, ВБ та інші країни, до сраки були б ті дипломати.
Не доиграл, Вова. Забыл лизнуть учителям, медикам, полицейским ... Не верю!
Крот из АП демонстративно слил разговор Зеленского и Байдена. Какое НАТО?
а неперекір йому , так як розуміють , що воно продасть Украіну , а сам здрисне на росію до своїх скотів 😡
Кажуть, що домашні тварини згодом стають схожими на господарів. Ось і Вова з кожним днем дедалі більше схожий на Єрмака.
Сила бренду
Кажуть, що почувши фразу "Боже! Яке ж воно сцикливе і дурне!" ніхто навіть не запитує, про кого мова.