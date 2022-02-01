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Проверка сил России и Беларуси: РФ перебросила войска на 10 тыс. км, задействованы авиаподразделения и воинские части ПВО

Проверка сил России и Беларуси: РФ перебросила войска на 10 тыс. км, задействованы авиаподразделения и воинские части ПВО

Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства были переброшены на расстояние до десяти тысяч километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением президентов России и Беларуси проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооружённых сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, "организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России".

Отмечается, что проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Беларуси. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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Напомним, ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд сообщила, что РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс.

Автор: 

армия РФ (19725) Беларусь (7923) россия (96246) военные учения (3462) Шойгу Сергей (715)


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Топ комментарии
+12
Это ж сколько бабла можно было влить в экономику или пусть даже на пенсии... Феерические долб.....
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01.02.2022 11:39 Ответить
+10
Ки та й ці , тайга ваш. Фас! Япона, забирайте Куріли та Сахалін.
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01.02.2022 11:49 Ответить
+8
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01.02.2022 11:46 Ответить
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Ну правильно ,минус миллион ваты за год явно мало ,надо стремиться к большему ...
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01.02.2022 11:38 Ответить
Не нагнітайте.
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01.02.2022 13:09 Ответить
Это ж сколько бабла можно было влить в экономику или пусть даже на пенсии... Феерические долб.....
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01.02.2022 11:39 Ответить
Вяяличие, оно такое...
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01.02.2022 11:54 Ответить
на это говно только в кошмаре напасть можно, а они скулят шо кто то мол позарился на их выгребные ямы и валежник. у них столько дряни, что хватит уничтожить таких планет - десятки - радиация, биооружие, новички и главное - полностью отбитое население, но они упорно визжат что вот-вот на них нападут
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01.02.2022 11:39 Ответить
Захіндні політики і засоби масової інформацію наголошують на загрозі. Навіть мордорський шойгу підтверджує то, що перекидання військ відбувається.
А Зебобік каже, щоб не нагнітали.
І хто тут не наркоман або зрадник?
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01.02.2022 11:41 Ответить
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01.02.2022 11:46 Ответить
Ки та й ці , тайга ваш. Фас! Япона, забирайте Куріли та Сахалін.
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01.02.2022 11:49 Ответить
10000 км это с под Японии весь металлолом перевезли)) а после 20 февраля если полезут, то киздец расее и Япония обустроит острова и покажет крепостным шо надо ходить на унитаз а не на дырку)) и китайцам ляпота появится на карте новая провинция Сибирь))
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01.02.2022 12:32 Ответить
10 000 км, це ще й можна з Камчатки зробити Японський автономний округ. Ще й зостанеться.
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01.02.2022 13:35 Ответить
Китайці молодці, дали команду очистити Схід від москалів, а вони і виконують….

СтарШой сказал… Не рипнуться…
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01.02.2022 11:53 Ответить
запобігання та відсіч 🧐
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01.02.2022 12:03 Ответить
Війна на два фронти - це так обтяжливо! Для москалів. Тільки кацапи можуть з оцим упоратись, якщо китайцю Сибір в одвічну оренду віддати.
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01.02.2022 12:17 Ответить
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01.02.2022 12:29 Ответить
Нравится мне настрой украинцев в последние дни.

"Или нападайте уже, или нах отсюда в свои болота!"

Так и освобождение Донбасса произойдет, дня за два-три. А потом участники будут друг друга спрашивать "А чому ми раніше це не зробили? - Да хз. Сам в шоке."
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01.02.2022 14:22 Ответить
 
 