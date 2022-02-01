Проверка сил России и Беларуси: РФ перебросила войска на 10 тыс. км, задействованы авиаподразделения и воинские части ПВО

Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства были переброшены на расстояние до десяти тысяч километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с решением президентов России и Беларуси проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооружённых сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, "организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Беларуси и России".

Отмечается, что проверка сил Союзного государства проходит в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Беларуси. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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Напомним, ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд сообщила, что РФ планирует увеличить количество военных на белорусско-украинской границе до более 30 тыс.