За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлены 2363 новых случая заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки выявлены 2363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 367 993), зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.
Так, заболели: 1271 женщина в возрасте от 18 до 93 лет, 756 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
Зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510). Среди них: 2 женщины 80 и 83 года, 3 мужчины от 22 до 87 лет.
В больницы столицы госпитализирован 81 больной коронавирусом и 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В то же время 873 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 336 865).
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268).
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Спасибки природе матушке, за законы развития жизни на земле. У сверхагрессивных форм вирусов выживаемость ниже, чем у менее летальных штаммов.
А теперь прикол (НИКАКИХ НАМЕКОВ на некие правила!, случайная выборка попавшая на глаза) - три семьи, все привитые, мужики астрозенекой, жены 1 пфайзер, 2 китайскими мертвецами. Заболели все с одинаковыми симптомами (есть подозрение на смесь короны с гриппом). Положительный ПЦР у жен и отрицательный у мужиков! Случай РЕАЛЬНЫЙ.
А теперь вопрос - куда лазят жены и куда смотрят мужики?
Это так, для разрядки, но этотреальный случай, никакой рекламы, просто так совпало.