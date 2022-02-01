За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлены 2363 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 2363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 367 993), зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели: 1271 женщина в возрасте от 18 до 93 лет, 756 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510). Среди них: 2 женщины 80 и 83 года, 3 мужчины от 22 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализирован 81 больной коронавирусом и 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 873 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 336 865).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268).

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