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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлены 2363 новых случая заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выявлены 2363 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 2363 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 367 993), зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели: 1271 женщина в возрасте от 18 до 93 лет, 756 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 144 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 192 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Зафиксированы 5 летальных случаев от вируса (в общей сложности 8510). Среди них: 2 женщины 80 и 83 года, 3 мужчины от 22 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализирован 81 больной коронавирусом и 180 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 873 человека преодолели коронавирус (в общей сложности 336 865).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (435), Дарницком (375) и Святошинском (268).

Также смотрите: Отличить COVID-19 от ОРВИ можно только с помощью тестирования, – Кузин. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25685) Кличко Виталий (4652) коронавирус (17042)


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Да гонево! Это по одной поликлинике только 2000.
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01.02.2022 12:19 Ответить
Гонево 100500%, единственное, что радует, смертность таки реально упала.
Спасибки природе матушке, за законы развития жизни на земле. У сверхагрессивных форм вирусов выживаемость ниже, чем у менее летальных штаммов.

А теперь прикол (НИКАКИХ НАМЕКОВ на некие правила!, случайная выборка попавшая на глаза) - три семьи, все привитые, мужики астрозенекой, жены 1 пфайзер, 2 китайскими мертвецами. Заболели все с одинаковыми симптомами (есть подозрение на смесь короны с гриппом). Положительный ПЦР у жен и отрицательный у мужиков! Случай РЕАЛЬНЫЙ.

А теперь вопрос - куда лазят жены и куда смотрят мужики?

Это так, для разрядки, но этотреальный случай, никакой рекламы, просто так совпало.
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01.02.2022 13:58 Ответить
 
 