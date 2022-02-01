В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн. ФОТО (обновлено)

Государственное бюро расследований проводит обыски по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в ГБР.

Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

В Бюро пообещали сообщить детали позже.

В пресс-службе ГБР отметили, что осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

"Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад. Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

По заключениям экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен. Кроме того, добавили в ГБР, установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал Решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что ГБР проводит обыски у Коболева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича Кобзаря



