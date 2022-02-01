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Новости
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В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн. ФОТО (обновлено)

Государственное бюро расследований проводит обыски по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в ГБР.

Отмечается, что обыски проводятся у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

В Бюро пообещали сообщить детали позже.

В пресс-службе ГБР отметили, что осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 миллионов куб. м природного газа должностными лицами АО "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз Украины" при соучастии с другими лицами.

"Следствием проверяется информация о правомерности возврата "Нафтогазом Украины" долга коммерческим структурам, возникшего более двадцати лет назад. Руководство НАК "Нафтогаз Украины" по обращению АО "Укртрансгаз" согласовало документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований. Руководствуясь решением руководства государственной компании Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 миллионов куб. м природного газа", - говорится в сообщении.

По заключениям экспертов, сумма подтвержденного ущерба составляет 2 млрд 182 млн гривен. Кроме того, добавили в ГБР, установлено, что руководитель НАК "Нафтогаз Украины" подписал Решение акционера АО "Укртрансгаз" по мировым соглашениям без согласования Наблюдательного Совета НАК "Нафтогаз Украины".

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что ГБР проводит обыски у Коболева.

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В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн 01
В ГБР подтвердили проведение обысков у Коболева по факту незаконного отчуждения в 2020 году газа на 2,2 млрд грн 02

Автор: 

Нафтогаз (3114) обыск (1904) Укртрансгаз (194) Коболев Андрей (459) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+38
и не говори.. бАрыга морду себе нажрал - скоро треснет:
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01.02.2022 12:22 Ответить
+32
Ай-яй-яй. У Фирташа в пользу Украины газ забрали.

Ну так ЗЕ сейчас все возвращает олигархам с лихвой.
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01.02.2022 12:19 Ответить
+27
Иди уже стекломоя глотни или боярки. Чем вы там упоротые Зебабуины убиваетесь.
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01.02.2022 12:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Газанул, так газанул.
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01.02.2022 12:16 Ответить
Маме газа не хватает.
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01.02.2022 12:18 Ответить
На НАРЫ сволоту эту от него ниточки к Барыге потянутся ..
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01.02.2022 12:17 Ответить
Иди уже стекломоя глотни или боярки. Чем вы там упоротые Зебабуины убиваетесь.
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01.02.2022 12:19 Ответить
и не говори.. бАрыга морду себе нажрал - скоро треснет:
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01.02.2022 12:22 Ответить
🤮
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01.02.2022 12:23 Ответить
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01.02.2022 15:09 Ответить
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01.02.2022 15:15 Ответить
это от нервов)))))
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01.02.2022 12:37 Ответить
да и как посмел Коболев отобрать газ у фирташа в пользу Украины, верно?
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01.02.2022 12:23 Ответить
Це як Роттердам+. Постраждали два підприємства Коломойського, інші були у виграші. Але ж зелебобікам достатньо коментаря Натахи Пів-вареника.)
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01.02.2022 12:27 Ответить
Зебіле, поясни чому Нафтогаз при Баризі був суперприбутковим, а при Торчку - суперзбитковим? Доречі, як тільки звільнили злочинця Коболєва, не стало кудись газу. ))
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01.02.2022 12:24 Ответить
"вы нипанимаете, этадругое! коболев крал у каламойскага, фирташа и газпрома и нагло прятал газ в госхранилища Украины!"(с)зебилы
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01.02.2022 12:30 Ответить
Тупость непробиваемая. Прибыль за счёт обдирания населения и ужимания экономики, потому что деньги понесли только в Нефтегаз, это сверхгениально в понимании ботвы.
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01.02.2022 12:59 Ответить
и деньги пропали для закупки газа на зиму, так зелебобики шож натворил такого Коболев шо из плюсов шапито 95 сразу в минуса ушло?
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01.02.2022 13:14 Ответить
Читаючи коменти під твоїм , таке враження що тебе в лайно мокнули 😂😂😂
А твоє мовчання доказує те що тобі це подобається 🙂
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01.02.2022 18:37 Ответить
Ай-яй-яй. У Фирташа в пользу Украины газ забрали.

Ну так ЗЕ сейчас все возвращает олигархам с лихвой.
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01.02.2022 12:19 Ответить
Не даремно Агрохімія літав до Фірташа.
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01.02.2022 12:22 Ответить
АМКУ расследует продажу в 2021 г. Нефтегазом газа по заниженной цене облгазам Фирташа размере 6 млрд. м3 и дочке Нефтегаза ООО "....", т.е. частным лицам, в размере 2.2 млрд. м3. Ботва просто безмозгов.
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01.02.2022 13:20 Ответить
Тот АМКУ, который по указанию ЗЕ Фирташу и Коломою простил штрафы на сотни миллионов долларов?

Ну круто чо.
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01.02.2022 16:48 Ответить
Вот же гады сделали Нафтогаз самым крупным налогоплательщиком страны с рекордной прибылью, Газпром раком поставили и не дали заработать хозяину преЗедента, ну теперь то все норм - 20ярдов убытка, Беня в шоколаде. Зебизяны довольны?
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01.02.2022 12:21 Ответить
Від Зеленського одні проблеми для людейта держави!Питання в тому,що воно саме ніколи не піде з посади,бо нема в нього честі ні на крихту!Сам казав про те,що як не буде справлятися з роботою-сам піде!Не йде,хупца- зрадник!Треба допомогти блазню,бо інакше нам всім буде непереливки!
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01.02.2022 12:36 Ответить
Почекай , ще рано! Ще не всі зроблені разом.
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01.02.2022 12:39 Ответить
Бене подарили просто так миллиарды кубов газа.
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01.02.2022 12:22 Ответить
Чому прото так7 А благодарочка?))
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01.02.2022 12:25 Ответить
Ніхто йому не дарував. Він сам бере все, що захоче. Не для того він посадив у крісло президента України свою мавпочку, щоб ще щось у когось запитувати.
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01.02.2022 12:48 Ответить
И как это на неприкасаемого жулика замахнулись?
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01.02.2022 12:35 Ответить
А в чем жулик?)
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01.02.2022 14:24 Ответить
2020? 😲 А як щодо Порошенка? Якась дата не правильна.
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01.02.2022 12:37 Ответить
Бубочка бореться з за олігархів.
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01.02.2022 12:42 Ответить
и что хотят найти? золотую пыль?
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01.02.2022 13:23 Ответить
Ймовірно Коломойський шукає газ, який начебто повинний бути його. Це моя думка
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01.02.2022 13:52 Ответить
Так а що взагалі то шукають,не зрозуміло, може газ,який вкрали,чи що?
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01.02.2022 14:09 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27928562.html Ну не у Фирташа же обыски проводить
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01.02.2022 14:19 Ответить
Напоминаю что ДБР это карманная структура офиса Президента.

Фирташ и Ермак:

1) Свалили менеджмент в Нафтогазе (который вытащил $5,5 млрд из Газпрома) и поставили ручного Витренко.

2) Выдавили Наб.совет из Нафтогаза

Витренко, в свою очередь:

3) Похоронил рынок газа

4) и заключил контракты с белорусскими компаниями которые находятся под санкциями.

Все это кажется удивительным, если не принимать один факт: Ермак - российский шпион. Его цель не просто разворовывать Украину и договариваться с олигархами. Его цель - МАКСИМАЛЬНО демонстративно кидать запад.

У Ермака друзья это Фирташ и Лукашенко. А недруги - западные компании и менеджмент Нафтогаза который ***шил Газпром.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3137258929821944&id=100006136038244 Mark Savchuk
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01.02.2022 14:20 Ответить
Свалили? Это как? Назначив бывшего коммерческого при Коболеве, который как раз и отвечал за увеличение добычи газа, на которые выделили 140 млрд, Главою Нафтогаза?
Вот только тогда добыча газа госкомпанией почему-то упала, а не увеличилась.
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01.02.2022 16:03 Ответить
Про ЗЕлупу Янелоха та д*Єрмака все вірно, але тобі самому від цієї фрази про Кобєльова "(который вытащил $5,5 млрд из Газпрома)" не смішно?
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01.02.2022 16:04 Ответить
Коболев Порошенки выплатил себе выходное пособие

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01.02.2022 14:48 Ответить
Арестовать все имущество и все счета и все конфисковать в казну Украины, откуда все украдено было! Это топ коррупционер и он должен получить топ срок в тюрьму строгого режима!!!
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01.02.2022 15:44 Ответить
А потом казну раздать правильным людям.
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01.02.2022 16:05 Ответить
Всьо взять і раздєліть, вірно Шаріков?
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01.02.2022 20:18 Ответить
Кому як, а мені до колік в животі смішно, як порохатиші натужно намагаються зробити з пдрс*са Кобельова милого руденького няшку.
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01.02.2022 15:59 Ответить
Сява, а як ти визначаєш порохобот чи зелебот чи ще якийсь бот? серцем чуєш? А Українобот у тебе є поняття? ти чьїх будеш?
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01.02.2022 20:20 Ответить
Після Труби і останнього призначення керівника ДБР сприймається як проститутка за викликом клоунів. Крім того ДБР за визначенням повинна займатися вищими посадовими особами державних органів, а не акціонерного товариства Нафтогаз. Десь там Бєня повинен з'явитися
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01.02.2022 20:16 Ответить
Интересно получается, жулька, как всегда намухлевала с газом в 2009 году, а Коболев виноват, что разгреб ее дерьмо????
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02.02.2022 00:44 Ответить
Шукали у Коболєва газ? Так він вже у друга зелі на прізвисько Бєня.
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02.02.2022 14:52 Ответить
 
 