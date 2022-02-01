РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5868 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 281 13

Двое "двухсотых", один "трехсотый": армия РФ на Донбассе несет потери из-за неуставных отношений, - разведка

Двое

Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в фейсбук.

Так, по данным украинской разведки, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцированию ответного огня.

Вместе с тем, как отмечают в ГУР, содержание командованием противника личного состава в постоянной напряженной обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск.

"Как следствие, за прошедшие сутки в результате неуставных взаимоотношений погибли два и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы не самостоятельны. За нами стоят другие страны", - донецкий террорист Басурин. ВИДЕО

Двое двухсотых, один трехсотый: армия РФ на Донбассе несет потери из-за неуставных отношений, - разведка 01

Автор: 

армия РФ (19691) разведка (4194) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Гораздо приятнее было бы читать о том что эти скоты несут потери в результате наших ну хотя бы ответных ударов....
показать весь комментарий
01.02.2022 12:21 Ответить
+9
Не сильно радійте - у нас відродилась при зелених таж фігня. Коли совки при владі - повертається все на кацапсткі рейки. Це я про кейс у Дніпрі.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:29 Ответить
+7
Мабуть гарячий хлопець із Чечні задвохсотил, пердолячі в дупу, двох мокшів і сам так натер собі цюцюрку, шо потрапив у "трьохсоті"
показать весь комментарий
01.02.2022 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гораздо приятнее было бы читать о том что эти скоты несут потери в результате наших ну хотя бы ответных ударов....
показать весь комментарий
01.02.2022 12:21 Ответить
Та нічьо-баби іщьо наражают...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:23 Ответить
В них вже не так і норожають, бо іхні баби з дитинства ходять взимку в неопалюванних туалет на шкільному подвірїі, застужають собі придатки яєчників и в підсумку не можуть завагітніти.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:29 Ответить
А в 20-ті роки xx ст. Ходили в опалювальні приміщення? . Що під час війни цю фразу м'ясник жуков сказав.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:45 Ответить
Дааа ,минус миллион ватников за год это круто ,неужели это мы утилизировали столько ихтамнетов ..
показать весь комментарий
01.02.2022 12:23 Ответить
Мабуть гарячий хлопець із Чечні задвохсотил, пердолячі в дупу, двох мокшів і сам так натер собі цюцюрку, шо потрапив у "трьохсоті"
показать весь комментарий
01.02.2022 12:25 Ответить
Не сильно радійте - у нас відродилась при зелених таж фігня. Коли совки при владі - повертається все на кацапсткі рейки. Це я про кейс у Дніпрі.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:29 Ответить
нестатутні відносини це секс зі шваброю
показать весь комментарий
01.02.2022 12:35 Ответить
А в нас краще? Минулого тижня Південмаш
показать весь комментарий
01.02.2022 12:43 Ответить
Надеюсь "неуставные взаимоотношения" имеют калибр 12,7 мм. (made in USA)
показать весь комментарий
01.02.2022 12:48 Ответить
Яка сумна новина
показать весь комментарий
01.02.2022 13:08 Ответить
...где победа ?у нас из за неуставных отношений 5 двухсотых и 5 трех сотых..
показать весь комментарий
01.02.2022 13:11 Ответить
Кожен здохлий російський фашист - це ще один малесенький крок до МИРУ .
показать весь комментарий
01.02.2022 13:32 Ответить
 
 