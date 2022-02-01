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"Батькивщина" осудила попытку узурпации власти в Киеве: "Увольнение глав РГА по представлению Кабмина – наступление на самоуправление"

Партия "Батькивщина" считает назначение и увольнение глав РГА в столице по представлению Кабмина наступлением на местное самоуправление и попыткой узурпации власти. "Батькивщина" призвала все демократические силы в Киевсовете поддержать проекты решений, зарегистрированные мэром столицы Виталием Кличко, чтобы не допустить разбалансировки системы управления столицей.

 Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Управлять Киевом должна только громада столицы, которая избирает своих представителей в органы местного самоуправления. Лишение избранного людьми мэра столицы полномочий – это нарушение Конституции и путь к узурпации власти. "Батькивщина" уверена, что разбалансирование системы управления столицей в условиях возможной российской агрессии может стать серьезной угрозой для страны. В частности, сорвать подготовку территориальной обороны Киева", – говорится в заявлении.

Как отмечают в партии, на прошлой неделе Кабинет министров изменил порядок представления на назначение и увольнение глав райгосадминистраций в Киеве.

Если раньше эти полномочия были возложены на главу КГГА, который одновременно является избранным киевлянами мэром, то теперь правительство перебрало их на себя при условии, что 80% полномочий РГА делегированы Киевсоветом и принадлежат к сфере местного самоуправления.

В "Батькивщине" поддерживают проекты решений Киевсовета, зарегистрированные лидером "УДАРа", мэром столицы Виталием Кличко, чтобы противодействовать попыткам узурпации власти. В частности, "Об отмене решения Киевсовета о передаче полномочий местного самоуправления в РГА", "О создании департаментов районов в структуре КГГА, чтобы органом их управления стал исполком Киевсовета", "О проведении выборов в районные советы, чтобы реализовать право киевлян на местное самоуправление в полном объеме".

"Призываем все демократические силы в Киевсовете поддержать эти проекты решений, чтобы не допустить разбалансировку системы управления столицей. Киевом должна руководить громада через своих представителей, а не чиновники!", - подчеркивают в "Батькивщине".

Читайте: Зеленский уволил глав трех райгосадминистраций в Киеве

Автор: 

Кабмин (14034) Киев (25685) РГА (252) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+5
На відміну від Кондитера , "Батьківщина" ніколи не голосувала а ні за "особливий стастус" , а ні за "Мінськ-1...2" й завжди називала "Мінські угоди" щось на кшалт "Мюнхенських" .
Й тим більш в часи панування банди Ібуковича жодного дня з ними не співпрацювала . Й не була міністром по головному дерібану в уряді Пахла ...
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01.02.2022 13:46 Ответить
+3
И ещё от зеленоупоротых.
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01.02.2022 13:11 Ответить
+2
Як це Бутусов дозволив поставити новину від єдиної УКРАЇНСЬКОЇ та ПРОУКРАЇНСЬКОЇ партії ВО Батьківщина. )))
А відповідно і від Юлії Тимошенко.
На сайті повинні бути новини тільки від кремлівського холуя Порошенка! Тільки вони!
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01.02.2022 13:02 Ответить
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Величезна проблема в тому що в багатьох борцунів Україна- вже не батьківщина...
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01.02.2022 12:41 Ответить
Партія "Батьківщина" вважає призначення і звільнення голів РДА у столиці за поданням Кабміну наступом на місцеве самоврядування Джерело: https://censor.net/ua/n3313396

У статті мабуть усе заплутали. РДА - це районні державні адміністрації. Якщо читати буквально, їх ліквідація ніяк не впливає на самоврядування, бо у місцевих громад повинні бути виконавчі органи.
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01.02.2022 12:56 Ответить
Кабінет міністрів змінив порядок подання на призначення і звільнення голів райдержадміністрацій у Києві. Джерело:

Наскільки я зрозумів, то у мера Києва забрали повноваження призначати голів РДА і привласнили їх собі.
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01.02.2022 14:27 Ответить
Так... в Україні, зусиллями Зєлі йде розширення САМОврядування, чи САМОдержавства?
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01.02.2022 14:52 Ответить
Як це Бутусов дозволив поставити новину від єдиної УКРАЇНСЬКОЇ та ПРОУКРАЇНСЬКОЇ партії ВО Батьківщина. )))
А відповідно і від Юлії Тимошенко.
На сайті повинні бути новини тільки від кремлівського холуя Порошенка! Тільки вони!
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01.02.2022 13:02 Ответить
И ещё от зеленоупоротых.
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01.02.2022 13:11 Ответить
А хіба редакція Цензор-нету з"їхала з Турівської ?!

Так я знаю , що можливо відповісти , мовляв Бутусов довгий час товаришує з Турчиновим й це з того часу єдина адреса у Батьківщини й у Цензора ...
Але згадаємо, що відносини Турчинова з ЮВТ це табу для самої Юлі -- дуже боляча тема .
А самому Турчинову нема що казати , бо пішов у крен до Арсенія він саме , коли Юля була за гратами ...
А що до Юрія - він інша людина , він не політик , він журналіст . Й на відміну від Турчинова , який вже від Арсенія пійшов до Пєті , Юрій ніколи й жодного доброго слова не казав за Кондитера .
Хоч й товариш , але інша людина !
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01.02.2022 13:31 Ответить
Але чомусь Бутусов банив мене тут вже 327 разів, коли я пішу, хто такий цей Пеця і коли ставлю фотожаби на нього...))
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01.02.2022 15:36 Ответить
О!!!! раздался голос с унитаза от воной. Ну да, это сейчас в аккурат самая страшная проблема в стране. А армия рашки на границе- все ок значит? Молчит крыса беня-хуйловская. Видать тоже ждет пуйла, барыня лягли и просют
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01.02.2022 13:14 Ответить
На відміну від Кондитера , "Батьківщина" ніколи не голосувала а ні за "особливий стастус" , а ні за "Мінськ-1...2" й завжди називала "Мінські угоди" щось на кшалт "Мюнхенських" .
Й тим більш в часи панування банди Ібуковича жодного дня з ними не співпрацювала . Й не була міністром по головному дерібану в уряді Пахла ...
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01.02.2022 13:46 Ответить
Зате як з ****** та Медведчуком спільну мову находила
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01.02.2022 16:51 Ответить
Бидлячі чутки я не обговорюю . Продовжуй ретрнаслювати флуд тоговок сємками з Трієщини й буде тобі й їм щасття .
А з ****** набагато більше спілкується Байден , а раніше Меркель майже 20 років й продовжують у будуть продовжувати . Вже не з прем"єром середнього віку й протеже Єгора Гайдара . Зі старим вбивцєю як мінімум 20 тисяч українців . Кривавим довічним диктатором . До 2014 року й Макаревич ходив в Кремлін на зустрічи . А зараз це лютий ворого ***** .

Я ж не дивлюсь на то як щось виглядає зовне . Я дивлюсь у сутність й наслідки .

Нема наслідків - то й не було "спільної мови" . Йще наслідки -- на ********** проти Юлі значна більшість негативних "хфільмів" було знято , ніж про будь кого іншого з України .
Й "абнімає й цєлую" ніхто не чув після цієї "спільної мови" .
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01.02.2022 17:30 Ответить
Авжеж і Медведчук тоді харошій був....

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01.02.2022 20:05 Ответить
Ну що залишається убогим ? Що крім фотошопу ?!

Але без усякого фотошопу , півторюю по справах й вчинках , ніколи не було "цілую й обмнімаю" , хоча півторюю - ***** тоді був лише прем"єром , а не серійним вбивцею й заграбноком , як в часи "цілую й обнімаю" .
А з Мертветчуком ЮВТ ніколи , півторюю ніколи не була в одній партії , й це знов таки - Порошенко в 1998 році був співзасновників СДПУо , не пересічним діячем , а разом з Мертветчуком заснували це лайно .
Крім того - один з найяскравійших епізодів цих років була відверта війна "Батьківщини" саме з СДПУо -- з Суркісом й Мертветчуком бо саме тоді Юля була ключовою особою акції "Україна без Кучмо" . А саме Мертветчук й його утворення було головним авангардом по захисту Кучми .
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01.02.2022 20:44 Ответить
Ну що залишається убогим ? Що крім цитування плівок відверто агента ФСБ на якого штати офіційно наклали санкції ?!

Лікуйся, хворе

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01.02.2022 21:28 Ответить
Послухай , дядечку , ну не требо тут лігбезів . Я тобі без усякого цитатника розповім ту 18-22 річну історію , як й кожний місяць Помаранчьового Майдану . Навід інсайд росповім , що казав тоді натовп на Інститутцькій , та Хрещатику . Не було тоді йще "любих друзів" як лайки такої . Це називалось "олігархічним оточенням Ющенка" й згадувалося виключно як негативну складову . Партією міліонерів : Порошенко , Жванія , Мартиненко , Черновецький й тощо ...
Я згадав 1998 рік виключно в контексті , що Порох з Пахлом та Мертветчуком (та його людьми) не один раз був партнером , але коли Юлю з Юрою посадили саме тоді став знов таки на бік донецької зграї . Не простим був міністром якоїсь там соцполітики - ні ... цілої економіки .

А Юлі й не потрібно було "розходитись в поглядах" з цією бандою , бо ніколи жодної дії не було суспільної з цією бандой -- знов таки ... на відміну від Порошенка .

Підкреслюю особисто , я констатую історичні факти й події , а Ви підсовуєте постійно якийсь чи то фотошоп , чи то О(дна)Б(аба)К(азала) .
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01.02.2022 22:49 Ответить
Й на прикінець -- дуже сумно , що Ви не згалали мою улюбленну тему ... про ширку т.з. "ПРиБЮТ" .
Це темка делюкс . Омріянна гепотетична полюційна хреновина , того , що нібито "знайшли" , нібито десь між купою страусиного лайна й золотим батоно-унітазом .
Тема , після якої усі пригоди Барона Мюнхаузена здаються творами соцріалізму ... про то як токар 6-го розряду покохав слюсарку 3-го розряду й витягнув її за волосся з черги на коперативне житло й разом вони народжали цілий виводок єнакієвської гопоти !
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01.02.2022 23:00 Ответить
Нащо мені скільки твоїх фантазій? Згадай краще за Лазаренка.
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02.02.2022 05:02 Ответить
Йой , дядечко ... Йще одна улюбленна й омріянна тема ...

Хоча дуже несвіжа -- вона настільки антикварна , що протухла наскрізь .

Й навіть поєтесса усіх торгівок сємками від Петрівки до Півновки , вона же адвокатесса Фірташки й Пінчушки одночастно "Інка з ринка" вже не згадує . Бо "35 років тому" це вирок для інтелекта того , хто це згадує .

Але дуже хоцеця продовжити цю комедну тему .

Адже ж , що ми маємо в дебиті ?

Йой , йще в 2002 році суд одного з штатів США своєю спеціально постановою заборонив будь яким чином згадувати тему будь яким чином Тимошенко з Лазаренком разом . Сторона Тимошенко вимагала кваліфікувати ЮВТ як одну жертв діяльнсті Лазаренка й штатівский суд задовільнив цю вимогу .
Але до грошових компенсацій йще було зарано .

А ось вже досудове рішення від 2020 року -- 4 ляма баксоїдів особистої компесацію ЮВТ від групи Манафорда . Причому , спарава йшла про не тільки про ділову репутацію але й людську гідніть . Й в цьому зв"язку доказами було рішення суду від 2002 року й часті згадки Манафордом ЮВТ в контексті з засудженним в США Лазаренко .
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02.02.2022 12:54 Ответить
Гарно співаєш.
Але тут краще
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02.02.2022 16:52 Ответить
Бутусов цим особисто не займається , для цього в його є адміни - він вгагалом тут буває ситуативно . Я навіть не впевненний , що й Буткевич цим особисто займається . Раніше (років так 10 тому) Бутусов десь так в 2-3 ночи спілкувався з форум"янами раз на добу . Але не бачив ранійше 2х ночі . Тоді не було "передка" . Зараз він зайнята людина ...

Мене теж банять . Вони самі вже давно не шукають "порушників" . Виключно якщо хтось скаржиться .
Ось й рівняйте . У Юлі нема грошей , часу й бажання навіть на особистий партійний стрім . Ніколи не було свого медіа . А Пєтя тримає тисячний загін ботів й напівботів . Вони скаржаться , коли знаходять формальний привід когось з опонентів Кондитера забанити . Й не один а кілька зразу .
Кажуть , що Пєтя дуже великий скнара . Але як до мене - він марнотратник , якщо підтримає такий гурт троглодитів . В його вже 2 субсидійних канали , а він йще плюси спробував захопити . Й тисячи , десятки тисяч ботів .

Не приймайте глибоко до сердця -- ці адміни просто працюють по законах математичної статистики . Хто більше скаржиться - той й отрумує . Навіщо їм цей геморой зі скаргами ?! Тому перевіряють формально .

Йще один ньюанс -- хто завжди працює в адмінах ? Молодь . А Юля вона для зрілих людей . Людей з життєвим досвітом . Або хоча хто пом"ятає відомий виступ А. Зінченка . Хто пом"ятає Помаранчєвий майдан , коли йще в 2004 році усі казали про недоліки Ющенка , це його оточення й особливо колишній регіонал дехто Петро П...
Одна моя знайома шляхетна пані тоді йще пішака під стіл ходила , а зараз вже кандидат наук й прихильниця (щира) Пєті .
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01.02.2022 17:01 Ответить
 
 