"Батькивщина" осудила попытку узурпации власти в Киеве: "Увольнение глав РГА по представлению Кабмина – наступление на самоуправление"

Партия "Батькивщина" считает назначение и увольнение глав РГА в столице по представлению Кабмина наступлением на местное самоуправление и попыткой узурпации власти. "Батькивщина" призвала все демократические силы в Киевсовете поддержать проекты решений, зарегистрированные мэром столицы Виталием Кличко, чтобы не допустить разбалансировки системы управления столицей.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Управлять Киевом должна только громада столицы, которая избирает своих представителей в органы местного самоуправления. Лишение избранного людьми мэра столицы полномочий – это нарушение Конституции и путь к узурпации власти. "Батькивщина" уверена, что разбалансирование системы управления столицей в условиях возможной российской агрессии может стать серьезной угрозой для страны. В частности, сорвать подготовку территориальной обороны Киева", – говорится в заявлении.

Как отмечают в партии, на прошлой неделе Кабинет министров изменил порядок представления на назначение и увольнение глав райгосадминистраций в Киеве.

Если раньше эти полномочия были возложены на главу КГГА, который одновременно является избранным киевлянами мэром, то теперь правительство перебрало их на себя при условии, что 80% полномочий РГА делегированы Киевсоветом и принадлежат к сфере местного самоуправления.

В "Батькивщине" поддерживают проекты решений Киевсовета, зарегистрированные лидером "УДАРа", мэром столицы Виталием Кличко, чтобы противодействовать попыткам узурпации власти. В частности, "Об отмене решения Киевсовета о передаче полномочий местного самоуправления в РГА", "О создании департаментов районов в структуре КГГА, чтобы органом их управления стал исполком Киевсовета", "О проведении выборов в районные советы, чтобы реализовать право киевлян на местное самоуправление в полном объеме".

"Призываем все демократические силы в Киевсовете поддержать эти проекты решений, чтобы не допустить разбалансировку системы управления столицей. Киевом должна руководить громада через своих представителей, а не чиновники!", - подчеркивают в "Батькивщине".

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