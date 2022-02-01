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Порошенко призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах

Порошенко призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, призвал увеличить финансирование армии на деле, а не на словах. Он также отметил, что бездействие парламента сейчас недопустимо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Увеличение численности - это не "видосик" президента с указом. Это полномочия Верховной Рады. И перед тем, как увеличивать на 100 тысяч, обеспечьте денежным, военным, пищевым, вещевым обеспечением действующую армию. Поставьте 25 тысяч военнослужащим и 50 тысяч тем, кто на фронте. Поставьте наш проект бюджета, поддержите его. Недопустимо бездействие парламента", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что Путин добился обратного эффекта от наращивания войск вблизи границ Украины. Порошенко констатировал – эта угроза привела к укреплению проукраинской коалиции. И задача власти – не разрушать ее безответственной риторикой.

"Концентрацией войск Путин достиг обратного. Он хотел напугать мир и напугать нас, а вместо этого угроза полномасштабного вторжения московских орд в Украину мобилизовала наших друзей и весь мир на беспрецедентное увеличение помощи Украине. В том числе и помощи военной. Но я подчеркиваю – что это произошло не благодаря, а вопреки украинским властям", – констатирует Порошенко.

"Наши западные партнеры пока через СМИ все чаще задаются вопросом: а для чего поставлять Украине оружие, если ее руководство публично отрицает агрессивные намерения Путина и не прилагает усилий по усилению армии", – констатирует пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины: создадут 20 дополнительных бригад ВСУ и увеличат численность войска на 100 тыс. человек

"Многие из нас в эти дни испытывали "испанский стыд". И да простит меня Испания, она здесь не при чем. В данном случае изречение следует понимать, что накосячил Офис Президента, а краснеем все мы – украинцы", – отмечает Порошенко.

"Европейская Солидарность" еще с ноября требовала от Зеленского созвать Совбез ООН. Вчера это заседание состоялось, но не по требованию Киева, а по требованию наших партнеров Соединенных Штатов. И вот момент позора, когда представитель России козыри наших союзников кроет цитатами Зеленского и его министров, якобы никакой усугубленной опасности и угрозы со стороны России нет", – отмечает лидер партии.

"Весь мир был в шоке от пресс-конференции Зеленского зарубежным СМИ, кроме Патрушева, который его похвалил. Зеленскому не дано понять, что мощная поддержка международных партнеров – залог победы над агрессором. Мы должны выступать единым фронтом с западом, внутри Украины, и сами усиливать армию Украины", – подчеркивает Порошенко.

Автор: 

ВР (29285) Порошенко Петр (19618) финансирование (1809) ВСУ (6695) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+18
Не є прихильником Порошенко і ніколи ним не був.
Але сьогодні він говорить і робить те, що потрібно говорити і робити політичним лідерам в Україні.
Респект!
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01.02.2022 12:54 Ответить
+16
То ж і я кажу зебілам - мені з Порохом по путі, а вони - парахобот, парахабот.)
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01.02.2022 12:57 Ответить
+15
Може Зе-зедент хоч копійчину кине з своїх? Наприклад, з тих що разом з Коломойським вкрав з Привату, і на офшорах сховав?
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01.02.2022 13:17 Ответить
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Від кожного правдивого слова Гетьмана, Найвєлічайший міняє зразу два памперса і телефонує в ДБР, щоб ті його заспокоїли.
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01.02.2022 15:21 Ответить
ЧОГОЖ НЕ ПІДІЙМАВ? ЛИШЕ ТРЕНДИТЬ
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01.02.2022 15:29 Ответить
Бувши президентом України Порошенко посивів, влізши в крісло президента зеЛох наїв харю.
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01.02.2022 16:42 Ответить
Воно ж трутень ніхріна не робить.
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01.02.2022 18:44 Ответить
зелебобики чего вы разтявкались? вы не хотите чтобы ВСУ вас достойно защищали, нет? ну, тогда будете кормить армию оккупанта, и они уж точно не будут спрашивать вашего мнения(смотрим на Крым и Донбасс), руSSо-мародеры заберут все что им понравится, включая и ваши жизни тоже.
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01.02.2022 18:59 Ответить
А достойно защищать Родину моно только за деньги?
Как и всегда занимается разрушением Украины,если кто не понял,то все его деяния направлены были на разрушение нашего государства под видом патриотизма.Тем же самым занимается и сейчас.
А военные действительно должны получать достойную зарплату,как и пенсионеры пенсию и миллионы украинцев зарплату.
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12.02.2022 11:22 Ответить
а комментарии свои ты пишешь за ЗЕленые деньги, или просто дурак по жизни?
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12.02.2022 11:34 Ответить
Ой, козак! Ну, козак! Прям, всем хорош козак Петро Порохатый: и баблища набатовал немеряно, и цельный выводок Лондонских патриотов на свет Божий вылупил, и сверхбольшие леденцы "Рошен" с увеличенным содержанием ферментированного гавнища повышенной вонючести для порохоботов на палочки насаживает. Ну просто светоч Украинской демократии - Сывочолый ГетЬман - никак не меньше. А рейтинг Порохатого среди меня не растЁть, хоть ты тресни. Вот что мне ещё не хватает? А не буду голосовать за Порохатого и всё тут
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02.02.2022 08:31 Ответить
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