Миссия Литвы начала работу в Украине: оценит потребности страны в дополнительной помощи на фоне агрессии РФ

31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщается на сайте литовского правительства, пишет "Европейская правда".

Миссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас.

В ее состав входят представители аппарата правительства, министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями украинских учреждений, оценит потребности Украины в помощи в разных областях и согласует механизмы оказания помощи.

Планируется, что миссия проработает в Украине около месяца.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

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