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Миссия Литвы начала работу в Украине: оценит потребности страны в дополнительной помощи на фоне агрессии РФ

Миссия Литвы начала работу в Украине: оценит потребности страны в дополнительной помощи на фоне агрессии РФ

31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщается на сайте литовского правительства, пишет "Европейская правда".

Миссию возглавляет представитель Министерства иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Йонас Даниляускас.

В ее состав входят представители аппарата правительства, министерств национальной обороны, энергетики, внутренних дел, здравоохранения, социальной безопасности и труда.

Во время пребывания в Украине миссия встретится с представителями украинских учреждений, оценит потребности Украины в помощи в разных областях и согласует механизмы оказания помощи.

Планируется, что миссия проработает в Украине около месяца.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Также читайте: Страны Балтии предоставят Украине противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, - заявление министров обороны

Автор: 

Литва (2504) помощь (7879) россия (96200)


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Топ комментарии
+11
Литовським браттям-черговий респект...
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01.02.2022 13:07 Ответить
+7
Украине просто повезло что президентом летом 2014 годв стал Порошенко...,Даля Грибаускайте.президент Литвы...
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01.02.2022 13:23 Ответить
+5
Хо-Ро-Шо , будем благодарны любой помощи ..
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01.02.2022 13:08 Ответить
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Литовським браттям-черговий респект...
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01.02.2022 13:07 Ответить
Хо-Ро-Шо , будем благодарны любой помощи ..
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01.02.2022 13:08 Ответить
Дякуємо
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01.02.2022 13:12 Ответить
Лучшая помощь - санкции против Зеленского и слуг народа.
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01.02.2022 13:16 Ответить
стоп наркотик
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01.02.2022 13:21 Ответить
незя на других перекладывать свою работу - если и в следующий раз проголосуют так же - значит как и сейчас - мы все этого заслуживаем (конечно это мое личное мнение)
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01.02.2022 13:22 Ответить
Дебилов хватит, проголосуют.
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01.02.2022 13:29 Ответить
Дякуємо, брати.
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01.02.2022 13:21 Ответить
Украине просто повезло что президентом летом 2014 годв стал Порошенко...,Даля Грибаускайте.президент Литвы...
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01.02.2022 13:23 Ответить
 
 