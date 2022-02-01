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Постановление об отсрочке штрафов для ФОПов сняли из-за отсутствия голосов, - Корниенко

Постановление об отсрочке штрафов для ФОПов сняли из-за отсутствия голосов, - Корниенко

Постановление об отсрочке штрафов для ФОПов, которое депутаты обещали наработать и принять, не внесли в повестку дня Верховной Рады из-за отсутствия голосов.

Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.

Он также отметил, что парламентарии найдут альтернативное решение.

"Насколько я понимаю, монобольшинство предложило компромисс по штрафам, но не все фракции поддержали голосование по процедуре "эд хок". Потому что кроме "эд хока" надо еще голоса. В зале около 180-190 голосов коалиции... Где искать из них 226, пусть мне объяснит оппозиция, которая рассказывает, что монобольшинство развалилось.... Но и в их фракциях тоже есть проблемы, поскольку многие депутаты болеют", - сказал Корниенко.

26 января представители депутатских фракций и групп Верховной Рады договорились о создании постановления об отсрочке штрафов для физических лиц-предпринимателей за несвоевременную установку кассовых аппаратов. Документ должны были рассмотреть сегодня, 1 февраля.

Также смотрите: Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Уже несколько недель под зданием Верховной Рады в Киеве проходит митинг предпринимателей. Они требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов для отдельных групп предпринимателей, которое вступило в силу в этом году. Поначалу митинг был мирным, однако 27 января, когда нардепы завершали пленарную работу, начались стычки. Протестующие пытались штурмовать парламент, силовики сопротивлялись. В результате столкновений 18 правоохранителей получили телесные повреждения, в частности переломы, черепно-мозговые травмы и химические ожоги глаз. Что касается участников акции, то известно о трех людях, которые обратились за медицинской помощью. Одна из женщин, находившаяся в толпе митингующих, получила перелом предплечья и трех ребер.

Самых активных нарушителей – 63 человека – задержали. Из них ФОП оказались 38 человек, еще пятеро были ими, но прекратили деятельность, другие предпринимателями не были. Всех задержанных сразу же отпустили.

28 января под парламентом установили железное ограждение, чтобы митингующие не смогли добраться до Мариинского дворца, где проходили мероприятия с участием президента Зеленского. Также было перекрыто движение у Министерства здравоохранения.

Сегодня, 1 февраля, в правительственном квартале ужесточили меры безопасности за выступления Зеленского в Раде.

Автор: 

ВР (29285) предприниматели (1234) Слуга народа (2636) Корниенко Александр (658) ФОП (34)


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Топ комментарии
+15
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01.02.2022 13:56 Ответить
+13
И ни какой не позор. Этих ФОПов Зеленский ещё в 2019 году предупреждал - думайТЕ. Не думали - жриТЕ.
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01.02.2022 13:39 Ответить
+9
Радуйтесь, ФОПи! Радуйтесь, пенси! Радуйся вся зелена порода! Настала вам від грошей свобода!!! Тепер ви будете вільні, як вітер, який буде уляти не лише у ваших головах, але й у кишенях і холодильниках! Вас має тішити той факт, що забрати у вас таки нічого не зможуть окрім ваших кайданів! (це я трохи від комуністів розичив). Зєлєнскій вважає, що вам вистачить і шоу з Порошенком, або якщо не в горить - то з Коболєвим і трьома та и депутатами. І Зєлєнскій правий! Зєбаньки, навіщо вам гроші????
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01.02.2022 13:45 Ответить
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Позор !
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01.02.2022 13:13 Ответить
И ни какой не позор. Этих ФОПов Зеленский ещё в 2019 году предупреждал - думайТЕ. Не думали - жриТЕ.
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01.02.2022 13:39 Ответить
"Лохов не кинуть - себя не уважать" (С) Папа Беня и его зеленый холуй.
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01.02.2022 13:55 Ответить
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01.02.2022 13:56 Ответить
Ничаго-ничаго, это для ума. дУМать. Помните?
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01.02.2022 13:18 Ответить
Был год даже больше
Чтобы подготовиться к работе с кассами
Думали --пронесет как в прошлом году
Главное можно будет вернуть /хороший товар/
А так подсунут брак и потом не узнают покупателя
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01.02.2022 13:21 Ответить
Дурницi.
Чек, надрукований РКА та виписаний "вiд руки", мають однакову силу.
Iнша рiч, якщо ви не вимагаєте того чеку, але то вже iнша справа - то вже ваш "косяк"
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01.02.2022 13:36 Ответить
шо значит "нэ вымагаетэ"? А разве продавец не обязан выдавать чек, требует того покупатель или нет?
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01.02.2022 14:00 Ответить
а ты дятел подумал что зеленожопые кретины переживают за твой чек и твои права? )))) ППЦ, вас надо реально кастрировать. они начали загонять всех на общую систему. с 22 года 3 группу, потом остальных. причем не утверждаю что это плохо, просто у баранов сознание перевернуто с ног на голову.
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01.02.2022 14:24 Ответить
Дятел - это твой папа, что презервативом не пользовался
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01.02.2022 14:26 Ответить
То ви не менi, то ви Яреську розповiдайте - то в нього "хтось/щось пiдсовуэ" без чеку
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01.02.2022 14:27 Ответить
Тролляка подоляка
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01.02.2022 13:42 Ответить
Что значит отсрочка? Ввалите им по полной. Пущай ЖРУТ, что наголосовали.
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01.02.2022 13:36 Ответить
солдат ФОП не обидит или заплатит больше это как минимум))
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01.02.2022 13:40 Ответить
А в чём я не прав? В том, что они вот это наголосовали в 2019 году и посадили нам это говно на шею? Так пойдут пускай и уберут то, что навалили в нашем доме. А мне, на мороженную скумбрию даже по 10 гр. за 1 кило хватит. Она же сейчас по 8.
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01.02.2022 13:46 Ответить
нельзя бить лежачего - а все должны обесцениться для не повторения - союзники нужны - надо протянуть руку помощи сейчас - так будет правельно по человечески и полезно для дело
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01.02.2022 13:50 Ответить
С дураками так не работает. Это как с собакой Павлова, нужно больше бить током только тогда рефлекс выработается
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01.02.2022 13:54 Ответить
Какие же они лежачие? Они электорат Зеленского и Слуг народа. Их избранники у власти. При чём власть у них полная и невиданная доселе. Они НА КОНЕ! А зедолбни мне не союзники и руки я им не только не протяну но и при встрече не подам.
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01.02.2022 13:57 Ответить
я вам как офицер говорю - для достижения цели все средства хороши - нам для победы надо их голоса - все понятно?))))
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01.02.2022 14:09 Ответить
И я вам, как офицер, отвечу - руки предателю не подавал и подавать не собираюсь. Брезгую. Предавший раз - предаст и второй раз.
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01.02.2022 14:16 Ответить
предатели это когда другая страна - а тут - наивные и доверчивые ,таких большинство это и есть демократия - когда англичане не выбрали после войны Черчеля - они ведь не предатели были - просто ошиблись ,а потом исправили
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01.02.2022 14:21 Ответить
Не понял, они, что, иностранцы? Граждане другого государства? Да вы, батенька, уж не белены ли с утра откушали? И не наивные они, а шариковы возжаждавшие халявы. Ну, если не шариковы то лохи. А ежели они лохи то какие же это предприниматели, что развесили уши и клюнули на лживые, рассчитанные на умственно недоразвитых, обещания этого фигляра? И вы так хорошо заметили, что англичане не выбрали ПОСЛЕ войны Черчеля. А они ВО ВРЕМЯ войн6ы выбрали лживого, злобного, злопамятного, пророссийского вора-членограя. Это ли не предательство?
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01.02.2022 17:09 Ответить
И ежели они ОШИБЛИСЬ, как вы их тут выгораживаете, то пускай пойдут и ИСПРАВЯТ свою ошибку.
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01.02.2022 17:10 Ответить
Какого только бреда не прочитаешь от "специалистов - государственников". Завтра вы можете оказаться на месте ФОПов. (не зарекайтесь) И тогда, действительно разобравшись в сути вопроса - вы поймете что такое хорошо и что такое плохо..
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01.02.2022 13:38 Ответить
Ватники никогда не станут ФОП для них диван дорог !
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01.02.2022 13:43 Ответить
Та крепите этих барыг по полной!!!а то они себя работниками возомнили.не нравиться?на завод,дворником грузчиком, асфальт ложат пусть!
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01.02.2022 13:39 Ответить
васька а ты обратно в социализм захотел - или просто не хватает знаний шоб понять - шо таки происходит?)))
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01.02.2022 13:42 Ответить
Уважаемый,здесь все понятно,просто денег жалко.хочеться всегда больше! ответьте на один вопрос,почему работяга платит 20%с зарплаты,а барыга нет,чем он лучше,и для вас Василий Васильевич, уважаемый
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01.02.2022 13:49 Ответить
Ув. Василий Васильевич - спасибо за вопрос - а кто вам сказал шо платят Меньше чем работяга(как вы пишите) 20% это первое ,второе и наверное главное - социализм уже доказал как плохо в нем жить - а ваши понятия не изменились - плохо - человек отличается тем шо понимает - причинно -следственные связи не на уровни инстинктов или лозунгов . Как то так))))
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01.02.2022 13:55 Ответить
Уважаемый чунгачкук,у меня кум барыга,20 точек по городу,40работников в штате,НЕ ОДИН не трудоустроен официально,платит единый минимальный налог,теперь он в шоке,а таких знаете сколько!?
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01.02.2022 14:04 Ответить
а кум знает о вашей позиции ? вы это на змею по ходу похожи ,которую пригрели))))))))))
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01.02.2022 14:06 Ответить
Да знает,все все знают!по этому и вводят кассовый аппарат!
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01.02.2022 14:58 Ответить
Ну и причём здесь РРО к трудоустройству? И платить за все будет не барыга, а конечный потребитель через увеличение цен и расценок. Что уже и происходит третий год подряд.
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01.02.2022 14:11 Ответить
Ну если пострадает конечный потребитель, зачем фопам так переживать?все равно по ихнему не будет,год отсрочки прошол,пришло время платить!
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01.02.2022 15:01 Ответить
Потому, что теперь практически всем нужно будет еще и нанимать бухгалтера, следить за подачей z-отчетов и т.д. Иначе конкретные штрафы. Многие вынуждены будут закрыться или уйти полностью в тень.
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01.02.2022 16:55 Ответить
Уходите!прийду те,кто будет работать!а те кто в тень штрафы им да побольше!
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01.02.2022 17:40 Ответить
Да без проблем. Подумаешь опять все подорожает

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01.02.2022 18:00 Ответить
Судя по "зрелости" рассуждений, социализма Вася в глаза не видел.
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01.02.2022 14:36 Ответить
Почему?застал и это время
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01.02.2022 15:02 Ответить
Пусть этот закон себе в одно место отправят. Нужно было не принимать дебильный закон, а написать все правильно, а они типа 2 года общались с ФОПами, а потом сказали да пофиг.
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01.02.2022 13:39 Ответить
Згадується епопея з євробляхами кількарічної давності. Люди вимагали адекватних цін на розмитнення, а їм - ви халявщики, не хочете платити податки. І в основному це були люди середнього достатку, які, на відміну від "бляхарів" могли собі дозволити купити машину й тут. Зараз все повернулося з точністю до навпаки - а ви би не хотіли заплатити податки, відповідно до свого доходу?
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01.02.2022 13:40 Ответить
вы не в теме - не слушайте зеленых мразей - они врут ,потом опять врут - не о податках речь - в Штатах аппараты стоят ,чеки дают но аппараты не фискальные и нет штрафов как хотят у нас - по сему нет коррупции - а главное - нет затрат на администрирование этого по тому шо они превышают доход от этого - ну там конечно дураки)))
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01.02.2022 13:47 Ответить
Радуйтесь, ФОПи! Радуйтесь, пенси! Радуйся вся зелена порода! Настала вам від грошей свобода!!! Тепер ви будете вільні, як вітер, який буде уляти не лише у ваших головах, але й у кишенях і холодильниках! Вас має тішити той факт, що забрати у вас таки нічого не зможуть окрім ваших кайданів! (це я трохи від комуністів розичив). Зєлєнскій вважає, що вам вистачить і шоу з Порошенком, або якщо не в горить - то з Коболєвим і трьома та и депутатами. І Зєлєнскій правий! Зєбаньки, навіщо вам гроші????
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01.02.2022 13:45 Ответить
Прошло 2,5 года и для ФОПов слова "гетманцев и зеленский" трансформировались в слова "наркоманцев и задолбенский"
Ну шо, хуже не стало !?
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01.02.2022 13:50 Ответить
Если ФОПы начнут в огромном колличестве закрыватся, то налогов намного меньше пойдет в бюджет. Пенсионеры, военные, учителя, медработники останутся без пенсий и зарплат. Вот к чему может это привести, а теперь, кто там против ФОПов выступает, думайте.
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01.02.2022 14:05 Ответить
Ну и к чему же это приведёт?
Слуги сбегут или просто уйдут, так как обеспечили уже и своих пра пра правнуков.....
А то как вы будете выживать, никого не волнует, это ваши проблемы - вы это выбирали, ВЫ ЭТОГО ХОТЕЛИ!
А Вам, ничего не обещали, а что там говорил голобородько в сериале, вот с него и спрос!
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01.02.2022 14:16 Ответить
Угу, закрываться. Эти протесты имеют целью только одно: не показать реальной выручки, чтоб не перейти на общую систему налогообложения. И всё.
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01.02.2022 14:31 Ответить
Та пусть хоть один закроется!?на его место другой прийдёт
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01.02.2022 15:03 Ответить
Этот хряк Корниенко своими высерами напоминает такого старого кугута, который думает, что его окружают одни лохи.
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01.02.2022 14:07 Ответить
Это просто отличная новость! Дави их млядь!
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01.02.2022 14:13 Ответить
ФОПи смачно умились.... Вони ж також виходили з "цвяточками" під ОП і Кабмін, кричали "ми бєз політікі" та.... посилали нах... Гончаренко, Ляпіну і Федину.... А тепер "їжте не обляпайтесь"... Нарешті "Звєзда знайшла гєроєв"....
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01.02.2022 14:16 Ответить
Скільки з цими фопами можна носитись,як дурень з ступою,видали указ і нехай платять! Ми так ніколи державу не збудуємо,якщо кожному в сраку заглядати й питати» а чєго ізволітєс» в західному світі також не хотять платити,але держава повинна, щоб бути сильною змушувати! Так було з покон віку,колись за податками( дань) ходили озброєні дружини!
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01.02.2022 15:20 Ответить
Раніше було так:
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01.02.2022 15:34 Ответить
А зараз - механізація ...
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01.02.2022 15:35 Ответить
...я сидел при Кравчуке, я сидел при КучмЕ, я сидел при ЮщЕ, я сидел при ЯнукЕ, я сидел до Революции, я сидел во время Революции ,я сидел после Революции, я сидел до угара во время угара и после угара буду сидеть!
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01.02.2022 17:08 Ответить
 
 