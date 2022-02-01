"Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ

31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату - "слуге народа" Сергею Кузьминых. Согласно предписаниям ст. 111 и 135 УПК Украины, уведомление о подозрении направлено по месту работы – в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ отмечают, что с 31 января 2022 года, народный депутат получил статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него ряд обязанностей. В частности, о прибытии к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

"Народному избраннику заранее и должным образом сообщили о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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"В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило во время телефонного разговора следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", - добавляют в НАБУ.

Кроме того, разъясняется, что согласно положениям нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.

НАБУ также напоминает, что народный депутат разоблачен "на горячем" 28 января 2022 года при получении 558 тыс. грн. Из-за "депутатского иммунитета" он не был задержан и таким образом невозможно было предотвратить ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.