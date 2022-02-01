"Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ
31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату - "слуге народа" Сергею Кузьминых. Согласно предписаниям ст. 111 и 135 УПК Украины, уведомление о подозрении направлено по месту работы – в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В НАБУ отмечают, что с 31 января 2022 года, народный депутат получил статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него ряд обязанностей. В частности, о прибытии к следователю, прокурору или суду по первому требованию.
"Народному избраннику заранее и должным образом сообщили о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
"В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило во время телефонного разговора следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", - добавляют в НАБУ.
Кроме того, разъясняется, что согласно положениям нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.
НАБУ также напоминает, что народный депутат разоблачен "на горячем" 28 января 2022 года при получении 558 тыс. грн. Из-за "депутатского иммунитета" он не был задержан и таким образом невозможно было предотвратить ситуацию.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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Цікаво, він лежить в тій самій лікарні на якій мав заробити 500к?
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
Передайте, это ему поможет.
Ну и правильно сделал! Нечего ходить в несуществующие органы.
>в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него
че за хрень
Члены секты: Тимошенко, Корбан, Насиров......
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І. Ільф і В. Петров" Золоте теля"
Оказывается, не для дипломатической поддержки. А для решения «шкурных» вопросов: подписания Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.
Для тех, кто помнит суть Зоны свободной торговли с ЕС, поясняю: турецкие товары получат беспошлинный доступ на украинский рынок и хлынут в огромных объемах, а украинские товары, ясное дело, получат минимальные квоты в Турции.
И это не первый раз Зеленский позволяет Турции зарабатывать на украинцах. Так, турецкая компания «Онур» осваивает десятки миллиардов на коррупционной «Большой стройке».
Ясное дело, что Зеленский имеет немалый гешефт от «Онура». Не обделят его и за невыгодную Украине зону свободной торговли с Турцией.
А вы про него, мол, комик, ничего не понимает в госуправлении. Когда на кону стоят большие деньги на карман, то все очень быстро учатся рисовать схемы с использованием государственной машины…
Там ему быстро полегчает ...