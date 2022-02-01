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"Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию. Адвокат сообщил, что подозреваемый в учреждении здравоохранения, - НАБУ

31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату - "слуге народа" Сергею Кузьминых. Согласно предписаниям ст. 111 и 135 УПК Украины, уведомление о подозрении направлено по месту работы – в Верховную Раду Украины и по известным местам жительства и регистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ отмечают, что с 31 января 2022 года, народный депутат получил статус подозреваемого, что в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него ряд обязанностей. В частности, о прибытии к следователю, прокурору или суду по первому требованию.

"Народному избраннику заранее и должным образом сообщили о дате, времени и месте запланированных процессуальных действий. Однако он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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"В то же время, 31 января 2022 года, лицо, представившееся защитником нардепа, сообщило во время телефонного разговора следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, ч. 1 ст. 139 УПК Украины возлагает обязанность сообщать о причинах неприбытия лично на подозреваемого и не предусматривает делегирование", - добавляют в НАБУ.

Кроме того, разъясняется, что согласно положениям нормы п. 5 ч. 1 ст. 138 УПК Украины уважительной причиной неприбытия лица по вызову, среди прочего, является пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт нахождения личности в учреждении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия.

НАБУ также напоминает, что народный депутат разоблачен "на горячем" 28 января 2022 года при получении 558 тыс. грн. Из-за "депутатского иммунитета" он не был задержан и таким образом невозможно было предотвратить ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

НАБУ (4232) взятка (6185) Кузьминых Сергей (39)


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Топ комментарии
+13
ЗАХВОРАЛ?
Передайте, это ему поможет.
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01.02.2022 13:43 Ответить
+11
Хай Арахамія чи Корнієнко завезуть йому клітчате одіяло. А то не по традиції
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01.02.2022 13:30 Ответить
+8
Ха, испугали. Президент игнорировал четыре при войне
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
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01.02.2022 13:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хороший ученик. Быстро усваивает.
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01.02.2022 13:25 Ответить
Робити всяку хрєнь-здоровий,а відповідати-савсєм бальной...
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01.02.2022 13:25 Ответить
Ну так геморой не вибирає чи ти під слідством, чи ні ,
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01.02.2022 13:35 Ответить
так саме воно та подібні і є гемороєм...
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01.02.2022 13:37 Ответить
так він же нівчом невіноват. Спитайте трухіна.
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01.02.2022 13:28 Ответить
Хай Арахамія чи Корнієнко завезуть йому клітчате одіяло. А то не по традиції
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01.02.2022 13:30 Ответить
Хвороба зватися..."не винен"
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01.02.2022 13:30 Ответить
підозрюваний у закладі охорони здоров'я, -
Цікаво, він лежить в тій самій лікарні на якій мав заробити 500к?
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01.02.2022 13:34 Ответить
та ні, в тих лікарнях депутати не лікуютися, то для бидла)))
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01.02.2022 13:40 Ответить
Ха, испугали. Президент игнорировал четыре при войне
и поехал давать концерты врагу, а этот ещё не дорос.
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01.02.2022 13:40 Ответить
Возьмёшь на поруки?
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01.02.2022 13:45 Ответить
на фонарь, а не на поруки!
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01.02.2022 14:19 Ответить
Цей хряк уже в Ізраїлі . ДУПАтути ж у нас особливо слуги урода багато хто з подвійним громадянством... Вони йому не треба, ваші "повестки"
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01.02.2022 13:42 Ответить
кто бы сомневался)))))))))))))))))
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01.02.2022 13:43 Ответить
ЗАХВОРАЛ?
Передайте, это ему поможет.
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01.02.2022 13:43 Ответить
Іменно там ,, слуга урода "під одіяльцем в клітинку
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01.02.2022 14:48 Ответить
ковдру треба зелену
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01.02.2022 15:27 Ответить
42 УПК РФ?
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01.02.2022 13:43 Ответить
Чтобы быть коррупционером, надо иметь крепкое здоровье. Не каждый сможет. Молоко от государства им положено быть за вредность на производстве бабла.
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01.02.2022 13:44 Ответить
Брат его.
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01.02.2022 13:46 Ответить
застаріла схема, пора вже міняти, курив курнику вже знають, що то за болячки такі))
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01.02.2022 13:46 Ответить
Как ему там на больничке- не замёрз ещё? Одеяло ЗЕлёненькое в студию !!!
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01.02.2022 13:46 Ответить
"Слуга народа" Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах в милицию.

Ну и правильно сделал! Нечего ходить в несуществующие органы.
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01.02.2022 13:47 Ответить
>три повестки о вызовах в милицию...

>в соответствии со ст. 42 УПК РФ возлагает на него

че за хрень
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01.02.2022 13:52 Ответить
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01.02.2022 13:52 Ответить
Влился в секту инвалидов политического труда !
Члены секты: Тимошенко, Корбан, Насиров......
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01.02.2022 13:52 Ответить
"- Как здоровье? - спросил все-таки Лапидус. - Пяточный нерв?

- Все прошло, - отвечал Берлага, не поднимая головы. - Я даже не верю, что такой нерв есть у человека."...
"- Тебе ничего не придется делать, - втолковывал шурин, - ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!», или: «Я Эмиль Золя!», или: «Магомет!» если хочешь.

- А вице-короля Индии можно? - доверчиво спросил Берлага.

- Можно, можно. Сумасшедшему все можно. Значит - вице-король Индии?"...
" - Я вице-король Индии, - заявил он, осмелев.

- Молчи, сволочь! - лениво ответил на это Кай Юлий. И с прямотой римлянина добавил: - Убью! Душу выну!"...
І. Ільф і В. Петров" Золоте теля"
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01.02.2022 13:53 Ответить
в очереди сидит, бедный..., наверное к семейному врачу, нельзя отойти..., вдруг очередь пропустит...
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01.02.2022 13:56 Ответить
Зеленский в своём выступлении в Раде проговорился, зачем в Киев едет Эрдоган.

Оказывается, не для дипломатической поддержки. А для решения «шкурных» вопросов: подписания Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Для тех, кто помнит суть Зоны свободной торговли с ЕС, поясняю: турецкие товары получат беспошлинный доступ на украинский рынок и хлынут в огромных объемах, а украинские товары, ясное дело, получат минимальные квоты в Турции.

И это не первый раз Зеленский позволяет Турции зарабатывать на украинцах. Так, турецкая компания «Онур» осваивает десятки миллиардов на коррупционной «Большой стройке».

Ясное дело, что Зеленский имеет немалый гешефт от «Онура». Не обделят его и за невыгодную Украине зону свободной торговли с Турцией.

А вы про него, мол, комик, ничего не понимает в госуправлении. Когда на кону стоят большие деньги на карман, то все очень быстро учатся рисовать схемы с использованием государственной машины…
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01.02.2022 13:59 Ответить
Шож они таки слабеньки,надо в Трусковець.
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01.02.2022 14:00 Ответить
Чик, чик и я в домике! Ну все, как обычно.
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01.02.2022 14:02 Ответить
я бы тоже проигнорировал. хрен его знает, куда идти? де та милиция? и машины времени у мну нету.
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01.02.2022 14:04 Ответить
этот редактор поломался! у него до сих пор в голове милиция!
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01.02.2022 14:07 Ответить
Подозреваемый должен быть в учреждении зэкоохранения. Всё остальное- это симулянт под клетчатым одеялом.
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01.02.2022 14:08 Ответить
За шкирку этого самого больного и в полицию ! Можно даже с кроватью вместе.
Там ему быстро полегчает ...
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01.02.2022 14:15 Ответить
игнорирует оно падло, за яйца и на нары, ****, война а оно мародерит- взятки берет и обогащается
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01.02.2022 14:17 Ответить
Я так понимаю что это новый штам кароны... Очень опасный для взяточников.и он заражает их только в случае если их ловят с поличным. Вот такая новая мутация.😂
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01.02.2022 14:41 Ответить
Вердикт самого неподкупного укр. суда: НЕВИНОВЕН!
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01.02.2022 14:43 Ответить
в царскую жандармерию
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01.02.2022 15:05 Ответить
 
 