В Бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине: Идет переговорный процесс. В случае вторжения РФ будут рассмотрены "все варианты"

Пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, Германия не должна поставлять оружие Киеву, считает заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью DW в понедельник, 31 января.

Депутат Бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем", - отметил он.

При этом на данном этапе речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, подчеркнул Ламбсдорфф, отметив, что в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, по его словам, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совбеза, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.

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По его словам, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать, о чем также сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита немецкого коллеги Анналены Бербок (Annalena Baerbock).

Отвечая на вопрос о возможности исключения для Украины в политике Берлина, предусматривающей отказ от поставки оружия в регионы военных конфликтов, Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды - в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде, отметил депутат.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он. В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны, напомнил он.

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Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

На фоне угрозы вторжения России начали снабжать оружие Украины США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.