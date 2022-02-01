В Бундестаге объяснили отказ ФРГ поставлять оружие Украине: Идет переговорный процесс. В случае вторжения РФ будут рассмотрены "все варианты"
Пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, Германия не должна поставлять оружие Киеву, считает заместитель председателя парламентской фракции Свободной демократической партии (СДП) Александер Ламбсдорфф.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью DW в понедельник, 31 января.
Депутат Бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".
"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем", - отметил он.
При этом на данном этапе речь идет, прежде всего, о переговорном процессе, подчеркнул Ламбсдорфф, отметив, что в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, по его словам, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совбеза, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.
По его словам, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать, о чем также сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита немецкого коллеги Анналены Бербок (Annalena Baerbock).
Отвечая на вопрос о возможности исключения для Украины в политике Берлина, предусматривающей отказ от поставки оружия в регионы военных конфликтов, Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды - в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. В обоих случаях это была не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде, отметил депутат.
"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - подчеркнул он. В то же время правительство Германии четко заявило, что в случае военной агрессии все варианты по-прежнему возможны, напомнил он.
Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
Так, Германия отказалась выдавать разрешения Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.
На фоне угрозы вторжения России начали снабжать оружие Украины США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.
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ОН-я политик и депутат и к тому же честный...
ОНА- о я куртизанка девочка по вызову..... но еще и девственная.. могу и справку от доктора показать...
Вот тебе ссылка на https://www.nspa.nato.int/default NSPA. вот статья https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/13/7131518/ статья "Украинской правды" . А теперь ты мне ссылку на документ который подтверждает твои фантазии про "Правила блока" которые запрещают продавать оружие Украине.
получили тогда оружие? Кто был зам Обамы
Німеччина стоїть поряд з варварською маньячною бензоколонкою і повністю залежить від неї.Гроші,газ,страх і вигода перемогли.І в це болото Берлін хоче втягнути всю Європу через свій Північний поток і здачу України.А Україну зробити жертовним ягням.
Але ми не будемо жертвами і рабами з Німеччиною,чи без неї.Ми то вистоїмо,а от чи поверне Німеччина свою втрачену репутацію,це питання
Редкостное г*вно имеnно эти представители прогрссиеного человечества.
"Сменили регистрацию и летают самолеты бывшего нардепа и бизнесмена Виталия Хомутынника, президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира и соратника Медведчука из ОПЗЖ Тараса Козака, который якобы скрывается в России.
Эти самолеты покинули Украину перед введением санкций и впоследствии сменили бортовые номера и место регистрации, что позволило им функционировать дальше.
Самолет Хомутынника Гольфстрим G 280 покинул Украину 14 февраля, за 5 дней до санкций.
По информации источников УП в авиационной сфере, в конце апреля-начале мая Хомутынник выставил самолет на продажу. Сам Хомутынник подтвердил УП факт обращения в СНБО относительно "ошибочности санкций" против его компании и сообщил о "вынужденной перепродаже самолета другой компании в холдинге".
2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника - УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с бортовым номером T7-CSCD (аббревиатура от названия компании Хомутынника Каскад)."
https://compromat.group/main/politics/52308-homutynnik-kushnir-kozak-i-golfstrimy-s-perebitymi-nomerami.html
"Виталий Юрьевич Хомутынник (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Віталій Юрійович Хомутиннік; род. 4 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1976 года , г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Макеевка Донецкой области) - украинский предприниматель, миллионерhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-autogenerated1-1 [1] , депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Верховной Рады Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_IV_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 IV , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 V , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VI , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VII и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 VIII созывов.
В 2003-2005 гг. советник премьер-министра Украины. На президентских выборах 2004 года доверенное лицо кандидата В. Януковича
Принимал участие в конфликте вокруг госпредприятия «Укртранснафта» на стороне олигарха https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игоря Коломойского
Имеет совместное газодобывающие предприятие с украинским миллиардером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Игорем Коломойским"
(Википедия)
* аннексия Австрии
* захват Чехии и Словакии (теперь прийдётся два раза бегать)
* совместный с рашкой раздел Польши.
* убийство евреев, которые не успели сбежать.
А знаете в чем секрет? Хусейн до 1991 г. буквально купался в нефтедолларах и платил втридорога любой стране за современное оружие.
Чувствуете связь с позицией Германии: Давайте не торопиться с санкциями против РФ?
Все это понятно и объяснимо, но тут как говорится: Вы, или трусы оденьте, или крестик снимите ...
Нехай собі в них в сортир ходять!!!
Тепер стало ясно хто є хто!!!!
Поки вони будуть збиратись розглядати, так і Берлін може бути окупований.
От тоді прозріють.
На подіях 2ї Світової Війни, яку в Рашці називають вєлікой отєчєствєнной, побудована ВСЯ АНТИЗАХІДНА ПРОПАГАНДА Рашки. Мізки промивають ще з часів СРСР. Знято ТИСЯЧІ фільмів, які створили міфи і легенди в головах росіян. Їм вбивається в голову, що саме рускіє виграли війну, і т.д. Сотню мільйонів росіян зомбовано. Їх важко всіх зомбувати проти України. Ну не вірять вони пропаганді на цю тему. Звичайно, є відморозки, які спочатку "ми ісполнялі пріказ", а потім "за что хахли маво кєнта убілі, буду мстіть!"... Проте таких небагато, Україна з ними впоралась би... Тобто зараз Х*уйло не має достатньо військових, які були б мотивовані на масштабну, велику війну проти України.
Проте допомога Німеччини Україні саме зараз - це буде зовсім інше... Пропагандистські верески Кремля про "возрождєніє нємєцкого фашизма", про те, що "нємєцкоє оружиє убіваєт нас, русскіх освободітєлєй Європи" - впадуть на дуже добре вгноєний грунт. Встануть мільйони ВЖЕ МОТИВОВАНИХ І ОБДУРЕНИХ З ДІДА ПРОПАГАНДОЮ кремлівських зомбі. Все це може призвести до Третьої Світовох, останньої для цивілізації.
Якщо Німеччина саме зараз почне озброювати Україну - саме так і може статися. Німеччина це дуже чітко розуміє.
Треба було б, щоб це розуміли не тільки в Німеччині. Це повинні розуміти в США, і тим більше в Україні.
Ці шахи - вкрай небезпечні. Ні, демократія не програє... Просто після хибного ходу може загинути вся цивілізація.
Німці повинні сплатити Україні 10 000 000 000 000 ЄВРО репарації!