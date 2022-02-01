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Пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены в магазинах, - Министерство защиты окружающей среды

Пакеты

Пластиковые пакеты толщиной стенки более 50 микрометров будут запрещены для распространения в магазинах и заведениях общепита с марта.

Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Постановление Кабмина устанавливает цены на большие пакеты 7-15 килограммов, а не сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены для распространения вообще", - отметил он.

Решение Правительства по установлению минимальных цен является продолжением политики по уменьшению спроса на использование пластиковых пакетов в Украине, а следовательно, предотвращение засорения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Украине подорожали пластиковые пакеты.

Также читайте: С завтрашнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты

Автор: 

магазин (188) экология (1609) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75) пластик (4)


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Топ комментарии
+22
и поэтому Оливье тебе будут туда укладывать
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01.02.2022 14:16 Ответить
+16
Тоді знов настане ера великого багаторазового прання старих пакетів...
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01.02.2022 14:05 Ответить
+16
Чисто радянська практика - заборонити, а у що загортати продукти - какая разніца, зе дебіли
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01.02.2022 14:18 Ответить
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Согласен с вами, но, начинать также надо и с себя. Я посчитал. Что минимум 50-100 одноразовых кульков в месяц не покупаю. То есть, за 4 года около 4000 пакетов я не купил и не выбросил на свалку.

хочешь изменить мир - начни с себя
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01.02.2022 14:51 Ответить
опять же ткну в правительство - лет 10 назад была программа, и были баки для вторсырья, железные корзины для пластика, я все сортировал, и пакетики одноразовые и и бумагу и стекло - все накрыли медным тазом , спустя полгода убрали для бумаги/стекла, дольше продержались клетки под пластик.Бомжи сейчас сортируют не хуже заводов (то что здать можно) , даже пакетики и пакеты собирают (понятное дело если незагажены вхлам) недавно видел как тянули целую гору атбшных.
пысы - я и сейчас сортирую,пакеты/пластик/бумагу и пр. отдельно, кладу рядом с баками - улетает и 10 минут не проходит. Поэтому вся эта хрень с пакетиками - показуха для ес, за экологию никто не думает.
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01.02.2022 15:06 Ответить
Араб прав, начинать нужно с себя, иначе рядом с одной собачьей кучей будет сотня. У 90% людей до сих пор - совковый менталитет. Отзывы в этой ветке очень красноречивы. Одних давят металлургические заводы - но они хотят еще и пластиком дышать. Во дворах жилмассивов круглосуточно "ночуют" иномарки, там где раньше были газоны и зеленые насаждения - этим "нищебродам" не хватает на гараж или стоянку? Нет. Им просто так УДОБНО. Вот и на форуме такие сейчас ратуют за дешевый пластик -им так УДОБНО )
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01.02.2022 15:31 Ответить
После нас хоть потоп. А как же внуки? А пофик, то уже будут их проблемы.
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01.02.2022 14:51 Ответить
А сколько порошка и электричества и воды идёт на стирку этих сумок. На экологию насрать?
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01.02.2022 14:53 Ответить
Чем вы там таким стираете, что у вас порошок вызывает мор вниз по реке? Да и сколько раз вы собираетесь те сумки стирать, каждый день, что ли?
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01.02.2022 16:11 Ответить
В порошке-фосфаты. После картошки будете сыр носить, хотя вам рассеянам это за счастье.
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02.02.2022 00:19 Ответить
Порошок бывает и безфосфатным. Правда, он чуток дороже, чем самое дешёвое варево.

ПС расеянен на тебя в зеркале смотрит, ватан.
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02.02.2022 12:11 Ответить
В Португалии люди работают в это время, а рассеяне под их флагами срут в интернете.
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04.02.2022 11:41 Ответить
В Португалии люди не могут работать за компами, только "в теплице"? Я могу в любое время читать и смотреть что угодно, меня работа на обязывает. Очнись, совок, твоё время ушло.
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07.02.2022 14:17 Ответить
И вместо работы- целый день что там у Хохлов? Очнись Сызранский
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08.02.2022 18:21 Ответить
Ты крышей потёк? А сам что тут ползаешь в комментариях тогда? Я с таким же успехом могу сказать, что ты рязанская морда под украинским айпи. Я жду когда комп закончит задачу и выдаст мне резалт, между делом могу и комметариях где-то посидеть. Не все люди рачки на клубнике стоят, совок.
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08.02.2022 18:36 Ответить
Я у себя. Сказать можешь, но это будет очередной бред, как и все что от тебя исходит. Что у тебя дома, тебя не интересует, только у нас все события?
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08.02.2022 19:55 Ответить
Ватан, давай-ка вернись к сути вопроса - ограничениям оборота пластика, что есть правильно. Выбирай, ватан, с кем ты, с цивилизацией с её бонусами (но и с ограничениями) или с кацапо-ордой с её беспределом и мусорными свалками. Выбор за тобой.
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08.02.2022 20:05 Ответить
Чистый кацап. Хамство и глупость. Ограничение оборота пластика- это правильно? Одень лапти и свети лучиной. Потому что замена полиэтиленовых кульков на крахмальные это другое. Але мізки ніколи не товаришували з кацапами. Зворотня теза теж вірна
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08.02.2022 21:27 Ответить
Та я ж кажу - мудрий нарід. Засеремо усе навколо пластиковим гімном, кульочкамє й стаканчикамє, а шо воно там будем потім то пох, їпісь воно конем.
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08.02.2022 21:38 Ответить
А як в Португалії? Що в маркетах видають? Туєски з берести, чи з лика?
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09.02.2022 01:39 Ответить
Поки що "видають" лише тонесенькі пакети, щоб можно було овочі та ін. загорнути. Поки що. Все інше треба купувати. Деякі мережі (як лідл) взагалі не продають кулькі з пластику, лише паперові, або вже великі торбини з тканини. А раніше на касах пластикові пакети тонами видавали. І нічо, ніхто не вмер після обмежень. В авто в багажнику завжди лежить "торбина з торбинами", все.
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09.02.2022 10:52 Ответить
А зачем их стирать? Вы гнилую картоху предпочитаете?
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01.02.2022 16:15 Ответить
От читаю я цю безграмотну статтю написану кривооким та криворуким недожурналістом і думаю - це ж так ви пишете про все. Про політику, про економіку ... Пакети товщиною понад 50 мкм якраз дозволені законом. Фасовка і майка теж дозволена. Не вірите? відкрийте закон і прочитайте. І перш ніж щось публікувати думайте хоч трохи своїми довбешками. Країна ідіотів
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01.02.2022 14:52 Ответить

Точно так
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01.02.2022 17:31 Ответить
Нагадаємо, Закон № 1489-IX «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» передбачає введення в дію обмежень у три етапи:

1. На першому етапі, який діє із 10 грудня 2021 року, було заборонено безоплатно розповсюджувати пластикові пакети у магазинах, супермаркетах, інших об'єктах торгівлі, аптеках, закладах громадського харчування та сфері надання послуг. Виключення встановлено лише для біорозкладних пакетів та надтонких пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса, продуктів із них та сипучих продуктів і льоду.

2. На другому етапі, з 9 березня 2022 року, буде заборонено взагалі розповсюджувати в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м'яса, риби, сипучих);
тонкі пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
оксорозкладні пластикові пакети.

3. Із 1 січня 2023 року встановлюється заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду.
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01.02.2022 19:31 Ответить
Тепер ковбасу будемо загортати в газету, дякуємо Володимере Олександровичу, щоб ти здох!
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01.02.2022 14:52 Ответить
Газеты сейчас не в моде, все на цензорах и фейсбуках зависают.
А колбасу и картошку в карманах носить будете - так завещал вам найвелычнишый клоун современности
и вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE

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01.02.2022 15:01 Ответить
Да конец света. Рафинированные горожане не способны донести картошки килограмм до дома. Ужас-ужасный. Ныть года два будут, потом утихнет.
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01.02.2022 16:52 Ответить
Да нет скоро горожанам надоест унижаться - будут вас отлавливать и 3,14-ть ногами. Вот тогда и поерничаешь богоизбранный наш, ужас-ужасный когда зубья в кулачке понесешь, а то вы все бессмертные и бесстрашные пока звезды не отгребете.
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01.02.2022 21:41 Ответить
Добрый вечер, быдло. У тебя есть месяц закупить себе пакетиков аж до гробовой доски. Не трать людям нервы.
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02.02.2022 00:05 Ответить
Краще я понесу додому картоплю у торбині, ніж майбутні покоління будуть народжуватись з раковими пухлинами.
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01.02.2022 15:13 Ответить
ще краще- понапихай в кишенi
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01.02.2022 17:32 Ответить
Будемо шити собі торби , але це ще не останне "покращення" від Зе, потім перейдемо до дерев,яних ложок та віделок, на ноги - постоли, бо виробницьтво шкіри,гуми ,каучука , та металевих виробів теж вбивають єкологію,до речі опалення ,єлектроєнергія теж шкодять єкологіі, купатися до ставка,там і посуд помиєте і білизну випрете- золою. А потім дивишься -і коли це Україна перетворилася на кацапію?
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01.02.2022 15:15 Ответить
людей надо запретить , а то мешают жить
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01.02.2022 15:24 Ответить
Тарас Шевченко тоже выступал против пакетов-маечек.
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01.02.2022 16:02 Ответить
В день рождения Ленина так не захотели.
Или хотя бы 1 апреля.
Вот вам юмор 95 квартала.
Никакого антисемитизма.
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01.02.2022 16:04 Ответить
Весь світ заробляє на сортованому смітті. Тільки зелені слуги зайняти набиванням власних кишень і навішуванням лапши на вуха лохторату. дбл блд.
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01.02.2022 16:10 Ответить
Там, де заробляють на сортуванні сміття, можна отримати дуже непоганий штраф за некоректне сортування власних відходів та недотримання відповідних норм. Нажаль, введення відповідних норм українці сприймають як обмеження власних прав. Так само як хочуть мати гарні газони навколо хати та, водночас, паркувати на власні авто на газонах.
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01.02.2022 16:17 Ответить
Вы насыпаете оливье в кулечек и выбрасываете его в мусорку, а кто то должен его найти, отсортировать, отмыть и переработать. И все за счёт бюджета. Так экономика не работает.
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02.02.2022 00:11 Ответить
Тепер будуть паперові пакетики по 5 грн? А дерева їм не шкода?
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01.02.2022 16:38 Ответить
Купив 4 ящика з "маєчками" . Воно їсти не просить , а вдома знадобитися 😁👍
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01.02.2022 16:45 Ответить
Кінець світу . От проблема куди харч пакувати. А більше волають ті, хто сере собі під ноги, кидають сміття повх урни, залишають продавцеві чек - хай інші заберуть, паркуються на газонах та ін. Совок з мізків вибийте - а тоді коменти пишіть.
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01.02.2022 17:20 Ответить
сам ты конец света. Это же элементарная гигиена
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02.02.2022 17:31 Ответить
Идиоты ванючие, это в каком магазине вы видели пакеты на 7 кг, выдаваемые бесплатно?
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01.02.2022 18:17 Ответить
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