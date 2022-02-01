Пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены в магазинах, - Министерство защиты окружающей среды
Пластиковые пакеты толщиной стенки более 50 микрометров будут запрещены для распространения в магазинах и заведениях общепита с марта.
Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Постановление Кабмина устанавливает цены на большие пакеты 7-15 килограммов, а не сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены для распространения вообще", - отметил он.
Решение Правительства по установлению минимальных цен является продолжением политики по уменьшению спроса на использование пластиковых пакетов в Украине, а следовательно, предотвращение засорения окружающей среды.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Украине подорожали пластиковые пакеты.
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пысы - я и сейчас сортирую,пакеты/пластик/бумагу и пр. отдельно, кладу рядом с баками - улетает и 10 минут не проходит. Поэтому вся эта хрень с пакетиками - показуха для ес, за экологию никто не думает.
ПС расеянен на тебя в зеркале смотрит, ватан.
Точно так
1. На першому етапі, який діє із 10 грудня 2021 року, було заборонено безоплатно розповсюджувати пластикові пакети у магазинах, супермаркетах, інших об'єктах торгівлі, аптеках, закладах громадського харчування та сфері надання послуг. Виключення встановлено лише для біорозкладних пакетів та надтонких пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса, продуктів із них та сипучих продуктів і льоду.
2. На другому етапі, з 9 березня 2022 року, буде заборонено взагалі розповсюджувати в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
надтонкі пластикові пакети із товщиною стінки менше 15 мікрометрів (окрім первинної упаковки для м'яса, риби, сипучих);
тонкі пластикові пакети із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів;
оксорозкладні пластикові пакети.
3. Із 1 січня 2023 року встановлюється заборона на надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду.
А колбасу и картошку в карманах носить будете - так завещал вам найвелычнишый клоун современности
и вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE https://www.youtube.com/watch?v=yJqgR-6HkyE
Или хотя бы 1 апреля.
Вот вам юмор 95 квартала.
Никакого антисемитизма.