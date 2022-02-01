Пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены в магазинах, - Министерство защиты окружающей среды

Пластиковые пакеты толщиной стенки более 50 микрометров будут запрещены для распространения в магазинах и заведениях общепита с марта.

Об этом заявил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Постановление Кабмина устанавливает цены на большие пакеты 7-15 килограммов, а не сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты "маечки" с 9 марта будут запрещены для распространения вообще", - отметил он.

Решение Правительства по установлению минимальных цен является продолжением политики по уменьшению спроса на использование пластиковых пакетов в Украине, а следовательно, предотвращение засорения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Украине подорожали пластиковые пакеты.

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