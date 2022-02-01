РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8211 посетитель онлайн
Новости
6 883 36

Моравецкий заявил, что в случае развития ситуации по худшему сценарию Польша готова эвакуировать часть украинцев

Моравецкий заявил, что в случае развития ситуации по худшему сценарию Польша готова эвакуировать часть украинцев

Глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий не видит необходимости строительства стены на границе с Украиной из-за возможной военной эскалации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве, отвечая на вопросы агентства "Интерфакс-Украина".

"Что касается стены и ее продолжения на украинско-польскую границу, то поскольку украинская и польская пограничные службы выполняют свои обязанности эффективно, не вижу такой необходимости", - сказал он.

Моравецкий отметил, что в случае развития ситуации с эскалацией по худшему сценарию, Польша готова будет эвакуировать часть граждан Украины, а также принимать на лечение украинских военных.

В свою очередь, Шмыгаль обратился к гражданам с сообщением, что украинская армия является "надежным щитом" для нашей страны и для Европы.

Также читайте: Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Кроме того, он поблагодарил Польшу за поддержку страны в сложных обстоятельствах.

Как сообщалось, в октябре польские парламентарии одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

Автор: 

Польша (8518) эвакуация (2104) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
И все-таки мы с поляками братья. Славяне. Сложная история, разногласия по важным вопросам - все побоку, когда у брата беда. Уверен, если ордынцы полезут к нам в дом, поляки придут и будут помогать нам отстаивать свое. Спасибо!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:38 Ответить
+12
Депутатов всех уровней за границу не пускать! Народ их избрал Украину защищать, а они(депутаты всех уровней) решили что они избранные для распила бабла!!!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:34 Ответить
+11
Дякуємо , але просимо виключно жінок з дітьми , інвалідів колясочників . А чоловіків -ні ! А хто з чоловіків втече , після перемоги штамп-НЕ ГРОМОДЯНИН ! А бо най не повертаються !
показать весь комментарий
01.02.2022 14:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естественно. Тех, которые туда ездят на работу.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:29 Ответить
Депутатов всех уровней за границу не пускать! Народ их избрал Украину защищать, а они(депутаты всех уровней) решили что они избранные для распила бабла!!!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:34 Ответить
І чоловіків , які на заробітках в країнах ЕС , які не були в АТО_ООС , повернути примусово в Україну ! Якщо не захочуть захищати , в Україну най не повертаються .
показать весь комментарий
01.02.2022 14:45 Ответить
І мамку твою повернути
показать весь комментарий
01.02.2022 15:34 Ответить
браття-поляки, пропускайте лише жінок, дітей та старих.

чоловікам призивного віку місце на полі бою !
показать весь комментарий
01.02.2022 15:02 Ответить
З окопу пишеш?
показать весь комментарий
01.02.2022 15:33 Ответить
я вже сам "дзот"
непохитний в обороні, бо нікуди не втечу
показать весь комментарий
01.02.2022 17:15 Ответить
чось маєш проти, уклоніст ?
показать весь комментарий
01.02.2022 17:16 Ответить
И все-таки мы с поляками братья. Славяне. Сложная история, разногласия по важным вопросам - все побоку, когда у брата беда. Уверен, если ордынцы полезут к нам в дом, поляки придут и будут помогать нам отстаивать свое. Спасибо!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:38 Ответить
Все верно! С поляками а украинцев больше спільгого ніж з мокшей!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:41 Ответить
Дякуємо , але просимо виключно жінок з дітьми , інвалідів колясочників . А чоловіків -ні ! А хто з чоловіків втече , після перемоги штамп-НЕ ГРОМОДЯНИН ! А бо най не повертаються !
показать весь комментарий
01.02.2022 14:41 Ответить
Депутати склали присягу! Жінки теж.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:44 Ответить
Я теж залишаюся - в теробороні .
показать весь комментарий
01.02.2022 14:46 Ответить
Евреям теж сильно допомогли в концлагерах Гітлера.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:59 Ответить
Ну сразу можешь смело 73 процета уже))))
показать весь комментарий
01.02.2022 14:45 Ответить
7% дома поседят. Я предлагал за границу депутатов не выпускать
показать весь комментарий
01.02.2022 14:48 Ответить
То і добре , хоть заважати не будуть . А після перемоги втікачам заборона голосувати на виборах , і багато іншого , як в країнах Балтіі з печаткою-не громадянин
показать весь комментарий
01.02.2022 14:50 Ответить
Нахиба полякам женщины с детьми и инвалиды колясочники?
показать весь комментарий
01.02.2022 14:48 Ответить
а мы на семейном совете,если что, решили умереть на родной земле и за родную землю.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:43 Ответить
А мы решили не умирать, а защищать!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:46 Ответить
мы тоже не спешим,но война это не пикник с шашлычками.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:52 Ответить
Шашлычки твой Бубочка предлогал
показать весь комментарий
01.02.2022 14:56 Ответить
ты,козёл,бубочку себе оставь,он скорее твой.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:57 Ответить
нє пєрєході на лічності....
показать весь комментарий
01.02.2022 15:04 Ответить
Так, якщо почнеться, сім'ї відправимо до вас.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:46 Ответить
В Харків Жду!
показать весь комментарий
01.02.2022 14:49 Ответить
Бггг, с тем ..дством, которое творится на польско-украинской границе в случае ахтунга количество "эвакуированых" будет исчисляться на пальцах. И первой тысячей эвакуированных будут водилы бусиков-челноков и бусиков с прицепами для перевозки евроблях, бо у них уже будет занята очередь на КПП .
показать весь комментарий
01.02.2022 14:47 Ответить
Вы только фантазируете, а я это уже пережил! 8 лет назад
показать весь комментарий
01.02.2022 14:52 Ответить
співчуваю та розумію - у мене багато друзів з ОРДЛи, втікали вночі із сумкою одягу та вирваним вінчестером ПК
показать весь комментарий
01.02.2022 15:06 Ответить
Це так
показать весь комментарий
01.02.2022 16:10 Ответить
Мне насрать на брошенное имущество!!!! нО НЕ ВСЕ СМОГЛИ ПЕРЕЖИТЬ ЭТО!
показать весь комментарий
01.02.2022 16:15 Ответить
Поляки приймуть з задоволенням всіх, хто побільше накрав з українського бюджету.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:56 Ответить
Будівельники, водії фур, лікарі, електрозварники підлягають евакуації в першу чергу.
показать весь комментарий
01.02.2022 14:57 Ответить
....а хто цей муравецький? не чув
показать весь комментарий
01.02.2022 15:22 Ответить
Моравецький правий! Краще "відгородиться" зброєю яка буде передана поляками в руки українців на східних кордонах України і якою вони будуть боронить свою землю ніж будувать "захисну стіну" на власних кордонах відгороджуючись від власного союзника і майбутнього члена НАТО
показать весь комментарий
02.02.2022 10:50 Ответить
 
 