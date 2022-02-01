Моравецкий заявил, что в случае развития ситуации по худшему сценарию Польша готова эвакуировать часть украинцев

Глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий не видит необходимости строительства стены на границе с Украиной из-за возможной военной эскалации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве, отвечая на вопросы агентства "Интерфакс-Украина".

"Что касается стены и ее продолжения на украинско-польскую границу, то поскольку украинская и польская пограничные службы выполняют свои обязанности эффективно, не вижу такой необходимости", - сказал он.

Моравецкий отметил, что в случае развития ситуации с эскалацией по худшему сценарию, Польша готова будет эвакуировать часть граждан Украины, а также принимать на лечение украинских военных.

В свою очередь, Шмыгаль обратился к гражданам с сообщением, что украинская армия является "надежным щитом" для нашей страны и для Европы.

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Кроме того, он поблагодарил Польшу за поддержку страны в сложных обстоятельствах.

Как сообщалось, в октябре польские парламентарии одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.