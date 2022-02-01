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Новости
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В ближайшее время Украина и Польша объявят об углублении сотрудничества в военной сфере, - Шмыгаль

В ближайшее время Украина и Польша объявят об углублении сотрудничества в военной сфере, - Шмыгаль

Украина и Польша в ближайшее время смогут объявить об углублении сотрудничества в военной сфере.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал во время совместного с главой Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким заявления для печати, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, что в ближайшее время мы сможем анонсировать углубление такого сотрудничества (военного. – Ред.). Мы также его затрагивали с господином премьером (на встрече. – Ред.)", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины активно сейчас взаимодействуют с польскими и литовскими военными в рамках LITPOLUKRBRIG в соответствии со стандартами НАТО.

Шмыгаль также рассчитывает на создание Украиной, Великобританией и Польшей нового эффективного формата политического сотрудничества в Европе.

"Также надеюсь, что нам удастся создать новый региональный формат сотрудничества Украина-Польша-Великобритания. В условиях продолжающейся российской агрессии нам следует подписать документ о сотрудничестве по усилению региональной безопасности", - сказал Шмыгаль.

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Автор: 

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Дякуємо США, Великобританії, Польщі і іншим країнам, що нас підтримують. Пробачте за це тимчасове недорозуміння у вигляді Зеленського і його придуркуватої влади.
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01.02.2022 14:44 Ответить
Германия! Не стыдно?
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01.02.2022 14:59 Ответить
как ни раздувала РОАssия тему "волынской резни", а перед реальной опасностью все нормальные люди консолидируются.
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01.02.2022 15:12 Ответить
Це гарно!
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01.02.2022 19:38 Ответить
 
 