В ближайшее время Украина и Польша объявят об углублении сотрудничества в военной сфере, - Шмыгаль

Украина и Польша в ближайшее время смогут объявить об углублении сотрудничества в военной сфере.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал во время совместного с главой Совета Министров Республики Польша Матеушем Моравецким заявления для печати, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уверен, что в ближайшее время мы сможем анонсировать углубление такого сотрудничества (военного. – Ред.). Мы также его затрагивали с господином премьером (на встрече. – Ред.)", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины активно сейчас взаимодействуют с польскими и литовскими военными в рамках LITPOLUKRBRIG в соответствии со стандартами НАТО.

Шмыгаль также рассчитывает на создание Украиной, Великобританией и Польшей нового эффективного формата политического сотрудничества в Европе.

"Также надеюсь, что нам удастся создать новый региональный формат сотрудничества Украина-Польша-Великобритания. В условиях продолжающейся российской агрессии нам следует подписать документ о сотрудничестве по усилению региональной безопасности", - сказал Шмыгаль.

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