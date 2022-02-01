За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (26% принявших участие в выборах и определившихся за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (24,2%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше голосов в первом туре получили бы В. Зеленский (17,4% всех опрошенных, или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и П.Порошенко ( 16,2% и 24,2%, соответственно) Намерены проголосовать за Ю.Тимошенко 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Д. Разумкова 5% и 8,2%, соответственно, по 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за Ю.Бойко и Е.Мураева. За Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за В.Гройсмана 2,1% и 3,1%, соответственно, за О.Ляшко 1, 3% и 2,0%, соответственно, за В.Медведчука 1,1% и 1,6%, соответственно, за О.Тягнибока 0,6% и 0,9% соответственно", - говорится в исследовании.
"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%)", – отметили исследователи.
"62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование В.Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", - свидетельствуют данные опроса.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Только у них электорат - с головка вава.
А ломать будем, пока у таких как ты воров позвоночник в труху и яйца в смятку не будут.
Так что бери чемоданы и к легитивному. В этой стране тебе не жить.
Спочатку обгортка у вигляді потроха була приваблтвою - розгорнули - гімно
Потім яскрава обгортка зеленого коліру - розгорнули - ще гімніше гімно
Зробили висновок: тепер повертаємося до попереднього варіанту...
це звіздець.
А насчёт опросов, стоит дождаться группу «Рейтинг». Пожалуй самая объективная контора в Украине на сегодняшний день.
ВОт же зеклованы обдолбаные, ну циркачи)))
Пистят как русня уже ничего не стесняются.
У нас голосуют за клоунов, олигархов, просто бандитов и сброд с улицы. А потом жалуются - почему у нас всё не как у людей ?
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити цого генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.