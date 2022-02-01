За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (26% принявших участие в выборах и определившихся за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (24,2%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше голосов в первом туре получили бы В. Зеленский (17,4% всех опрошенных, или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и П.Порошенко ( 16,2% и 24,2%, соответственно) Намерены проголосовать за Ю.Тимошенко 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Д. Разумкова 5% и 8,2%, соответственно, по 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за Ю.Бойко и Е.Мураева. За Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за В.Гройсмана 2,1% и 3,1%, соответственно, за О.Ляшко 1, 3% и 2,0%, соответственно, за В.Медведчука 1,1% и 1,6%, соответственно, за О.Тягнибока 0,6% и 0,9% соответственно", - говорится в исследовании.

"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%)", – отметили исследователи.

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"62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование В.Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", - свидетельствуют данные опроса.











Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".