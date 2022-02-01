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За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (26% принявших участие в выборах и определившихся за кого голосовать) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (24,2%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше голосов в первом туре получили бы В. Зеленский (17,4% всех опрошенных, или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и П.Порошенко ( 16,2% и 24,2%, соответственно) Намерены проголосовать за Ю.Тимошенко 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Д. Разумкова 5% и 8,2%, соответственно, по 4,7% всех респондентов или по 7,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, проголосовали бы за Ю.Бойко и Е.Мураева. За Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных или 5,4% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за В.Гройсмана 2,1% и 3,1%, соответственно, за О.Ляшко 1, 3% и 2,0%, соответственно, за В.Медведчука 1,1% и 1,6%, соответственно, за О.Тягнибока 0,6% и 0,9% соответственно", - говорится в исследовании.

"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо выросли рейтинги П.Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Ю.Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг В. Гройсмана (с 4,1% до 2,1%)", – отметили исследователи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"62,5% опрошенных не поддерживают идеи, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотирование В.Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", - свидетельствуют данные опроса.

За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова 01
За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова 02
За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова 03
За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова 04
За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова 05

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) Порошенко Петр (19620) рейтинг (1642) Тимошенко Юлия (24590) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+49
Это опитування для нелоха? Чтоб ему спалось хорошо? Ибо это чучело хоть бы 5% набрало
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01.02.2022 14:48 Ответить
+40
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01.02.2022 14:56 Ответить
+27
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01.02.2022 14:50 Ответить
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Страница 3 из 3
Тати вже ламав три роки тому. Що наламав дуже добре видно, обхохочешся.Коли у таких як ти вже ламало зітреться?
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02.02.2022 00:18 Ответить
Ты Янык, Юля или Порохня?
Только у них электорат - с головка вава.
А ломать будем, пока у таких как ты воров позвоночник в труху и яйца в смятку не будут.
Так что бери чемоданы и к легитивному. В этой стране тебе не жить.
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02.02.2022 11:40 Ответить
3/14здёжь...
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01.02.2022 16:04 Ответить
палить напис на свинособачому
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01.02.2022 17:14 Ответить
Переклади українською.Зміст-той самий.
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01.02.2022 17:24 Ответить
так це ж коліпаст з сру
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01.02.2022 18:30 Ответить
ета фіаска братан... ета фіаска...
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01.02.2022 16:19 Ответить
безнадійна країна
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01.02.2022 16:20 Ответить
Очередная брехня от Бени. Уже нет ни одного бовдура, который бы проголосовал за Зе. У него рейтинг ноль
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01.02.2022 16:23 Ответить
Тешься надеждой.
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01.02.2022 16:46 Ответить
К сожалению, нет.
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02.02.2022 00:22 Ответить
Ржу німагу)))
Спочатку обгортка у вигляді потроха була приваблтвою - розгорнули - гімно
Потім яскрава обгортка зеленого коліру - розгорнули - ще гімніше гімно
Зробили висновок: тепер повертаємося до попереднього варіанту...
це звіздець.
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01.02.2022 16:23 Ответить
Ну продолжайте разворачивать дальше. Испробуете все сорта говна. У нас демократия же.
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01.02.2022 16:46 Ответить
Или это самая обычная заказуха олигархов чтобы одурачить лошков -избирателей в очередной раз или действительно у страны нет будущего . Если это правда , то это песец за воротами
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01.02.2022 16:28 Ответить
Цифры у Петра в этом опросе действительно выглядят слишком уж оптимистичными.)) Но то, что Зеленский проигрывает Порошенко информационное противостояние это просто очевидно. Это пока не означает, что он проиграет и выборы, но вести себя с Петром нужно было как-то увереннее, что ли.
А насчёт опросов, стоит дождаться группу «Рейтинг». Пожалуй самая объективная контора в Украине на сегодняшний день.
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01.02.2022 16:48 Ответить
Тут трохи Діма разумков петру переборщив. Ну своя соціологія, малюють з петром кому скільки хочеться. Як завжди розраховано на отупівших, зомбованих олігархічними телеканалами, придурків.
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01.02.2022 16:35 Ответить
Пахан и молодое поколение регионалов насилуют социологию. Это групповуха.
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01.02.2022 16:45 Ответить
Это про олигархические телеканалы визжит любитель ручной шмаркли Бени с Ахметкой? )))
ВОт же зеклованы обдолбаные, ну циркачи)))
Пистят как русня уже ничего не стесняются.
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01.02.2022 16:59 Ответить
всі інші респонденти за Кучму)
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01.02.2022 16:41 Ответить
За ЧМОшника зеленого остались самые упоротые долбодятлы. Но что еще удивляет, что за бабу Юлю есть желающие отдать свой голосишко!!! Не поняли еще, что она в политике столько, сколько лет существует независимая Украина, а толку с нее никакого.
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01.02.2022 16:43 Ответить
Во всём цивилизованном мире голосуют за професиональных политиков и живут как люди.

У нас голосуют за клоунов, олигархов, просто бандитов и сброд с улицы. А потом жалуются - почему у нас всё не как у людей ?
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01.02.2022 17:07 Ответить
Це не ви голосували за клоуна?
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01.02.2022 22:27 Ответить
Багато віри...
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01.02.2022 16:48 Ответить
Ой вей, за зєлєнскага 26%??? Серед моїх знайомих таких ідіотів не має ... Цікаво, де вони кучкуються...???
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01.02.2022 17:07 Ответить
по смартфонам сидять
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01.02.2022 18:19 Ответить
Узєлєнскава цугцванг.
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити цого генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.
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01.02.2022 19:02 Ответить
Якщо це правда, і нарід знову обрав би наркомана, то це значить, що у нас немає майбутнього...
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01.02.2022 19:04 Ответить
скоро выборы? та давно уже пора - засиделся Зеленский в чужом кресле...
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01.02.2022 19:40 Ответить
Антирейтинги в студію!!! Там у містера «П» 74%! Підскажіть йому будь-ласка
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01.02.2022 20:03 Ответить
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02.02.2022 01:14 Ответить
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