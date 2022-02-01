Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн.
Народные депутаты лишили премии за лучший результат на ВНО одного из украинских выпускников. Решение поддержали 263 нардепа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания парламента 1 февраля.
Так, народные депутаты проголосовали за проект постановления №6524 о лишении премии ВР одного из лучших выпускников, который показал на ЗНО один из лучших результатов. Причина такого решения – продолжение обучения в иностранном вузе.
Согласно пояснительной записке авторы постановления считают, что выпускники, получившие премию Верховной Рады, должны быть зачислены в текущем году в украинский вуз и подписать соответствующий договор об обучении.
Сообщается также, что речь идет об Алексее Чикалове. По данным УНИАН, парень учился в Запорожье, в лицее "Логос". Он четыре года занимал призовые места на олимпиадах по химии.
Чикалов попал в список 30 выпускников, сдавших ВНО лучше всех. В этой связи он получил стипендию от Верховной Рады в размере 100 тысяч гривен. Он поступил в Харьковский национальный университет имени Каразина, но позже решил уехать из Украины и забрал документы из вуза.
Напомним, 1 декабря украинский парламент принял постановление о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Решение проголосовали 303 народных депутата из 341, зарегистрированного в сессионном зале.
Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии – 100 тыс.грн каждому.
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Відповідно до норм законів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 "Про освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 "Про повну загальну середню освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 "Про Регламент Верховної Ради України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80 "Про комітети Верховної Ради України" з метою адресної підтримки найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, стимулювання продовження ними навчання в закладах вищої освіти України, підвищення престижності здобуття якісної освіти в Україні Верховна Рада України постановляє:
1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }
2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
Если бы талантливый сын или дочь был бы родственником ну пусть зам министра. Его бы тоже "лишили" премии?
Или сословие "скотиняк народу" не ест себе подобных?
А пацан всё правильно сделал.
Я считаю, что по данному факту "лишение премии" - должно быть возбуждено уголовное дело !!!
1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).
{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }
2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
Но парень все равно молодец во всех отношениях !
Сначала подарили , потом забрали …
Правильно парень сделал, что уехал .
Перспективы достойного будущего с такой владой хрен увидит .
Правильно поступил пацан уехав из Украины? Да, правильно.
И в Гарварде и в Сорбоне он будет учиться бесплатно, все лучшие вузы мира оплачивают обучение одаренных студентов, так что он ничего не потерял. Потеряла как всегда Украина.
А по поводу этого парня, то если он действительно талант и победитель олимпиад то почему за ним не могли наблюдать и предложить ему грант на обучение, хотя бы и в Швейцарии?
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Про розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
то $3700 для него - не деньги критические.
А вот осадочек будет на всю жизнь.
А Премія ця скоріше всього видавалася йому, як стипендія частинами.
Хлопець покинув український ВУЗ , на підставі наказу про відрахування, йому перестали платити цю стипендію-премію.
Думаю так.
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити і правильно написати постанову, ще при призначенні Премії.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
Є наказ про відрахування з українського ВУЗу, перестали виплачувати премію+стипендію.
Цифра выйдет заоблачная.
Правильно зробили, що забрали. Дурна дитина виявилася ))
Вариант "Сикорского". Когда то именем паренька будут называть Аэропорты. В Нью-Запорожье.
КОРРУПЦИОННОМУ ЧИНУШЕ-МРАЗИ ЛУЧШЕ СОТОЧКУ ПРИКЛЕИТЬ В МЕСЯЦ, У КОТОРОГО МАМА ОТЕЛЯМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБРОСЛА!
АПЛОДИСМЕНТЫ!
Есть разница между премией за успехи в прошлом и стипендии на будущее обучение.
Нет обучения - какая стипендия?
Покинув ВУЗ в Україні, перестали виплачувати премію-стипендію.
Думаю ніхто йому відразу всі 100 тисяч не виплачував.
У меті цієї премії, сказано стимулювання навчання в Україні.
Кстати, кое-где есть практика - обучение оплачивается бюджетом, а за это обязательство отработать по специальности пять лет.
https://kp.ua/life/a642487-odin-iz-luchshikh-vypusknikov-ukrainy-uekhal-uchitsja-v-rossiju-i-lishilsja-parlamentskoj-premii
Не хватало еще за НАШИ налоги кацапские кадры содержать!
Не такой уж пацанчик и умственно одаренный, раз в московию укатил!
Или кто-то здесь предлагает сепарков материально поддерживать????
Вперед---скидывайтесь ему на карту!