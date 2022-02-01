Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн.

Народные депутаты лишили премии за лучший результат на ВНО одного из украинских выпускников. Решение поддержали 263 нардепа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания парламента 1 февраля.

Так, народные депутаты проголосовали за проект постановления №6524 о лишении премии ВР одного из лучших выпускников, который показал на ЗНО один из лучших результатов. Причина такого решения – продолжение обучения в иностранном вузе.

Согласно пояснительной записке авторы постановления считают, что выпускники, получившие премию Верховной Рады, должны быть зачислены в текущем году в украинский вуз и подписать соответствующий договор об обучении.

Сообщается также, что речь идет об Алексее Чикалове. По данным УНИАН, парень учился в Запорожье, в лицее "Логос". Он четыре года занимал призовые места на олимпиадах по химии.

Чикалов попал в список 30 выпускников, сдавших ВНО лучше всех. В этой связи он получил стипендию от Верховной Рады в размере 100 тысяч гривен. Он поступил в Харьковский национальный университет имени Каразина, но позже решил уехать из Украины и забрал документы из вуза.

Также читайте: В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни

Напомним, 1 декабря украинский парламент принял постановление о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Решение проголосовали 303 народных депутата из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии – 100 тыс.грн каждому.