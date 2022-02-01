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Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн.

Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн.

Народные депутаты лишили премии за лучший результат на ВНО одного из украинских выпускников. Решение поддержали 263 нардепа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе заседания парламента 1 февраля.

Так, народные депутаты проголосовали за проект постановления №6524 о лишении премии ВР одного из лучших выпускников, который показал на ЗНО один из лучших результатов. Причина такого решения – продолжение обучения в иностранном вузе.

Согласно пояснительной записке авторы постановления считают, что выпускники, получившие премию Верховной Рады, должны быть зачислены в текущем году в украинский вуз и подписать соответствующий договор об обучении.

Сообщается также, что речь идет об Алексее Чикалове. По данным УНИАН, парень учился в Запорожье, в лицее "Логос". Он четыре года занимал призовые места на олимпиадах по химии.

Чикалов попал в список 30 выпускников, сдавших ВНО лучше всех. В этой связи он получил стипендию от Верховной Рады в размере 100 тысяч гривен. Он поступил в Харьковский национальный университет имени Каразина, но позже решил уехать из Украины и забрал документы из вуза.

Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн. 01

Также читайте: В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь Героев Небесной Сотни

Напомним, 1 декабря украинский парламент принял постановление о присуждении ежегодной премии Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год (№6254). Решение проголосовали 303 народных депутата из 341, зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно постановлению, эту премию получают 30 человек. Размер премии – 100 тыс.грн каждому.

Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн. 02

Автор: 

ВР (29288) стипендии (206)


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Топ комментарии
+31
правильно сделал пацан - тут тупиковое образование с перспективой биржи труда по окончании... лучше бы выплаты на жилье у себя отобрали, уродцы....
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01.02.2022 15:09 Ответить
+24
Повторюю- і оце все дупататське лайно ще й утримується за рахунок громадян України...
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01.02.2022 15:07 Ответить
+24
Бляха аж ціла Верховна Рада збирається щоб забрати в дитини 3 тисячі доларів.
Це на хвильку приблизно сума, яку середній депутат залишає за вечір в крутому ресторані.

Це вже мабуть дно навіть для зеленої банди
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01.02.2022 15:21 Ответить
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Ну он поступил как мужья слуг) Подписал чтобы получить деньги и разорвал договор)))
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01.02.2022 16:54 Ответить
Читайте мету встановлення премії

Відповідно до норм законів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 "Про освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 "Про повну загальну середню освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 "Про Регламент Верховної Ради України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80 "Про комітети Верховної Ради України" з метою адресної підтримки найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, стимулювання продовження ними навчання в закладах вищої освіти України, підвищення престижності здобуття якісної освіти в Україні Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }

2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
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02.02.2022 02:10 Ответить
А вот к примеру.
Если бы талантливый сын или дочь был бы родственником ну пусть зам министра. Его бы тоже "лишили" премии?
Или сословие "скотиняк народу" не ест себе подобных?
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01.02.2022 15:27 Ответить
И на эту херню "избранники" тратят своё драгоценное время? Идиоты...
А пацан всё правильно сделал.
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01.02.2022 15:28 Ответить
З.Ы. но это полностью в стиле зебилов - подленько мелко нагадить тому, кто умнее тебя...
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01.02.2022 15:34 Ответить
А ти хочешь що б вони взагалі нічого не робили?
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01.02.2022 15:36 Ответить
І яку країну поїхав вчитись?
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01.02.2022 15:28 Ответить
Азіров говорив у такому випадку:"Піх*й".
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01.02.2022 15:37 Ответить
На расєю!
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01.02.2022 22:57 Ответить
Интересно.... Премия "за лучший результат на ВНО " - так при чем тут ГДЕ он учится !? Лишение НЕ ЗАКОННО !

Я считаю, что по данному факту "лишение премии" - должно быть возбуждено уголовное дело !!!
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01.02.2022 15:28 Ответить
та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України
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01.02.2022 15:39 Ответить
Дай ссылку на тот нормативный акт по которому ему ДАЛИ премию, а не лишили !
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01.02.2022 16:07 Ответить
Відповідно до норм законів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 "Про освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20 "Про повну загальну середню освіту" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 "Про Регламент Верховної Ради України" , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116/95-%D0%B2%D1%80 "Про комітети Верховної Ради України" з метою адресної підтримки найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, стимулювання продовження ними навчання в закладах вищої освіти України, підвищення престижності здобуття якісної освіти в Україні Верховна Рада України постановляє:

1. Заснувати 50 премій Верховної Ради України для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Премія).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-20#n75 № 1851-IX від 03.11.2021 }

2. Установити, що Премія щороку присуджується здобувачам, які у поточному році завершили здобуття повної загальної середньої освіти, виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, з чотирьох і більше навчальних предметів, отримали загальну суму балів за шкалою 100-200 не менше 790 балів, у тому числі 200 балів за щонайменше один із цих навчальних предметів (до обрахунку беруться чотири найвищі особисті результати з тих навчальних предметів, для складання яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано), та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти України. Якщо до переліку претендентів, які
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02.02.2022 02:14 Ответить
Ок - убедил.

Но парень все равно молодец во всех отношениях !
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02.02.2022 08:07 Ответить
Интересно «автори постанови вважають» или условие поступления в украинский вуз было прописано при получении премии? Если было и получатель премии об этом знал, тогда да - никаких вопросов. А если в Верховной Раде задним числом решили показать что они не лохи тогда совсем другое дело.
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01.02.2022 15:28 Ответить
Так он поступил в укр вуз. В статье написано.
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01.02.2022 15:36 Ответить
В пояснювальній записці є номер наказу про його відрахування з українського ВУЗу.
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02.02.2022 02:15 Ответить
В условиях получения стипендии (насколько я понял) есть пункт про поступление в вуз, а про его окончание ничего нет
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02.02.2022 11:26 Ответить
А знаете почему быдло американское закончившее Кембридж...Массачусетсский Университет и даже Гарвард снимает фильмы про Скотов-Сватов?Потому что учились в Трускавце...дебилизму Леонида Кучмы.................... Американцы не учат ДЕБИЛОВ СОВКА Зелемойского ПРОЛЕТАЙРЯТА....
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01.02.2022 15:30 Ответить
Совсем конченные !
Сначала подарили , потом забрали …
Правильно парень сделал, что уехал .
Перспективы достойного будущего с такой владой хрен увидит .
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01.02.2022 15:31 Ответить
Где будущее, а где зе-влада...
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01.02.2022 15:34 Ответить
Зебаран
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01.02.2022 15:32 Ответить
А ви дивилися,хто за це рішення проголосував?
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01.02.2022 15:33 Ответить
Твой любимый Пётр Лексеич голосовал за.Его партия тоже.
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01.02.2022 19:36 Ответить
Депутатам делать нечего, что ли??? Занимайтесь более насущными проблемами (их у нас огогого сколько)! Или у вас много лишнего времени??? А не забирайте у студента первые честно заработанные деньги!!! Даже если он едет в иностранный ВУЗ, что чему-то там противоречит! Отдайте студенту деньги и займитесь страной
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01.02.2022 15:35 Ответить
73 % Мирового ПРОЛЕТАЙрята Голобородьки готовы защитить говно Шариковых.....Песню Игоря Талькова помните?Но не предан Земле Тиран... объявивший войну стране................ слава Говнобородькам... Кучмы......
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01.02.2022 15:36 Ответить
Подивіться поіменне голосування,хто за це проголосував.
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01.02.2022 15:37 Ответить
Вот выделить мусорам которые уже пол года рассматривают на порносайтах женскую пи***ду ето пожалуста. А на учебу умных людей ето фиг вам. Живите в болоте, неучи, меньше будете выступать и требовать свои права.
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01.02.2022 15:38 Ответить
Правиль поступили депутаты? Да!
Правильно поступил пацан уехав из Украины? Да, правильно.
И в Гарварде и в Сорбоне он будет учиться бесплатно, все лучшие вузы мира оплачивают обучение одаренных студентов, так что он ничего не потерял. Потеряла как всегда Украина.
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01.02.2022 15:38 Ответить
Он сейчас бесплатно учится в МФТИ.
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01.02.2022 22:33 Ответить
Тут я согласен с Виталиев Портниковым и Тарасом Березовцем...Україна стане Україною років через 45...,не меньше...
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01.02.2022 15:41 Ответить
Добавь 1 пожалуйста ,можешь перед 45 ,можешь после.В любом случае правильно.
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01.02.2022 17:12 Ответить
Кстати, если он уже получил деньги физически и уехал закордон, то как они их собираются отобрать их назад? Ну будут слать ему требования. Бумаги больше изведут чем получат результата. А в суд подадут, то вообще проиграют дело. Опять одна видимость деятельности.
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01.02.2022 15:42 Ответить
Слуги отдайте эти офигенные 100 тысяч своему папе - изе каломыйскому, он будет страшно рад и купит своему приёмному сынку ваве большую и толстую чупу-чупу. А если серьёзно, я думаю что раз пацан поехал учится на Запад, значит родаки у него отнюдь не бедные у них таких 100 тысяч навалом.
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01.02.2022 15:43 Ответить
Необязательно. Сейчас очень много наших учится в Польше по всяким грантам. А есть такие, что учатся и работают. Польша старается привлечь к себе молодежь, видят в этом свое будущее. Ну а наши власти как видите, стараются совсем в другом направлении.
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01.02.2022 15:49 Ответить
А с чего ты решил что он именно в Польшу поехал? Я читал ранее, что в Цюрих, а там, извини меня, швейцарцы с грантами за просто так, не дуплятся. А насколько жизнь там дорога, я уж и писать не буду.
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01.02.2022 15:56 Ответить
Я нигде не писал, что именно он поехал в Польшу. Первый раз об этом парне прочитал вот здесь. Просто ответил тебе, что учебу за границей теперь могут себе позволить не только дети олигархов. Было бы желание.
А по поводу этого парня, то если он действительно талант и победитель олимпиад то почему за ним не могли наблюдать и предложить ему грант на обучение, хотя бы и в Швейцарии?
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01.02.2022 16:05 Ответить
От кацапи по ходу і запропонували.
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02.02.2022 02:18 Ответить
Там часто образование бесплатное. Если он умный ему дали общагу и степендию, живёт там он лучше чем в сепарском Харькове. Валят все.
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01.02.2022 16:22 Ответить
Ребята, честно говоря, мне это абсолютно всеравно. Пусть учится где хочет. Мы ведь кажется в ЕС идём а там грамотные люди нужны
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01.02.2022 16:33 Ответить
Да его бесплатно забрали, филантропов там полно. Фейкоученые там не проходят)
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01.02.2022 16:17 Ответить
Респект студенту. 340 дармоедов отменили подачку за счет наших налогов. Для того , чтобы молодежь не уезжала нужно хоть что то полезное для страны делать, а не только дерибанить бюджет.
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01.02.2022 15:44 Ответить
Правильне рішення. Що хлопця, що ради. На жаль
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01.02.2022 15:48 Ответить
Феодал Зеленский звонит не феодалу и не Олигарху Коломойскому й каже.. Игореха...давай завлим бизнес Ахметова Порошенко Фирташа Путлера Назарбаева и даже Лукашеску?...Голобородька каже...а нафига Лукашеску...я ему здал даже 33 мудака Путлера типа ИХТАМНЕТ...
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01.02.2022 15:49 Ответить
А чи збираються забирати зеленську 1000, якщо отримувач за кордон поїде?
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01.02.2022 15:52 Ответить
В чем Рада в этой ситуации не права? Стипендия студентам. Уехал, бросил учебу и т.д. какая стипендия. Стипендия это не пенсия
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01.02.2022 15:52 Ответить
Де побачили слово "Стипендія"?-- Премія. А як там з Гогашвіллі з його турбонаукою?
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01.02.2022 16:03 Ответить
В умовах отримання премії є поступлення та навчання в "виші" України.
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01.02.2022 16:51 Ответить
Так, в умовах отримання премії є і має бути вимога навчання у нашому виші. Якщо б Чикалов на це не погодився б, то премію отримав би інший, 31-ий хлопець, який би навчався у нашому "виші". Тому Рада законно зробила, що відібрала премію.
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01.02.2022 17:34 Ответить
В умовах вказано, дослівно : "та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти".
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Про розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
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01.02.2022 18:15 Ответить
Якщо Ви про неспроможність депутатів юридично грамотно формулювати зрозумілі вимоги до претендентів на Премію, то я з Вами згоден - це ганьба. Але такі Премії на 100 тис. грн мають все отримувати студенти, що навчаються у нашій країні, ну, хоча б бакалаврат мають завершити. І такі грамотні студенти знайдуться по країні. А стимулювати грошима студентів виїжджати з України неправильно.
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01.02.2022 18:33 Ответить
Я думаю , що цю премію він отримував частинами на час навчання в українському ВУЗі. Саме премія і мала стимулювати його навчання тут і скоріше за все була поділена на термін навчання, видавалася як стипендія, а не відразу.
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02.02.2022 02:22 Ответить
Заголовок - "Уехал учиться за границу: нардепы отобрали у одного из лучших выпускников Украины стипендию в 100 тыс. грн." Все вопросы к редакции
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01.02.2022 17:32 Ответить
Успіхів пацану! Розумним людям тут не місце, буде гнити на 10 тис грн в якомусь університеті в кращому випадку, в науку тут ніхто не інвестує. Якщо тут хто і може заробити чесно, це ті хто працює на аутсорсі на закордонних роботодавців.
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01.02.2022 15:53 Ответить
Аутсоссе скорее всего...тока тихо
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01.02.2022 16:06 Ответить
Я казали у Великій Британії...на сьгодні самий великий шахрай у сфері бізнесу Зеленобородько...з 1 долляра робе 100...
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01.02.2022 15:55 Ответить
Если парень имеет деньги на переезд за границу,
то $3700 для него - не деньги критические.
А вот осадочек будет на всю жизнь.
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01.02.2022 15:59 Ответить
Просто интересно куда и в какой универ. Но я думаю уже можно ржать над шкаралетом
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01.02.2022 16:09 Ответить
До кацапів він поїхав.
А Премія ця скоріше всього видавалася йому, як стипендія частинами.
Хлопець покинув український ВУЗ , на підставі наказу про відрахування, йому перестали платити цю стипендію-премію.
Думаю так.
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02.02.2022 02:25 Ответить
Международная Трасса типа Автобан Варшава-Киев будет построена только за счет ГрязьПрома и Роснефти Путлера....
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01.02.2022 16:01 Ответить
Эта какой-та пазор..казлы зеленыя..
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01.02.2022 16:02 Ответить
премию ему дали за то что он хорошо учился в школе и отлично сдал выпускные экзамены! и где,вашу раком маму написано,что он за эту премию,должен быть невыездным для обучения в другой стране?
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01.02.2022 16:02 Ответить
Це є в умовах отримання премії, на які Чикалов погодився.
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01.02.2022 17:48 Ответить
Не правда. В умовах вказано, дослівно : "та які зараховані у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписали договір про навчання із закладом вищої освіти".
Він нічого не порушив - вступив і підписав. Розірвання договору зебільні депутати не здатні були передбачити і правильно написати постанову, ще при призначенні Премії.
Через нездатність формулювати завершені тексти законодавчих актів, зебільні депутати витрачають зайвий час, народні гроші і створюють потворні закони.
Взазалі, вся ця ситуація з заохочення талановитих студентів знаходиться в повноваженнях Міносвіти і ВР тут взагалі ні до чого, але ВР зебільних депутатів, як кажуть, солдат спить - служба йде, чим би не займатись, аби нічим не займатись.
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01.02.2022 18:23 Ответить
Премія швидше за все платилася частинами, як додаток до стипендії чи замість стипендії.
Є наказ про відрахування з українського ВУЗу, перестали виплачувати премію+стипендію.
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02.02.2022 02:29 Ответить
Я после армейки поступил в Харьковский авиационній институт в 1989 году,жена моя будущая параллельно училась в медиституте...но потом начался Майдан..голодовка студентов...а потом я уехал в Киев,а жена удрала во Львов... Самое интьересное в єтом деле... родился сын в 1990 году...
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01.02.2022 16:07 Ответить
Надо было отобрать все свои фотографии ниже пояса
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01.02.2022 16:13 Ответить
Совдеповское отношение к уезжающим. Поехал учиться может и вернется если захочет. Мир большой сегодня ты здесь а завтра там.
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01.02.2022 16:10 Ответить
А коли хлопець отримає Нобелівську премію, оці всі харі будут. Примазувати його до України. Хоча після цього, що зробила ВР, він з чистою совістю може вважати себе вільним від будь-яких зобов'язань перед цією державою (не країною), яка забрала не аванс, а винагороду за чесно зароблене і підтверджене на ЗНО знання. Хоча чого можна чікувати від депутатів, половина з яких не має навіть справжньої середньої освіти.
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01.02.2022 16:11 Ответить
Так, буде варіант "Сікорського". Спочатку випихнули - не дали розвитку - а тепер кричать "НАШ".
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01.02.2022 16:32 Ответить
Ну, хлопець небагато втратив. У хлопака є дещо цінніше і те, чого у нардепів нема - мозок. І якщо мозок добре працює - він не повернеться.
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01.02.2022 16:17 Ответить
они что, собирались всем кагалом, чтобы у парня премию отнять? Самый насущный вопрос сегодня
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01.02.2022 16:22 Ответить
Напишите пожалуйста сколько денег от нас получает средний депутат, добавьте жилье в Киеве, выплаты на помощников, лечение, премии и отдых.

 Цифра выйдет заоблачная.
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01.02.2022 16:26 Ответить
Щось у нього розумові здібності не співпадають з результатами ЗНО. Навіщо було забирати документи, коли всі в Каразіна й так приїжджають на сесію в деканаті купувати "сесію оптом"?
Правильно зробили, що забрали. Дурна дитина виявилася ))
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01.02.2022 16:28 Ответить
Іще один "невозвращенец". Плюс с обидой на страну, которая ему дала пинка вдогонку. Закон о стипендии дебильный. Если бы был пункт на такой случай и всё заранее оговорено, то никаких вопросов. Поэтому вывод прост - парень накивал на стипендию (с обидой на страну), нардепи - неадекваты.
Вариант "Сикорского". Когда то именем паренька будут называть Аэропорты. В Нью-Запорожье.
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01.02.2022 16:30 Ответить
ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
КОРРУПЦИОННОМУ ЧИНУШЕ-МРАЗИ ЛУЧШЕ СОТОЧКУ ПРИКЛЕИТЬ В МЕСЯЦ, У КОТОРОГО МАМА ОТЕЛЯМИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБРОСЛА!
АПЛОДИСМЕНТЫ!
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01.02.2022 16:34 Ответить
Редкий случай когда правильный поступок совершили оба. Но пацан всё таки гoвно.
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01.02.2022 16:51 Ответить
Якість життя - понад усе . Все решта - бла бла бла . Держава повинна цінувати людей , а не боротися з ними .
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01.02.2022 16:58 Ответить
Думаю что он найдет деньги для обучения и не вернётся сюда никогда. Моральные жлобы в ВР
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01.02.2022 17:13 Ответить
погано не те що поїхав , а в тім що навряд чи повернеться. Бо куди він тут потім влаштується ? він же не менеджер якись з ступінями НБА, МГА, БуБуБу, а вузькопрофільний техпрацівник
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01.02.2022 17:29 Ответить
Мудаки вы все.
Есть разница между премией за успехи в прошлом и стипендии на будущее обучение.
Нет обучения - какая стипендия?
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01.02.2022 18:15 Ответить
Амфаш, я думаю він отримував цю премію частинами, як стипендію і стимул до навчання в українському ВУЗі.
Покинув ВУЗ в Україні, перестали виплачувати премію-стипендію.
Думаю ніхто йому відразу всі 100 тисяч не виплачував.
У меті цієї премії, сказано стимулювання навчання в Україні.
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02.02.2022 02:35 Ответить
Так а я про что?
Кстати, кое-где есть практика - обучение оплачивается бюджетом, а за это обязательство отработать по специальности пять лет.
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02.02.2022 15:40 Ответить
Якщо це ухвалювалось при наданні стипендії, то усе правильно.
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01.02.2022 18:31 Ответить
А тут голосов хватило
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01.02.2022 18:50 Ответить
Так тут всё дело не в том, что уехал, а куда уехал.

https://kp.ua/life/a642487-odin-iz-luchshikh-vypusknikov-ukrainy-uekhal-uchitsja-v-rossiju-i-lishilsja-parlamentskoj-premii
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01.02.2022 22:41 Ответить
Такой «чести» юный житель Запорожья, получивший полное среднее образование в местном лицее «Логос», удостоился по неоднозначному поводу. Чикалов не захотел получать высшее образование в Украине, забрал документы из Харьковского национального университета имени Каразина, куда поступил по результатам ВНО, и уехал. В Россию. «КП в Украине» удалось найти Алексея. Он подтвердил, что сейчас находится в Москве, так как поступил в Московский физико-технический институт.
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01.02.2022 22:49 Ответить
ПРАВИЛЬНО ЗАБРАЛИ!
Не хватало еще за НАШИ налоги кацапские кадры содержать!
Не такой уж пацанчик и умственно одаренный, раз в московию укатил!
Или кто-то здесь предлагает сепарков материально поддерживать????
Вперед---скидывайтесь ему на карту!
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02.02.2022 01:20 Ответить
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