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Моравецкий о союзе Украины, Польши и Великобритании: Борьба за безопасность в регионе

Моравецкий о союзе Украины, Польши и Великобритании: Борьба за безопасность в регионе

Новый политический формат между Украиной, Польшей и Великобританией будет представлять собой сотрудничество для борьбы за безопасность в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главной ценностью является, естественно, безопасность в регионе. Благодаря безопасности может развиваться культура, экономика, торговля. Мы все в регионе в этом заинтересованы. Это сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе", - заявил Моравецкий.

По его словам, формат политического сотрудничества, который создают министерства иностранных дел трех стран, является очень важным.

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"Мы убедились в дестабилизации на восточном фланге НАТО … Великобритания сама убедилась в том, что такое длинные руки РФ и их спецслужбы … Наши министры работают ради этого формата", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.

Автор: 

Великобритания (5027) Польша (8512) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+6
неплохо бы вообще новый постостблок создать. Украина, страны балтии, польша, чехи, словаки в союзе с британией. и в варшаве договор о его создании подписать ))))) кони в руцком миде повыздыхали бы от одного названия договора быстрее чем кремляди от абревиатуры УПА ))) понятно, шо мадьяры, как и весси, ставшие сегодня все поголовно оссями, категорически откажутся от присоединения, чтобы старшего брата тоже не сердить.
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01.02.2022 15:43 Ответить
+5
Підтримую такий альянс двома руками! Ще ждемо прибалтійські країни! Чехія також проявила себе з найкращої сторони!
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01.02.2022 15:59 Ответить
+4
Сюда еще Румыния, Молдова. Турция может позже.
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01.02.2022 15:51 Ответить
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В Германии, после выборов картина " ясна". Во Франции ,скоро выборы будут, а чем кончится не известно. Британии осталось самой навести порядок в Европе.
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01.02.2022 15:28 Ответить
А хто дозволить це робити після виходу Британії з Євросоюзу? В Британії своїх проблем повно. А тут ще Джонсон трохи "залетів". Тому і весь цей гамір - відволікти громадян Британії від скандалу Джонсона.
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01.02.2022 18:52 Ответить
Внутри Евросовка у Британии руки были связаны, а теперь она свободно может помогать Украине , одновременно показывая германцам средний палец
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01.02.2022 19:23 Ответить
а кто а кто Британии запретит?
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01.02.2022 19:23 Ответить
неплохо бы вообще новый постостблок создать. Украина, страны балтии, польша, чехи, словаки в союзе с британией. и в варшаве договор о его создании подписать ))))) кони в руцком миде повыздыхали бы от одного названия договора быстрее чем кремляди от абревиатуры УПА ))) понятно, шо мадьяры, как и весси, ставшие сегодня все поголовно оссями, категорически откажутся от присоединения, чтобы старшего брата тоже не сердить.
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01.02.2022 15:43 Ответить
Сюда еще Румыния, Молдова. Турция может позже.
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01.02.2022 15:51 Ответить
если речь будет идти о критериях создания и приёма новых членов (там уже страны входящие в блок нато), то это мона будет всё сформулировать и закрепить в папирах. по старту - это страны бывшего "соцлагеря", ранее входившие в совковый "варшавский договор", но сегодня ставшие и стающие на путь развития по нормах мировой цивилизации, а не по планах гиперварварварского парашного развития иприсоединённойкнимбеларуси. запад может пойти на создание такой структуры, ведь она будет буферной зоной между старым западом и самой парашей, с которой старая европа так боится напрямую граничить. это стало бы теперь "варшавским договором" уже со стороны запада, а не совка ))
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01.02.2022 16:11 Ответить
Підтримую такий альянс двома руками! Ще ждемо прибалтійські країни! Чехія також проявила себе з найкращої сторони!
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01.02.2022 15:59 Ответить
І що це дасть. В результаті - нічого. Чому ніхто не деталізує -навколо чого створюється союз і на якому підгрутті? Дві країни -члени НАТО, третя- ні. Одна країна- член Євросоюзу, одна тільки вийшла з Євросоюзу, третя- має незрозумілий статус. Тому крім піару нічого не буде.
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01.02.2022 18:50 Ответить
Задача московії - нас розділяти. Наша задача - об'єднуватись з друзями! Союз створюється заради безпеки в Європі, та в мирі в цілому. А що - шоб разом ї..ти геїв-москалів )))
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01.02.2022 23:53 Ответить
"Планувалося, що перше офіційне оголошення про створення нового формату буде зроблене міністерствами закордонних справ трьох країн завтра в рамках візиту нашої британської колеги до Києва. На жаль, вона захворіла на ковід і ми переносимо це оголошення на пізніше. Однак за цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат"

слова Клебы. Но при чем здесь глава МИД, если к нам приезжает Джонсон, непонятно. Что-то явно пошло не так. Наши зеленые не могут не обгадить все хотя бы в последнйи момент.
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01.02.2022 16:40 Ответить
как по мне, то большой плюс этого альянса в том, что одна из сторон обладает ядреным оружием.
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01.02.2022 17:10 Ответить
Украине тоже надо возвращать ядерный статус... но здесь пока одни но!
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01.02.2022 18:24 Ответить
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." - Голда Меир . вот это был настоящий премьер-министр.
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01.02.2022 20:23 Ответить
К этому союзу явно ещё и Нидерланды (завтра кстати их чел в Киев не зря летит)с Прибалтикой присоединяться. ***** уже нервно курит в сторонке.
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01.02.2022 18:39 Ответить
***** пока подрывает нато из нутри газом...накачивает ************* и ********
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01.02.2022 19:01 Ответить
 
 