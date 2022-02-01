Моравецкий о союзе Украины, Польши и Великобритании: Борьба за безопасность в регионе

Новый политический формат между Украиной, Польшей и Великобританией будет представлять собой сотрудничество для борьбы за безопасность в регионе.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Главной ценностью является, естественно, безопасность в регионе. Благодаря безопасности может развиваться культура, экономика, торговля. Мы все в регионе в этом заинтересованы. Это сотрудничество является борьбой за безопасность в регионе", - заявил Моравецкий.

По его словам, формат политического сотрудничества, который создают министерства иностранных дел трех стран, является очень важным.

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"Мы убедились в дестабилизации на восточном фланге НАТО … Великобритания сама убедилась в том, что такое длинные руки РФ и их спецслужбы … Наши министры работают ради этого формата", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.