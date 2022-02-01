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Информация о самоубийстве нацгвардейца Рябчука, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, - ГБР

Информация о самоубийстве нацгвардейца Рябчука, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, - ГБР

Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве срочника Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Данная информация полностью не соответствует действительности", - отметили в ГБР и призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о самоубийстве Рябчука.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.

Автор: 

Днепр (4444) стрельба (3268) Национальная гвардия (2165) Рябчук (33) ГБР (3051)


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Топ комментарии
+8
Який вразливий хлопчик! Пожаліймо дитину, якій вдалося вирватись з кривавих лап нацгвардійських "дідів" і "вітчимів-командирів"!
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01.02.2022 15:49 Ответить
+7
а жаль...
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01.02.2022 15:37 Ответить
+6
Ну, я бы никому бы не желал смерти. Может случиться такое что и вы окажетесь в ситуации из за которой вам кто то будет желать смерти. Жизнь может перед каждым поставить такую ситуацию. Но то что он сломал себе и людям жизнь это факт. И ничего хорошего в этом нет.
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01.02.2022 16:11 Ответить
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а жаль...
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01.02.2022 15:37 Ответить
гавнокомандующего направить на курс молодого бойца в нацгвардию
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01.02.2022 15:40 Ответить
ооо.... начинается...
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01.02.2022 15:45 Ответить
еще вздернется, времени много!
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01.02.2022 15:48 Ответить
Який вразливий хлопчик! Пожаліймо дитину, якій вдалося вирватись з кривавих лап нацгвардійських "дідів" і "вітчимів-командирів"!
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01.02.2022 15:49 Ответить
Вряд ли такая мразь будет мучиться от содеянного,а тем более сводить концы с жизнью.
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01.02.2022 15:49 Ответить
Могут помочь. Только сначала надо сделать пару ложных вбросов. Выгодное для всех решение проблемы.
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01.02.2022 15:59 Ответить
Смерть-слишком мягкое наказание для этого подонка
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01.02.2022 16:05 Ответить
Ну, я бы никому бы не желал смерти. Может случиться такое что и вы окажетесь в ситуации из за которой вам кто то будет желать смерти. Жизнь может перед каждым поставить такую ситуацию. Но то что он сломал себе и людям жизнь это факт. И ничего хорошего в этом нет.
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01.02.2022 16:11 Ответить
Та я как-бы и не желал)
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01.02.2022 16:15 Ответить
что - и ***** бы не желал бы смерти?
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01.02.2022 16:16 Ответить
Ого, вот это провакационный вопрос! Но я вывернусь. Предлагаю подвесить его за яйца вниз головой и пусть живет сколько хочет.
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01.02.2022 16:20 Ответить
до этого убили 5 (пять )" мразей " в этом подразделении и ни один "ангел " не ответил ...вот и прилетело
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01.02.2022 16:25 Ответить
Что куда прилетело,Василий?
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01.02.2022 16:49 Ответить
Ну так расскажите нарИду мотивы, чё мусорня язык в жопу засунули то?

А то конечно легче просто из типа сделать психопата убийцу, а причины...кому они нужны?
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01.02.2022 15:59 Ответить
КАК за не полных три месяца , так довести человека ?! НЕ БУДИ ЛИХО , ПОКА ОНО ТИХО . Не судите и несудимы будете ...
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01.02.2022 16:19 Ответить
а до чего, вы думаете, его довели и кто? у вас есть какая-то информация? если есть, советую поделиться ею со следствием...
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01.02.2022 16:24 Ответить
информация в свободном доступе , как и показания родителей рябят , которые служили и "случайно " умерли в этой части ...
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01.02.2022 16:36 Ответить
Він же нападав а не захищався.Не поширюйте брехню.
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01.02.2022 18:28 Ответить
Не знаю, что творилось в той воинской части, но, когда этот нелюдь с ухмылкой рассказывал, как выстрелил в голову гражданской женщине, которая на проходной завода проверяла пропуска, я бы в тот момент с удовольствием посадил бы его на кол!
Убил человека за то, что "она не хотела меня пропускать". Выродок здоровый в 190 см. ростом не мог просто перепрыгнуть через вертушку.
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01.02.2022 16:21 Ответить
Всем жалельщикам ублюдка желаю, чтоб одного раза они встретились на узкой дорожке с таким скотом с автоматом.
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01.02.2022 16:23 Ответить
а ты кто ? кто дал тебе право судить ? БОГОМ себя почувствовал ? Не дай БОГ оказаться в его "шкуре "...
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01.02.2022 16:32 Ответить
служив я також в частині з чотирма цифірками, і також по обєктові з подібною фунціональністю так за мою службу було два подібних випадки і один самостріл і знаю як там і чим дихають, так що перед тим як ти відкриваєш свою вафельницю з подібними вскукареками не поспішай комусь що бажати чи когось осуджувати, бо в мене теж було бажанячко таких як ти педе..тів загнати, щоб менше з себе когутів борзих корчили
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01.02.2022 19:34 Ответить
НАДО ЕМУ ЕЩЁ МАГАЗИНОВ 10 ДАТЬ !!!
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01.02.2022 16:45 Ответить
Продолжу мысль: и выбрать депутатом. Такой в Раде бы пригодился.
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01.02.2022 17:40 Ответить
Не смотря на то, что он убил столько людей мне его жаль. Судить нужно офиерьё и солдат которые его довели до этого.
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01.02.2022 18:49 Ответить
З самого початку було зрозуміло, що цього холоднокровного але молодого та тупого найманого вбивцю приберуть свої ж.
Казки про дідовщину - для дурників.
Цей кілер-невдаха не жилець...
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02.02.2022 01:34 Ответить
В чужом глазу соломинку вы видите, в своем не видите бревна.
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02.02.2022 02:44 Ответить
 
 