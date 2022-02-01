Информация о самоубийстве нацгвардейца Рябчука, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, - ГБР
Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве срочника Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Данная информация полностью не соответствует действительности", - отметили в ГБР и призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.
"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
Отметим, что сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о самоубийстве Рябчука.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.
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А то конечно легче просто из типа сделать психопата убийцу, а причины...кому они нужны?
Убил человека за то, что "она не хотела меня пропускать". Выродок здоровый в 190 см. ростом не мог просто перепрыгнуть через вертушку.
Казки про дідовщину - для дурників.
Цей кілер-невдаха не жилець...