Информация о самоубийстве нацгвардейца Рябчука, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, - ГБР

Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве срочника Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Данная информация полностью не соответствует действительности", - отметили в ГБР и призвали журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Отметим, что сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили о самоубийстве Рябчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые результаты расследования стрельбы на "Южмаше" ожидают до конца недели, - Енин

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, но динамика – положительная.