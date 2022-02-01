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Рейтинг партий: "ЕС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наши" - 5,3%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, шесть партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская Солидарность" (за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных, или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором). Второй результат показала бы политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов, или 12,6% тех, кто имеет намерение принять участие в выборах и определилось с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3% и 9,0%, соответственно, партию "Розумна політика" - 6,0% и 8,7%, соответственно, партию "Наши" - 3,7% и 5,3%, соответственно, партию "Сила и честь" - 3,4% и 4,8%, соответственно, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3 и 3,2% соответственно за каждую из других политических сил - менее 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором", - говорится в исследовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 26% украинцев, за Порошенко – 24,2%, за Тимошенко – 10,3%, – опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской Солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%)", – отметили исследователи.

"Зачастую респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 11,3% - ВО "Батькивщина", - свидетельствуют данные опроса.

Рейтинг партий: ЕС - 25,2%, СН - 18,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наши - 5,3%, - опрос Центра Разумкова 01
Рейтинг партий: ЕС - 25,2%, СН - 18,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наши - 5,3%, - опрос Центра Разумкова 02
Рейтинг партий: ЕС - 25,2%, СН - 18,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наши - 5,3%, - опрос Центра Разумкова 03
Рейтинг партий: ЕС - 25,2%, СН - 18,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наши - 5,3%, - опрос Центра Разумкова 04
Рейтинг партий: ЕС - 25,2%, СН - 18,4%, Батькивщина - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, Розумна політика - 8,7%, Наши - 5,3%, - опрос Центра Разумкова 05

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

рейтинг (1642) Центр Разумкова (229)


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Топ комментарии
+64
ЄС має набирати 50 %
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01.02.2022 15:32 Ответить
+37
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01.02.2022 15:35 Ответить
+29
Ось і казочці кінець.
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01.02.2022 15:35 Ответить
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Страница 2 из 2
Узєлєнскава цугцванг.
Якщо не посадять Порошенка по бєспрєдєлу, а інакше ні як не вийде, то Зєєєля не буде президентом, ним буде Порошенко.
Якщо посадять по бєспрєдєлу, то Зєєєля теж не буде президентом. Ним стане той, хто пообіцяє звільнити Порошенка і призначити його генпрокурором, щоб той посадив Зєлєнскава.
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01.02.2022 19:08 Ответить
На х... их обоих! В одну камеру средней комфортности !
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01.02.2022 19:43 Ответить
Зеленський - це Президент, що об»єднає всіх українців… Пи*дить його будуть усі, без винятку…
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01.02.2022 22:08 Ответить
Сарказм,Вася,сарказм)Почитай подробней об этой клоаке-они еще с Кучмой свои мутки начинали
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01.02.2022 16:18 Ответить
слуги наверно уже поняли, что это финиш и депутатами они уже не будут никогда.
теперь воровать и брать взятки будут еще больше
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01.02.2022 16:20 Ответить
В стране живут 15% п#дарасов, которые готовы проголосовать за партии ОПЗЖ и Наши... он должны уехать...
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01.02.2022 16:28 Ответить
На хутина
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01.02.2022 16:32 Ответить
Везе Петру. І разумковський центр соцопитування тепер петру проценти клепає.
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01.02.2022 16:30 Ответить
А я думаю что сегодня за день, Зеленский со своим указом, Верховная рада с Комиссией за Крым, а вот оно что.
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01.02.2022 16:34 Ответить
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01.02.2022 16:54 Ответить
я одно не пойму откуда у партии Розумна политыка рейтинг 8.7.На прошлой неделе Разумков собирался ездить поУкраине и создавать партийные ячейки а сегодня у несуществующей партии уже есть рейтинг.Этот опрос организовали для того чтобы попинатьСН .Выдвинули ЕС сейчас ну а потом на первое место выскочит Розумна политыка-партия ломбардов
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01.02.2022 16:55 Ответить
Це ж ручний центр Пороха!!Вони переконані,що ми ідіоти!!Гурток прихильників цукерок поРошен все не заспокоїться!
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01.02.2022 18:41 Ответить
Это такая технология, когда ноунейму рисуют со старта рейтинг, который больше чем у конкурента.
Например, как было с Зеленский. Очевидно, что рейтинг как политика у него был нулевой. Возможно он был популярен, но как политик ноль. Вот его обычную популярность перенесли на политический рейтинг и из популярного дурныка получился популярный презедент. Так и с разумковым.
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01.02.2022 20:10 Ответить
І пам'ятайте, що Януковича до влади привели ті, хто не голосував за Ющенка, а Зєлєнскава до влади привели ті, хто не голосував за Порошенка. Багатопартійність є завуальованою двопартійністю.
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01.02.2022 17:00 Ответить
Януковича к власти привёл сам Ющенко. Который потеряв шансы на переизбрание фактически слил ему власть ещё до выборов. Единственным реальным конкурентом «легитимному» в 2010 году была Тимошенко. За что и получила срок после победы «донецких». Ющенко получил госдачу в Конче-Заспе и спокойную пенсию. А любый друг и кум- Петро получил министерское кресло.))
Каша в твоей голове! Либо слишком юный, либо слишком глупый.))
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01.02.2022 17:32 Ответить
до сих пор передергиваешь на Вону?
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01.02.2022 18:55 Ответить
Обычно тебя игнорирую, ибо ты просто серешь, но периодически буду напоминать, что ты один из самых придурошных персонажей на этом форуме.)) Не знаю сколько у тебя тут ников, но под этим ты выглядишь наиболее дебильно.))
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01.02.2022 19:14 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣 Розумна політика - це що? Це ж просто реальний Разумков, бо партії нема навіть у віртуальному вигляді. 😊 Тому не потрібно вірити у 25 відсотків ЄС, бо звідтам пішло на 8 відсотків Розумної політики. 😊Ну іпартія Смєшка не набирає навіть 5 відсотків. 😊
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01.02.2022 17:09 Ответить
Ні, проценти РП це розчаровані зеленоботи, або ті з зеленоботів, які мають "чєловєчєскоє ліцо" У ЄС занадто відмінні цінності, щоб між ними перетикав електорат
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01.02.2022 18:06 Ответить
Ви не зрозуміли. 😊 Я мав на увазі чисто математичні дії - віднімається деякий відсоток з ЄС і додається до Розумної політики, якої ще немає! 😊
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01.02.2022 18:14 Ответить
Тепер в Раді буде вже дві партії любителів ХЙЛА і Московії, БЛТЬ, звідки в Україні стільки говновиборців !!!???😡🤬🤬🤬
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01.02.2022 17:20 Ответить
Я також!!!
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01.02.2022 18:36 Ответить
це тому, що ви зебуіни
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01.02.2022 18:48 Ответить
Бомблєнієм зелених задоволений
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01.02.2022 18:00 Ответить
не писайся, зебилоид, все будет Рошен !
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01.02.2022 18:49 Ответить
зесрань -враги человечества !
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01.02.2022 18:53 Ответить
лапоть, возвращайся на бутылку! и хорошего тебе настроения!
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01.02.2022 18:56 Ответить
Судя по тому, сколько людей готовы голосовать за партии тимошенко, мураева, разумкова, бойко, ничего хорошего Украину не ждет.
(ну и слуг-уродов, ясное дело)
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01.02.2022 17:47 Ответить
Да,ладно,ещё 9 лет назад,70% голосовали против НАТО и ЕС,сейчас "мураевы" и "бойко"-это 12% населения Украины и они катастрофически-вымирают,потому как являются "совковыми" пенсионерами,Разумков-под вопросом,этот парень-на "поле" Тимохи играет.
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01.02.2022 17:56 Ответить
По поводу "Розумкова"-часть "зебилов" перебежало к нему,вот и весь разговор,но это-"вменяемые зебилы" и это-нормально.
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01.02.2022 17:52 Ответить
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01.02.2022 18:44 Ответить
запах гари...Хоть бы смазывали и чаще меняли ру ки
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01.02.2022 18:13 Ответить
так смазыай, зебилоид
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01.02.2022 18:52 Ответить
Пам'ятаю,центр Разумкова проводив соцопитування виборів президента у 2010 році,прогнозував перед першим туром,що Ющенко переможе!!)))Цирк та й годі!Як кажуть дурень думкою багатіє!!порох більше не буде президентом України!Може Гондурасу чи Еквадору(куди він гроші вкачує).
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01.02.2022 18:35 Ответить
ставишь свою пилотку на кон?
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01.02.2022 18:51 Ответить
потому что нет у слуг никакой партии.
это просто фикция
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01.02.2022 19:13 Ответить
Парашенко - президент МІРАААА! Урааааааа
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01.02.2022 19:52 Ответить
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02.02.2022 01:29 Ответить
Серед всієї цієї швалі немає жодної проукраїнської партії.
Особливо засмучує те, що недолугий люмпен цього не здатен зрозуміти...
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02.02.2022 01:40 Ответить
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