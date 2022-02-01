Рейтинг партий: "ЕС" - 25,2%, "СН" - 18,4%, "Батькивщина" - 12,6%, ОПЗЖ - 9%, "Розумна політика" - 8,7%, "Наши" - 5,3%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, шесть партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская Солидарность" (за нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных, или 25,2% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором). Второй результат показала бы политическая партия "Слуга народа" (12,8% и 18,4% соответственно). За ВО "Батькивщина" готовы проголосовать 8,7% всех респондентов, или 12,6% тех, кто имеет намерение принять участие в выборах и определилось с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,3% и 9,0%, соответственно, партию "Розумна політика" - 6,0% и 8,7%, соответственно, партию "Наши" - 3,7% и 5,3%, соответственно, партию "Сила и честь" - 3,4% и 4,8%, соответственно, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,3 и 3,2% соответственно за каждую из других политических сил - менее 2% всех опрошенных и менее 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором", - говорится в исследовании.

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"По сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос рейтинг "Европейской Солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%)", – отметили исследователи.

"Зачастую респонденты считают, что главной и реальной оппозицией к нынешней власти является партия "Европейская Солидарность" (такого мнения придерживаются 33,1% опрошенных). 19,0% опрошенных главной и реальной оппозицией к нынешней власти считают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 11,3% - ВО "Батькивщина", - свидетельствуют данные опроса.











Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу интернет-издания "Обозреватель".