Рада отказалась одобрить выход Украины из протокола СНГ о проведении совместных антитеррористических мероприятий

Верховная Рада не поддержала выход Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведении совместных антитеррористических мероприятий на территории государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

За соответствующий законопроект №0064 в целом проголосовали только 223 народных депутата (для принятия решения необходимо не менее 226 голосов в поддержку документа), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ" (введено в действие указом президента от 19.05.2018 № 139).

Законопроект поддержали 158 народных депутатов фракции "Слуга народа", 18 - "Европейская Солидарность", 16 - "Голос", 12 - "Батькивщина", 11 - внефракционные, 6 - группа "Довіра", 2 - "За майбутнє". Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не дала ни одного голоса "за".

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