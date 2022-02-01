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Рада отказалась одобрить выход Украины из протокола СНГ о проведении совместных антитеррористических мероприятий

Рада отказалась одобрить выход Украины из протокола СНГ о проведении совместных антитеррористических мероприятий

Верховная Рада не поддержала выход Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведении совместных антитеррористических мероприятий на территории государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

За соответствующий законопроект №0064 в целом проголосовали только 223 народных депутата (для принятия решения необходимо не менее 226 голосов в поддержку документа), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ" (введено в действие указом президента от 19.05.2018 № 139).

Законопроект поддержали 158 народных депутатов фракции "Слуга народа", 18 - "Европейская Солидарность", 16 - "Голос", 12 - "Батькивщина", 11 - внефракционные, 6 - группа "Довіра", 2 - "За майбутнє". Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не дала ни одного голоса "за".

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Автор: 

ВР (29285) денонсация (57) СНГ (426)


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Топ комментарии
+36
Будем с кацапней учения проводить, чё, нелох скоро с ними дружить будет
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01.02.2022 15:54 Ответить
+18
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01.02.2022 15:57 Ответить
+16
монобільшість протухла...
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01.02.2022 16:06 Ответить
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АААА! Теперь понятно! Война на Донбассе - это и есть совместное антитеррористическое мероприятие!

Мож пора уже его заканчивать? Поигрались и хватит. Кацапы - на болота, уголовники в тюрьму, украинская власть - на место.
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01.02.2022 18:44 Ответить
Зато у студента бабло отобрать голосов хватило.
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01.02.2022 18:45 Ответить
Таку раду дебілів розпускати треба,тим бідьше що там відсутня коаліція.
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01.02.2022 18:47 Ответить
какой позор!!
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01.02.2022 23:54 Ответить
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