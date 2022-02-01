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Резников обсудил с делегацией Европарламента потребности Украины в оборонном оружии

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с делегацией Европарламента ситуацию в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии.

Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Был очень рад встретиться с делегацией Европарламента в Киеве. Обсуждали текущую ситуацию безопасности в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии", - отметил Резников.

Он выразил благодарность за солидарность и поддержку всем членам делегации. "Надеюсь увидеть вас всех в Брюсселе", - резюмировал глава Минобороны Украины.

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Had a great pleasure to meet EU Parliament delegation in Kyiv. Discussed current security situation in the region & defense weaponry needs of @ArmedForcesUkr. Thanks for solidarity & support to all delegation members.Hope to see you all in Brussels 🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/OXUofzk7QT

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022

Автор: 

Европарламент (1808) Минобороны (9425) оружие (10266) переговоры (5073) ВСУ (6695) Резников Алексей (1170)


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Делегатам Європарламенту-респект...
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01.02.2022 16:16 Ответить
Дайте гады оружие и идите потом лесом! Нет еще денег дайте!
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01.02.2022 16:19 Ответить
Ты, Резников, для начала со своим президент этот вопрос обговори и публично озвучь его ответ. А потом уже попрошайничай по Европам.
Вот тогда и увидим: ты Министр Обороны Украины или назначенец-жополиз Зеленского.
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01.02.2022 16:20 Ответить
Увы, но этот "никто" занимает должность Министра Обороны Украины. Европейцы просто вынуждены с ним общаться. Они же не могут вести переговоры с народом Украины.
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01.02.2022 16:45 Ответить
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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01.02.2022 16:42 Ответить
Можно и средней, шоб у свинособак задымило.
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01.02.2022 16:52 Ответить
 
 