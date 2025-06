Резников обсудил с делегацией Европарламента потребности Украины в оборонном оружии

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с делегацией Европарламента ситуацию в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии.

Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Был очень рад встретиться с делегацией Европарламента в Киеве. Обсуждали текущую ситуацию безопасности в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии", - отметил Резников.

Он выразил благодарность за солидарность и поддержку всем членам делегации. "Надеюсь увидеть вас всех в Брюсселе", - резюмировал глава Минобороны Украины.

