Резников обсудил с делегацией Европарламента потребности Украины в оборонном оружии
Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с делегацией Европарламента ситуацию в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии.
Об этом он сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Был очень рад встретиться с делегацией Европарламента в Киеве. Обсуждали текущую ситуацию безопасности в регионе и потребности Вооруженных Сил Украины в оборонном оружии", - отметил Резников.
Он выразил благодарность за солидарность и поддержку всем членам делегации. "Надеюсь увидеть вас всех в Брюсселе", - резюмировал глава Минобороны Украины.
Had a great pleasure to meet EU Parliament delegation in Kyiv. Discussed current security situation in the region & defense weaponry needs of @ArmedForcesUkr. Thanks for solidarity & support to all delegation members.Hope to see you all in Brussels 🇺🇦🤝🇪🇺 pic.twitter.com/OXUofzk7QT— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2022
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