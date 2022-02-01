Никто с пирогами российские войска не будет встречать, город будет защищать себя, - "Штаб обороны Харьковщины"
Большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города от возможной российской агрессии.
Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Штаба обороны Харьковщины", председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Интернете, на РосТВ гуляет картинка, где дедушка рассказывает, что он готов встречать с пирогами российские войска. Это не так. Харьков - патриотический город, проукраинский город", - подчеркнул Немичев.
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк отметил, что сейчас в Харькове проходит процесс единения общественных и политических сил вокруг идеи защиты Харькова и Украины.
"Начавшаяся работа штаба она будет достаточно активной в ближайшее время. Речь идет о совершенно разных форматах. Как о проведении каких-то уличных акций, так и о проведении учений, направленных на подготовку людей, которые готовы участвовать в сопротивлении российской агрессии. Речь идет о возможных медицинских учениях, которые также необходимы для людей, которые понимают, что завтра они могут оказаться в зоне конфликта. И безусловно речь идет о поднятии патриотического движения", - пояснил депутат.
Черняк призывает присоединяться к этой инициативе представителей власти: Харьковского городского голову, представителей Харьковской ОГА.
Представитель "Демократичної сокири" Никита Соловьев подчеркнул, что большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города.
"Мы должны говорить, что угроза (вторжение РФ. – Ред.) есть, но этот город будет защищать себя, Харьков – это Украина", – отметил он.
Председатель совета "Союза ветеранов АТО" Павел Федоров сказал, что будут приложены все усилия, чтобы в Харьковской области был мир.
"Нужно быть готовыми к любым ситуациям. Харьков – это Украина, это не подлежит сомнению", – добавил он.
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Странно другое почему этот второй до сих пор на свободе?
В город парашинцы не пойдут (Грозный, до сих пор в жопе вспоминается), а вот издалека, по-чуть чуть, по десятку ракет РСЗО, это да.
Очень отрезвляет.
Мариуполь, это увидел, но так и не понял. Вата, до сих пор концерты устраивает, что это их "укры накрыли".
> Мариуполь, это увидел, но так и не понял
У вас взаимоисключающие параграфы. К сожалению, жизнь показала, что даже если вате на голову будут сыпать бонбы самолёты с красными звёздами (не дай бог, конечно), то вата всё равно будеть волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"
Во втором, всё будет, как Вы и написали "волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"
Отрезвляет, потому как в голове будет: "Да как они смогли, братушки!"
А не понимают... У них один тупой ответ: "Если бы вас здесь не было, то нас и не обстреливали бы".
На встречный вопрос: "Кого вы имеете ввиду, под "ВАС"?, ответ стандартный...