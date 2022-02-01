Никто с пирогами российские войска не будет встречать, город будет защищать себя, - "Штаб обороны Харьковщины"

Большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города от возможной российской агрессии.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Штаба обороны Харьковщины", председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Интернете, на РосТВ гуляет картинка, где дедушка рассказывает, что он готов встречать с пирогами российские войска. Это не так. Харьков - патриотический город, проукраинский город", - подчеркнул Немичев.

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк отметил, что сейчас в Харькове проходит процесс единения общественных и политических сил вокруг идеи защиты Харькова и Украины.

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"Начавшаяся работа штаба она будет достаточно активной в ближайшее время. Речь идет о совершенно разных форматах. Как о проведении каких-то уличных акций, так и о проведении учений, направленных на подготовку людей, которые готовы участвовать в сопротивлении российской агрессии. Речь идет о возможных медицинских учениях, которые также необходимы для людей, которые понимают, что завтра они могут оказаться в зоне конфликта. И безусловно речь идет о поднятии патриотического движения", - пояснил депутат.

Черняк призывает присоединяться к этой инициативе представителей власти: Харьковского городского голову, представителей Харьковской ОГА.

Представитель "Демократичної сокири" Никита Соловьев подчеркнул, что большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города.

"Мы должны говорить, что угроза (вторжение РФ. – Ред.) есть, но этот город будет защищать себя, Харьков – это Украина", – отметил он.

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Председатель совета "Союза ветеранов АТО" Павел Федоров сказал, что будут приложены все усилия, чтобы в Харьковской области был мир.

"Нужно быть готовыми к любым ситуациям. Харьков – это Украина, это не подлежит сомнению", – добавил он.