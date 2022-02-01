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Новости Агрессия России против Украины Война
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Никто с пирогами российские войска не будет встречать, город будет защищать себя, - "Штаб обороны Харьковщины"

Никто с пирогами российские войска не будет встречать, город будет защищать себя, -

Большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города от возможной российской агрессии.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Штаба обороны Харьковщины", председатель общественного совета при ОГА Константин Немичев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Интернете, на РосТВ гуляет картинка, где дедушка рассказывает, что он готов встречать с пирогами российские войска. Это не так. Харьков - патриотический город, проукраинский город", - подчеркнул Немичев.

Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк отметил, что сейчас в Харькове проходит процесс единения общественных и политических сил вокруг идеи защиты Харькова и Украины.

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"Начавшаяся работа штаба она будет достаточно активной в ближайшее время. Речь идет о совершенно разных форматах. Как о проведении каких-то уличных акций, так и о проведении учений, направленных на подготовку людей, которые готовы участвовать в сопротивлении российской агрессии. Речь идет о возможных медицинских учениях, которые также необходимы для людей, которые понимают, что завтра они могут оказаться в зоне конфликта. И безусловно речь идет о поднятии патриотического движения", - пояснил депутат.

Черняк призывает присоединяться к этой инициативе представителей власти: Харьковского городского голову, представителей Харьковской ОГА.

Представитель "Демократичної сокири" Никита Соловьев подчеркнул, что большая часть Харькова готова к сопротивлению и обороне города.

"Мы должны говорить, что угроза (вторжение РФ. – Ред.) есть, но этот город будет защищать себя, Харьков – это Украина", – отметил он.

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Председатель совета "Союза ветеранов АТО" Павел Федоров сказал, что будут приложены все усилия, чтобы в Харьковской области был мир.

"Нужно быть готовыми к любым ситуациям. Харьков – это Украина, это не подлежит сомнению", – добавил он.

Автор: 

Харьков (7581) тероборона (340)


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Топ комментарии
+19
этот точно будет
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01.02.2022 16:28 Ответить
+15
22 лютого 2014 року харківці зірвали шабаш (так званий з'їзд), на якому планувалося оголосити про створення Наваросії. Про це чомусь не часто згадують. Патріотів в місті багато, у т.ч. з бойовим досвідом. Але що до місцевої влади, то тут, нажаль багато питань.
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01.02.2022 16:53 Ответить
+12
Не треба ображати. Не ображайте, будь ласка, мавп.
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01.02.2022 16:43 Ответить
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і про шашлички там забудьте!
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01.02.2022 16:25 Ответить
а почему бы и не совместить - шашлык из орка, и прочего сброда запеченного в танчике из птура, жаренный бурят, или ихтамнет.. да какая разница! дедам будет не стыдно за достойный ответ фашистам, которые хотят нас истребить , принудить к русскому сраному миру, возомнивших себя великими и могучими?
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01.02.2022 16:53 Ответить
этот точно будет
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01.02.2022 16:28 Ответить
на обезьяну похож
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01.02.2022 16:29 Ответить
Не треба ображати. Не ображайте, будь ласка, мавп.
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01.02.2022 16:43 Ответить
Кокс?
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01.02.2022 16:30 Ответить
страпон
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01.02.2022 16:37 Ответить
Орангутанг под коксом на страпоне
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01.02.2022 16:41 Ответить
Ты страпон!?
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01.02.2022 17:35 Ответить
Та ну. Этого пристрелят одним из первых.
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01.02.2022 16:50 Ответить
на русскава похож
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01.02.2022 16:53 Ответить
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01.02.2022 17:00 Ответить
один из них был мэр - да от ковида вмэр, по второму - черти прогулы ставят...
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01.02.2022 17:02 Ответить
Вели Харьков к успеху, и если бы им это удалось то харьковчане в вместе с орло с сегодняшнего дня жили бы с комендантским часом



Странно другое почему этот второй до сих пор на свободе?
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01.02.2022 17:18 Ответить
этого грохнут под шумок
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01.02.2022 21:02 Ответить
Харкову допоможуть не вуличні акції, а розв'язування рук для розправи проукраїнських активістів над п'ятою колоною та сепаратистами у місті, але хіба зеленський бодай теоретично може віддати такий наказ ?
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01.02.2022 16:44 Ответить
22 лютого 2014 року харківці зірвали шабаш (так званий з'їзд), на якому планувалося оголосити про створення Наваросії. Про це чомусь не часто згадують. Патріотів в місті багато, у т.ч. з бойовим досвідом. Але що до місцевої влади, то тут, нажаль багато питань.
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01.02.2022 16:53 Ответить
Спокуха, Терехов человек Авакова и Ярославского
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01.02.2022 17:04 Ответить
Терехов человек Павла Фукса, гражданина РФ. И с радостью побежит на площадь с триколором, попутно пиная украинский флаг. Вместе со всем горсоветом, учителями и полицейскими.
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01.02.2022 17:13 Ответить
Терехов зробив проукраїнську заяву. Але цього мало. На мою думку треба: провести багатолюдний проукраїнський митинг (використовуючи адмінресурс), провести перевірку бомбосховищ, організувати медичну підготовку цивільних в кожному районі, перевірити держрезерв щодо продуктів харчування, зайнятися будівництвом інженерних оборонних споруд навколо міста, провести консультації з військовими щодо мінування підходів до міста тощо.
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01.02.2022 17:35 Ответить
харків'яни
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01.02.2022 20:42 Ответить
У харьковчан (особенно ватного болота), будет впечатляющая реальность рассматривать, как город, будут сносить маленькими кусочками.
В город парашинцы не пойдут (Грозный, до сих пор в жопе вспоминается), а вот издалека, по-чуть чуть, по десятку ракет РСЗО, это да.
Очень отрезвляет.
Мариуполь, это увидел, но так и не понял. Вата, до сих пор концерты устраивает, что это их "укры накрыли".
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01.02.2022 17:04 Ответить
> Очень отрезвляет.

> Мариуполь, это увидел, но так и не понял

У вас взаимоисключающие параграфы. К сожалению, жизнь показала, что даже если вате на голову будут сыпать бонбы самолёты с красными звёздами (не дай бог, конечно), то вата всё равно будеть волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"
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01.02.2022 20:18 Ответить
Вы разделите понятие "очень отврезляет" и "но никак не понимают". В первом анализе.
Во втором, всё будет, как Вы и написали "волать "етафсьопраклатыйа укры!!!11 анесправацыравале!!!11 путенбох раиссяприди кококооааззвхаыыыыы"

Отрезвляет, потому как в голове будет: "Да как они смогли, братушки!"
А не понимают... У них один тупой ответ: "Если бы вас здесь не было, то нас и не обстреливали бы".
На встречный вопрос: "Кого вы имеете ввиду, под "ВАС"?, ответ стандартный...
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01.02.2022 20:34 Ответить
Да не будет никакого "очень отрезвляет". Многих Донбасс отрезвил? Скорее наоборот, прибавилось "праклятыя каратєлі строятъ концлогєря длия узгоизычніх млодєнцоф!! кашмаррррр!!!".
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01.02.2022 22:35 Ответить
Не поверите! В двух из них, я был комендантом.
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01.02.2022 22:38 Ответить
Какая -такая "девушка" собралась с пирогами ? Нельзя адрес назвать? Может чего напутали или не так поняли....
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01.02.2022 17:10 Ответить
Одни слова для кухонь, другие для улиц.
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01.02.2022 17:17 Ответить
наш загін тероборони заготовляє "пироги" для агресора й окупанта, московського ворога... я особисто заготовив мосінку, 7.62, пробиває бронєтранспортер збоку, каску москальську також... комбат обіцяє на випадок агресії ще й кулемети й різні гранатомети з мінометами підкинути... поки вчимось, освоюєм...
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01.02.2022 17:55 Ответить
Чую, украинские пироги вато-военам не понравятся...
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01.02.2022 18:47 Ответить
 
 