Начштаба обороны Великобритании Радакин заявил о беспрецедентной военной активности РФ на границе с Украиной

Нынешние масштабы военной активности РФ на границе с Украиной никогда не наблюдались раньше.

Об этом начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин заявил, докладывая о ситуации в регионе британскому кабинету министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Адмирал заявил, - ред.) о значительной части российских боевой сухопутной мощи, которая теперь собралась на западной границе, и это происходит вместе с операциями устрашения, такими как военные учения, в невиданных ранее масштабах", - приводит телеканал слова представителя правительства, сказанные после этого брифинга.

Представитель Даунинг-стрит уточнил, что Радакин также говорил о возможном влиянии обстановки на границе РФ и Украины на Великобританию, на меры по снижению риска и по убеждению России выбрать путь дипломатического урегулирования ситуации.

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Согласно оценкам адмирала, действия РФ "соответствуют модели принуждения и запугивания, что преследует цель подорвать ценности и принципы Запада".

Представитель правительства добавил, что премьер-министр Британии Борис Джонсон, отправляющийся с визитом в Украину, хотел бы услышать от украинского президента Владимира Зеленского, что он хочет от Британии и прочих союзников.