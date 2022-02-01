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Новости Агрессия России против Украины Война
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Начштаба обороны Великобритании Радакин заявил о беспрецедентной военной активности РФ на границе с Украиной

Начштаба обороны Великобритании Радакин заявил о беспрецедентной военной активности РФ на границе с Украиной

Нынешние масштабы военной активности РФ на границе с Украиной никогда не наблюдались раньше.

Об этом начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин заявил, докладывая о ситуации в регионе британскому кабинету министров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"(Адмирал заявил, - ред.) о значительной части российских боевой сухопутной мощи, которая теперь собралась на западной границе, и это происходит вместе с операциями устрашения, такими как военные учения, в невиданных ранее масштабах", - приводит телеканал слова представителя правительства, сказанные после этого брифинга.

Представитель Даунинг-стрит уточнил, что Радакин также говорил о возможном влиянии обстановки на границе РФ и Украины на Великобританию, на меры по снижению риска и по убеждению России выбрать путь дипломатического урегулирования ситуации.

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Согласно оценкам адмирала, действия РФ "соответствуют модели принуждения и запугивания, что преследует цель подорвать ценности и принципы Запада".

Представитель правительства добавил, что премьер-министр Британии Борис Джонсон, отправляющийся с визитом в Украину, хотел бы услышать от украинского президента Владимира Зеленского, что он хочет от Британии и прочих союзников.

Автор: 

армия РФ (19691) Великобритания (5027) россия (96200)


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Топ комментарии
+24
Пусть у Хламидии проконсультируется на счет обстановки на границе...паникер...
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01.02.2022 16:30 Ответить
+11
Гнуснявый на шашлыках... Ему пох
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01.02.2022 16:31 Ответить
+11
У хламидии бизнес с Беларусью , фирмы-прокладки на электроэнергию , а эти англосаксы хотят Слугу Урода рассорить с братишками.
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01.02.2022 16:37 Ответить
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Пусть у Хламидии проконсультируется на счет обстановки на границе...паникер...
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01.02.2022 16:30 Ответить
У хламидии бизнес с Беларусью , фирмы-прокладки на электроэнергию , а эти англосаксы хотят Слугу Урода рассорить с братишками.
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01.02.2022 16:37 Ответить
Не рассорят буржуи. Бацька не даст
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01.02.2022 16:46 Ответить
Гнуснявый на шашлыках... Ему пох
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01.02.2022 16:31 Ответить
Він хоче шоб ему не заважали красти і здавати Україну ворогу
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01.02.2022 16:33 Ответить
То вони, англічани, просто не спеціалісти, хай запитають у Володі Криворізького і Данілова Луганського - вони там нікого не бачать, то провокація і брехня. Ідіть по скумбрію по 8 та м'ясо по 50 і їдьте на шашлики. Володя тримає всі під контролем.
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01.02.2022 16:33 Ответить
зєблан відповісти не зможе, йому тре "ван-на, чашьічка кофі"...(
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01.02.2022 16:39 Ответить
Що "він хоче" , цей Буратіно, треба питати у Коломойського, Ахметова, Фірташа, Медведчука і зеленої шобли ....а що Потрібно Україні - треба питати у Порошенка!!!
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01.02.2022 16:41 Ответить
+++++++++++++!!!!!!!
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01.02.2022 16:44 Ответить
Нєнада нагнєтати та заважати палкаводцу палкаводіть...
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01.02.2022 16:42 Ответить
скоро в своей ответной речи "верховный говнокомандующий" скажет:
"-вы не поверите, как далеко двинулись западные паникёры. вы знаете, радакин дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно работать. он обкуривает нас, своих союзников сигарами. и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. наш обкуренный мир опы в беспокойстве!"
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01.02.2022 16:44 Ответить
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01.02.2022 16:46 Ответить
Ху#ло-2, обновленная версия...
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01.02.2022 16:50 Ответить
Чуркин 2
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01.02.2022 17:01 Ответить
Мы ваше ублюдочное "добрососедство" 30 лет наблюдаем.
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01.02.2022 19:50 Ответить
Если бы Зеленский понимал сам чего хочет, то его был бы смысл спрашивать. А так то спрашивать надо главного еврея каламойского, это он гешефт мутит.
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01.02.2022 17:02 Ответить
Ти згоден, що Россія - це німецька порноактриса, яку спереду має Захід, а ззаду - Схід?
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01.02.2022 17:13 Ответить
Раися не воюет с сильными. Поэтому и лезет в Украину.
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01.02.2022 17:24 Ответить
 
 