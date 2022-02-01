Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам ОБСЕ, - глава МИД Финляндии Хаависто

Министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Хаависто, в письме содержится просьба высказать мнение о принципе, согласно которому ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран.

"В то же время, конечно, делается ссылка на принцип ОБСЕ. Согласно ему, любая страна может свободно выбирать союзы, в которые намерена вступать или не вступать", - сказал финский министр.

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По данным Хаависто, письмо было направлено всем странам ОБСЕ, поэтому было бы естественно обсудить ответ на него с этими странами.

"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", – сказал он.