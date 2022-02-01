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Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам ОБСЕ, - глава МИД Финляндии Хаависто

Россия направила запросы о

Министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам Хаависто, в письме содержится просьба высказать мнение о принципе, согласно которому ни одна страна не должна повышать собственную безопасность за счет безопасности других стран.

"В то же время, конечно, делается ссылка на принцип ОБСЕ. Согласно ему, любая страна может свободно выбирать союзы, в которые намерена вступать или не вступать", - сказал финский министр.

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По данным Хаависто, письмо было направлено всем странам ОБСЕ, поэтому было бы естественно обсудить ответ на него с этими странами.

"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", – сказал он.

Автор: 

ОБСЕ (4885) россия (96200) Хаависто Пекка (16)


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Топ комментарии
+20
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01.02.2022 16:53 Ответить
+14
Спамеры хреновы
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01.02.2022 16:54 Ответить
+11
Почитала коменти фінів під цією новиною на Yle.fi.Народ там здебільшого пише про негайний вступ Фінляндії до НАТО,і відміну позаблокового статусу країни.Московити вже всіх дістали своєю "миролюбивістю",ніхто не хоче бути буфером між малохольними кацапами і НАТО
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01.02.2022 17:18 Ответить
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01.02.2022 16:53 Ответить
Спамеры хреновы
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01.02.2022 16:54 Ответить
Вот оно вяличие!))))
Шо там искандеры, жёстко приуныли?)))
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01.02.2022 16:54 Ответить
Не хвилюйся. Зеленський врятує РФ.
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01.02.2022 17:43 Ответить
за рахунок підвищення небезпеки для України - звичайно, не повинно такого бути.
А, якщо касапи на таке пішли - отримайте санкції. І озброєння української армії. А як же інакше?
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01.02.2022 16:58 Ответить
Этим письмом они предупреждают страны, о том что им нельзя нам помогать с вооружением...
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01.02.2022 16:59 Ответить
Так,це завуальований шантаж і погрози
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01.02.2022 17:02 Ответить
От НАТО, США отгребли и негодяи решили к ОБСЕ апеллировать со своим словоблудием.
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01.02.2022 17:07 Ответить
"Обеспечивать безопасность за счёт безопасности других стран". Именно. Вали из Крыма и Донбасса. Паскудное издевательство над здравым смыслом.
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01.02.2022 17:01 Ответить
В бан их за такие письма. Спамят чтобы отвлечь внимание и ресурсы, от действительных проблем.
Сами же не придерживаются этих принципов.

" у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн. Джерело:
А как же " если бы мы не заняли Крым, туда бы вошли солдаты НАТО."
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01.02.2022 17:02 Ответить
"жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн", сказала обіс%@на московія, окупувавши частини України, Молдови і Грузії.
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01.02.2022 17:09 Ответить
"О великая и могучая Финляндия, дай гарантии, что не нападешь на крохотную Россию, как ты это сделала в 1939 году!"
"О великая и могучая Польша, дай гарантии, что не нападешь на крохотную Россию, как ты это сделала в 1939 году!"
и так далее...
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01.02.2022 17:11 Ответить
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01.02.2022 17:46 Ответить
Дегенераторы спама!
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01.02.2022 17:13 Ответить
Почитала коменти фінів під цією новиною на Yle.fi.Народ там здебільшого пише про негайний вступ Фінляндії до НАТО,і відміну позаблокового статусу країни.Московити вже всіх дістали своєю "миролюбивістю",ніхто не хоче бути буфером між малохольними кацапами і НАТО
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01.02.2022 17:18 Ответить
Вони вимагали гарантій безпеки від всіх країн ОБСЄ? Це ж виходить, що і у Андорри кацапи гарантій ненападу вимагали... А там є ще і Ватікан, і Сан-Марино, і Албанія... Яка ганьба!
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01.02.2022 17:18 Ответить
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01.02.2022 17:19 Ответить
нужно отослать в Рашку копию Будапештского Меморандума с характерными коричневыми следами..
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01.02.2022 17:19 Ответить
"Наши чиновники изучают письмо и следят за реакциями других стран", - сказал он.
А изучать должны не чиновники а психиатры.
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01.02.2022 17:34 Ответить
Русские скоты! Я не спрашиваю, где справедливость. Но где хотя бы логика?!
Вы, гниды фашистские, законодательно отменили верховенство международного права и тут же апеллируете... к этому самому международному праву!
Вот скажите, гниды, вы - дебилы?
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01.02.2022 17:39 Ответить
А слабо направить всем странам запрос России, О гарантиях безопасности в Европе? И пусть отвечают. Потом еще что то придумать. И пусть лавруша потеет.
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01.02.2022 17:45 Ответить
ПИХУЙ!
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01.02.2022 18:01 Ответить
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01.02.2022 18:09 Ответить
А откуда дровишки?
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01.02.2022 19:55 Ответить
Лихтенштейн уже выдал им гарантии?😁
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01.02.2022 18:44 Ответить
Спам от стран ОБСЕ :- Россия ПНХ !
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01.02.2022 19:06 Ответить
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01.02.2022 19:10 Ответить
нигуя непонятно, что он в шредер опускает. надеюсь это российские ценные бумаги
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01.02.2022 21:31 Ответить
Сорри за обсценную лексику, но эти ******* шизописьма не случайно появились Похоже кацапы и США ведут какую то гнилую игру. И одна из целей этой игры порешать вопрос с Украиной, с одной стороны не допустить значительных столкновений, иначе США потеряют лицо, а следом Тайвань и статус мирового лидера. А с другой стороны, что то гарантированно дать кацапам. Все ждут возню в Ордло, но как бы это ни было признание Крыма. Предположение, но ведь изначально кацапам нужен был именно Крым, и причем навсегда и официально. Не знаю как это можно в принципе решить де юре, но иезуитские трюки кацапов не прогнозируемы. Взможно весь этот политический театр с танками на границе и корпунктами СNN в Одессе и Мариуполе нужен для Крыма, а не для анексии ОРДЛо
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01.02.2022 19:13 Ответить
Зовсім холопи забули, як чєлобитну подавати.
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01.02.2022 19:16 Ответить
Гопник неумытый требует ответить по-понятиям. Лох заморский на наезд отвечает письменно.
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01.02.2022 19:20 Ответить
Кремлівські загарбники,терористи-вбивці бажають, що б інші країни не чинили спротив ?Дикунів і варварів потрібно в стойло або на гіляку.....все хочуть грабувати і знищувати людей,плюндрувати нашу ЗЕМЛЮ.Людство просто зобовязане справитись з цією навалою!
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01.02.2022 19:22 Ответить
Про яке законодавство йде мова......країна перевертень вже набудувала концтаборів-гулагів для своїх громадян (та нема на них Нафталія Френкеля а інші це не потянуть)...
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01.02.2022 19:28 Ответить
Нужно просто ИГНОРИТЬ всякую попытку кацапов что то "запрашивать"... Просто тупо игнор !
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01.02.2022 19:34 Ответить
нужно подписать козлинам меморандум о безопасности, желательно в Будапеште.
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01.02.2022 20:59 Ответить
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01.02.2022 21:28 Ответить
члены ОБСЕ синхронно ответили
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01.02.2022 21:27 Ответить
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01.02.2022 23:12 Ответить
РОССИЙСКИЕ ГОССЛУЖАЩИЕ ПОДОНКИ !!!
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01.02.2022 23:30 Ответить
 
 