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Рада создала ВСК по расследованию убийств мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенко

Рада создала ВСК по расследованию убийств мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенко

Верховная Рада создала временную следственную комиссию парламента по расследованию убийств городского головы Кременчуга (Полтавская область) Олега Бабаева и судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Александра Лободенко в 2014 году.

За соответствующее постановление №6428 проголосовали 234 народных депутата на пленарном заседании парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень резонансное уголовное производство не расследуется и затягивается", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В документе отмечается, что из-за "многочисленных нарушений норм закона при осуществлении досудебного расследования, Верховная Рада Украины обязана выяснить все причины и обстоятельства" убийств и обеспечить прозрачность и беспристрастность их расследования.

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Объяснительная записка напоминает, что судью Автозаводского районного суда Кременчуга Лободенко убили из огнестрельного оружия 11 февраля 2014 года, а 26 июля 2014 года из того же огнестрельного оружия был убит Бабаев.

Уголовные производства по факту убийств объединены в одно, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований. Подозрения в совершении уголовных правонарушений предъявлены трем лицам.

Автор: 

ВР (29285) ВСК (460) Кременчуг (355) мэр (1652) судья (2651) убийство (6509)


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Хто це - Бабаев? Відомий діяч? Чи той суддя? В чому резонанс?
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01.02.2022 17:04 Ответить
Олег Бабаєв -мер Кременчука, до того керував м*ясокомбінатом в тому ж місті. Ще раніше був начальником будинку офіцерів м. Києва. Сам з Полтавщини..
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01.02.2022 18:44 Ответить
довольно известный мэр а судья был бы незнакомым если бы не одно НО их убили из одного того же огнестрельного оружия... и 2014 год...
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01.02.2022 17:10 Ответить
В Полтаве в 13 бомжа завалили,почему комиссия не создана,да и по пальцу Лероса? А где Безумная пропала с ВСК по вагнеровцам.
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01.02.2022 17:57 Ответить
О , проснулись ....
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01.02.2022 18:00 Ответить
А что намечается какая-то дата, что придумали расследование?
До круглой еще далеко...
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01.02.2022 18:29 Ответить
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01.02.2022 18:32 Ответить
Безуглая уже приготовилась расследовать?
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01.02.2022 18:33 Ответить
Вам треба так само платити,як ви працюєте.Пройшло 8 років - вони створили ТСК.
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01.02.2022 18:40 Ответить
 
 