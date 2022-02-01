Рада создала ВСК по расследованию убийств мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенко

Верховная Рада создала временную следственную комиссию парламента по расследованию убийств городского головы Кременчуга (Полтавская область) Олега Бабаева и судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Александра Лободенко в 2014 году.

За соответствующее постановление №6428 проголосовали 234 народных депутата на пленарном заседании парламента во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень резонансное уголовное производство не расследуется и затягивается", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В документе отмечается, что из-за "многочисленных нарушений норм закона при осуществлении досудебного расследования, Верховная Рада Украины обязана выяснить все причины и обстоятельства" убийств и обеспечить прозрачность и беспристрастность их расследования.

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Объяснительная записка напоминает, что судью Автозаводского районного суда Кременчуга Лободенко убили из огнестрельного оружия 11 февраля 2014 года, а 26 июля 2014 года из того же огнестрельного оружия был убит Бабаев.

Уголовные производства по факту убийств объединены в одно, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований. Подозрения в совершении уголовных правонарушений предъявлены трем лицам.