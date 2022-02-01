Полиция проверяет возможные версии смерти украинского боксера Вирчиса: основные – самоубийство и доведение до самоубийства

Основными версиями смерти боксера является совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

В рамках уголовного производства для установления всех обстоятельств трагического события запланировано проведение следственных действий, в частности, опрашиваются родные и знакомые спортсмена, свидетели и очевидцы. Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств и т.д.

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После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение.

Как сообщалось, ночью с 27 на 28 января вблизи дома по улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший – известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.