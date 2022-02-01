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Полиция проверяет возможные версии смерти украинского боксера Вирчиса: основные – самоубийство и доведение до самоубийства

Полиция проверяет возможные версии смерти украинского боксера Вирчиса: основные – самоубийство и доведение до самоубийства

Основными версиями смерти боксера является совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

В рамках уголовного производства для установления всех обстоятельств трагического события запланировано проведение следственных действий, в частности, опрашиваются родные и знакомые спортсмена, свидетели и очевидцы. Также полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств и т.д.

Также смотрите: Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг. ФОТО

После проведения всех необходимых следственных действий в уголовном производстве будет принято окончательное процессуальное решение.

Как сообщалось, ночью с 27 на 28 января вблизи дома по улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил мужчину с петлей на шее. Впоследствии полицейские установили, что погибший – известный боксер Владимир Вирчис. Для установления окончательной причины смерти мужчины предназначена судебно-медицинская экспертиза.

Автор: 

бокс (599) Нацполиция (16562) Мангер Владислав (189)


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а версию УБИЙСТВА почему-то и не рассматривают...
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01.02.2022 17:27 Ответить
Подождите немного и слидчи скажут, шо то нещасный случай. Шёл человек, подскользнулся и ненароком попал головой у зашморг. Бывает
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01.02.2022 18:31 Ответить
.. Мангера олігархічна БАНДА прив"язала до справи ...УБЛЮДКАМИ із СБУ .. проти ВО Батьківщина ... так само як було з справою ПЕДОФІЛІВ .., ось так робиться ЗАМОВНА справа проти КОНКУРЕНТА ...
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01.02.2022 19:26 Ответить
Ще напиши, що по політичне переслідування
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01.02.2022 20:47 Ответить
.... .... ....
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01.02.2022 21:36 Ответить
Самодостатня людина, яка зробила себе сама, наклала на себе руки?
Нонсенс...
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01.02.2022 20:09 Ответить
Да , пёс с ним , нормальный человек с Мангером бы на одном гектаре срать не сел , а , они кентами были. На одного ватника меньше.
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02.02.2022 06:53 Ответить
 
 